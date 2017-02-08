Der Exp_X2MA_Digit_DM_361 setzt eine Trendfolgestrategie um, die auf Signalen der zwei Indikatoren basiert: ColorX2MA_Digit und ColorDM_361. Nach dem ColorX2MA_Digit Indikator wird die Richtung des grundlegenden langsamen Trends bestimmt, und nach ColorDM_361 — der Moment der Ausführung eines Trends, wenn sich die Richtung des schnellen Trends ändert. Das Signal wird im Moment des Schließens eines Balkens generiert, wenn zwei folgende Bedingungen erfüllt sind:

Die Signale des schnellen und des langsamen Trends stimmen überein; Die Richtung des schnellen Trends hat sich geändert.

Eingabeparameter des Expert Advisors:







input string Trade= "Handelsmanagement" ;

input double MM= 0.1 ;

input MarginMode MMMode=LOT;

input uint StopLoss_= 1000 ;

input uint TakeProfit_= 2000 ;

input string MustTrade= "Erlaubnis zum Handeln" ;

input int Deviation_= 10 ;

input bool BuyPosOpen= true ;

input bool SellPosOpen= true ;







input string Filter= "PARAMETER DES LANGSAMEN TRENDS" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA_;

input int Length1= 12 ;

input int Phase1= 15 ;





input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA;

input int Length2= 5 ;

input int Phase2= 15 ;





input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;

input uint Digit= 2 ;

input uint SignalBar= 1 ;

input bool BuyPosClose= true ;

input bool SellPosClose= true ;







input string Input= "EINSTIEGSPARAMETER" ;

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ;

input Applied_price_ IPC_=PRICE_CLOSE_;

input uint SignalBar_= 1 ;

input bool BuyPosClose_= false ;

input bool SellPosClose_= false ;



int TimeShiftSec,TimeShiftSec_;



int InpInd_Handle,InpInd_Handle_;



int min_rates_total,min_rates_total_;

Die String-Variablen mit dem Text im Code der Eingabeparameter dienen nur für eine bessere visuelle Darstellung des Fensters der Eingabeparameter des Expert Advisors.

Die Indikatoren ColorDM_361_HTF und ColorX2MA_Digit_HTF dienen nur zur Visualisierungvon Trends im Strategietester, sie funktionieren nicht in anderen Modi.

Der generierte Expert Advisot benötigt kompilierte Dateien der Indikatoren ColorX2MA_Digit.ex5, ColorX2MA_Digit_HTF.ex5, ColorDM_361.ex5 und ColorDM_361_HTF.ex5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Es ist zu beachten, dass die TradeAlgorithms.mqh Datei für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern entworfen wurde, die einen nonzero Spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit der Eröffnung einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können unter Trade Algorithms heruntergeladen werden.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele für Trades auf dem Chart

Testergebnisse für 2015 auf GBPUSD, langsamer Trend auf H4, Einstieg in einem schnellen Trend auf M30:





Abb. 2. Chart der Testergebnisse