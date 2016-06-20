CodeBaseKategorien
ColorRSI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
944
(29)
colorrsi.mq5 (7.88 KB) ansehen
Der echte Autor:

TheXpert

Klassischer RSI mit farbigen Signal-Levels. Zu der Zeit, in der der RSI-Indikator in die überverkauft und überkaufte Zone kommt, wird die Farbe des Indikators korrespondierend zur Trendrichtung geändert. Ein steigender Trend färbt den Indikator grün, ein fallender rot. 

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 17.03.2009. 

Abb.1 Der ColorRSI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1650

