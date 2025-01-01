Exportieren der Funktionen

Es gibt die Moeglichkeit im mql5-Programm die Funktion zu benutzen, erklärt im anderen mql5-Programm mit dem Postmodifikator export. Diese Funktion heisst Exportfunktion und sie kann aus anderen Programmen nach der Compilierung aufgerufen werden.

int Function() export

{

}

Dieser Modifikator befiehlt dem Compiler, die Funktion in die Tabelle der EX5-Funktionen einzutragen, die von der ex5 Dstei exportiert werden. Nur die Funktionen mit diesem Modifikator werden aus anderen mql5-Programmen zugaenglich ("sichtbar").

Eigenschaft library deutet dem Compiler hin, dass die vorliegende EX5-Datei Bibliothek sein wird und Compilierer stellt das in Titel EX5.

Alle Funktionen geplant als Exportfunktionen muessen von dem Modifikator export vermerkt werden.

