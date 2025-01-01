Nachschlagewerk MQL5Konstanten, Enumerationen und StrukturenChartkonstanten
- Typen der Chartereignisse
- Chartperioden
- Charteigenschaften
- Positionieren des Charts
- Darstellung des Charts
- Beispiele von Arbeiten mit dem Chart
Chartkonstanten
Konstanten, die verschiedenen Charteigenschaften beschreiben sind in folgende Gruppen aufgeteilt:
- Typen der Ereignisse – Ereignisse, die bei der Arbeit mit Chart vorkommen;
- Chartperioden – eingebaute Standardperioden;
- Charteigenschaften – Identifikatoren, die als Parameter der Funktionen für Arbeit mit Charts verwendet werden;
- Positionierungskonstanten - Parameterwerte der Funktion ChartNavigate();
- Darstellung von Charts - Einsetzung von Chartaussehen.