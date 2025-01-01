//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Operationen der Addition und Multiplikation von Matrizen

CMatrix A(3),B(3),C();

//--- bereiten die Arrays für Strings

double a1[3]={1,2,3}, a2[3]={2,3,1}, a3[3]={3,1,2};

double b1[3]={3,2,1}, b2[3]={1,3,2}, b3[3]={2,1,3};

//--- füllen die Matrizen

A[0]=a1; A[1]=a2; A[2]=a3;

B[0]=b1; B[1]=b2; B[2]=b3;

//--- Ausgabe von Matrizen in "Experts" Journal

Print("---- Elemente der Matrix A");

Print(A.String());

Print("---- Elemente der Matrix B");

Print(B.String());



//--- Multiplikation von Matrizen

Print("---- Multiplikation von Matrizen A und B");

C=A+B;

//--- Ausgabe der formatierten String-Darstellung

Print(C.String());



//---Multiplikation von Matrizen

Print("---- Produkt von Matrizen A und B");

C=A*B;

Print(C.String());



//--- jetzt zeigen wir wie Werte im Stil des dynamischen Arrays matrix[i][j] zu erhalten

Print("die Werte der Matrix C elementweise ausgeben");

//--- Durchschleifen der Strings der Matrix - Objekte CRow

for(int i=0;i<3;i++)

{

string com="| ";

//--- bilden Strings aus der Matrix für den Wert

for(int j=0;j<3;j++)

{

//--- erhalten ein Element der Matrix aus Nummer von Zeile und Spalte

double element=C[i][j];// [i] - Zugriff zu CRow im Array m_rows[] ,

// [j] - Überladener Index-Operator in CRow

com=com+StringFormat("a(%d,%d)=%G ; ",i,j,element);

}

com+="|";

//--- Die Werte von der Zeile ausgeben

Print(com);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Klasse "Zeile" |

//+------------------------------------------------------------------+

class CRow

{

private:

double m_array[];

public:

//--- Konstruktoren und Destruktor

CRow(void) { ArrayResize(m_array,0); }

CRow(const CRow &r) { this=r; }

CRow(const double &array[]);

~CRow(void){};

//--- Anzahl der Elementen in der Zeile

int Size(void) const { return(ArraySize(m_array));}

//--- Gibt den String mit Werte zurück

string String(void) const;

//--- Index-Operator

double operator[](int i) const { return(m_array[i]); }

//--- Zuweisungsoperatoren

void operator=(const double &array[]); // Array

void operator=(const CRow & r); // ein anderes Objekt CRow

double operator*(const CRow &o); // Objekt CRow für Multiplikation

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Konstruktor zur Initialisierung einer Zeile mit einem Array |

//+------------------------------------------------------------------+

void CRow::CRow(const double &array[])

{

int size=ArraySize(array);

//--- Wenn das Array nicht leer ist

if(size>0)

{

ArrayResize(m_array,size);

//--- Füllen mit Arrays

for(int i=0;i<size;i++)

m_array[i]=array[i];

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Zuweisungsoperation für das Array |

//+------------------------------------------------------------------+

void CRow::operator=(const double &array[])

{

int size=ArraySize(array);

if(size==0) return;

//--- füllen das Array mit Werten

ArrayResize(m_array,size);

for(int i=0;i<size;i++) m_array[i]=array[i];

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Zuweisungsoperation für CRow |

//+------------------------------------------------------------------+

void CRow::operator=(const CRow &r)

{

int size=r.Size();

if(size==0) return;

//--- füllen das Array mit Werten

ArrayResize(m_array,size);

for(int i=0;i<size;i++) m_array[i]=r[i];

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Operator der Multiplikation auf einer anderen Zeile |

//+------------------------------------------------------------------+

double CRow::operator*(const CRow &o)

{

double res=0;

//--- Prüfung

int size=Size();

if(size!=o.Size() || size==0)

{

Print(__FUNCSIG__,": Fehler bei der Multiplikation zweier Matrizen, Die Größe sind nicht gleich");

return(res);

}

//--- multiplizieren die Arrays elementweise und addieren die Produkte

for(int i=0;i<size;i++)

res+=m_array[i]*o[i];

//--- Ereignis

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gibt die formatierte String-Darstellung zurück |

//+------------------------------------------------------------------+

string CRow::String(void) const

{

string out="";

//--- wenn die Größe des Arrays mehr als Null ist

int size=ArraySize(m_array);

//--- arbeiten nur mir Nicht-Null Anzahl der Elemente im Array

if(size>0)

{

out="{";

for(int i=0;i<size;i++)

{

//--- sammeln Werte in einen String

out+=StringFormat(" %G;",m_array[i]);

}

out+=" }";

}

//--- Ergebnis

return(out);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Klasse "Matrix" |

//+------------------------------------------------------------------+

class CMatrix

{

private:

CRow m_rows[];



public:

//--- Konstruktoren und Destruktor

CMatrix(void);

CMatrix(int rows) { ArrayResize(m_rows,rows); }

~CMatrix(void){};

//--- Erhalten von Größen der Matrix

int Rows() const { return(ArraySize(m_rows)); }

int Cols() const { return(Rows()>0? m_rows[0].Size():0); }

//--- gibt den Wert der Spalte als String CRow zurück

CRow GetColumnAsRow(const int col_index) const;

//--- gibt einen String mit den Werten der Matrix zurück

string String(void) const;

//--- Index-Operator gibt eine Zeile auf ihrer Nummer zurück

CRow *operator[](int i) const { return(GetPointer(m_rows[i])); }

//--- Additionoperator

CMatrix operator+(const CMatrix &m);

//--- Multiplikationsoperator

CMatrix operator*(const CMatrix &m);

//--- Zuweisungsoperator

CMatrix *operator=(const CMatrix &m);

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Standardkonstruktor, erstellt Array von Strings mit Null-Größe |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix::CMatrix(void)

{

//--- Null Zeilen in der Matrix

ArrayResize(m_rows,0);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Gibt den Wert der Spalte als String CRow zurück |

//+------------------------------------------------------------------+

CRow CMatrix::GetColumnAsRow(const int col_index) const

{

//--- Variable, um die Werte aus Spalte zu erhalten

CRow row();

//--- Anzahl der Zeile in der Matrix

int rows=Rows();

//--- Wenn die Anzahl der Zeilen größer als Null ist, führen die Operation

if(rows>0)

{

//--- Array für Erhalten von Werte der Spalte mit Index col_index

double array[];

ArrayResize(array,rows);

//--- füllen das Array

for(int i=0;i<rows;i++)

{

//--- Prüfung der Spaltennummer für Zeile i, ob es über die Grenzen des Arrays überschritt

if(col_index>=this[i].Size())

{

Print(__FUNCSIG__,": Fehler! Nummer der Spalte ",col_index,"> Größe der Zeile ",i);

break; // row bleibt ein nicht initialisiertes Objekt

}

array[i]=this[i][col_index];

}

//--- erstellen wir eine Zeile CRow basierend auf den Werten des Arrays

row=array;

}

//--- Ergebnis

return(row);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Multiplikation zweier Matrizen |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix CMatrix::operator+(const CMatrix &m)

{

//--- die Anzahl der Zeilen und Spalten in der übergebene Matrix

int cols=m.Cols();

int rows=m.Rows();

//--- Matrix, um das Ergebnis der Addition zu erhalten

CMatrix res(rows);

//--- Dimensionen der Matrix müssen identisch sein

if(cols!=Cols() || rows!=Rows())

{

//--- kann nicht addieren

Print(__FUNCSIG__,": Fehler bei der Addition zweier Matrizen, die Größe sind nicht gleich");

return(res);

}

//--- Hilfsarray

double arr[];

ArrayResize(arr,cols);

//--- Iteration durch die Zeilen für Addition

for(int i=0;i<rows;i++)

{

//--- wir schreiben das Ergebnis der Addition von Zeilen der Matrix in ein Array

for(int k=0;k<cols;k++)

{

arr[k]=this[i][k]+m[i][k];

}

//--- stellen das Array in der Zeile der Matrix

res[i]=arr;

}

//--- Ergebnis der Addition zweier Matrizes zurückgeben

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Multiplikation zweier Matrizen |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix CMatrix::operator*(const CMatrix &m)

{

//--- Anzahl der Spalten der ersten Matrix Anzahl der Zeilen in der übergebenen Matrix

int cols1=Cols();

int rows2=m.Rows();

int rows1=Rows();

int cols2=m.Cols();

//--- Matrix, um das Ergebnis der Addition zu erhalten

CMatrix res(rows1);

//--- Matrizes sollten abgestimmt werden

if(cols1!=rows2)

{

//--- Kann nicht multiplizieren

Print(__FUNCSIG__,": Fehler bei der Multiplikation zweier Matrizen, ist das Format nicht kompatibel "

"- Anzahl der Spalten in den ersten Faktor sollte gleich der Anzahl der Zeilen in der zweiten sein");

return(res);

}

//--- Hilfsarray

double arr[];

ArrayResize(arr,cols1);

//--- füllen Zeilen in der Matrix von Multiplikation

for(int i=0;i<rows1;i++)// iterieren durch die Zeilen

{

//--- Array-Empfänger auf Null setzen

ArrayInitialize(arr,0);

//--- iterieren Elemente in der Zeile

for(int k=0;k<cols1;k++)

{

//--- Nehmen Werte der Spalte k der Matrix m als ein String CRow

CRow column=m.GetColumnAsRow(k);

//--- multiplizieren die beiden Zeilen und schreibt das Ergebnis der Skalarmultiplikation von Vektoren in der i-te Element

arr[k]=this[i]*column;

}

//--- setzen Array arr[] in der Zeile i der Matrix

res[i]=arr;

}

//--- Produkt zweier Matrizen zurückgeben

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Zuweisungsoperation |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix *CMatrix::operator=(const CMatrix &m)

{

//--- finden und definieren die Anzahl der Zeilen

int rows=m.Rows();

ArrayResize(m_rows,rows);

//--- füllen unsere Strings mit den Werten der Zeilen der übergebenen Matrix

for(int i=0;i<rows;i++) this[i]=m[i];

//---

return(GetPointer(this));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Eine String-Darstellung der Matrix |

//+------------------------------------------------------------------+

string CMatrix::String(void) const

{

string out="";

int rows=Rows();

//--- bilden Zeile für Zeile

for(int i=0;i<rows;i++)

{

out=out+this[i].String()+"\r

";

}

//--- Ergebnis

return(out);

}