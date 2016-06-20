Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorRSI - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 944
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
TheXpert
Klassischer RSI mit farbigen Signal-Levels. Zu der Zeit, in der der RSI-Indikator in die überverkauft und überkaufte Zone kommt, wird die Farbe des Indikators korrespondierend zur Trendrichtung geändert. Ein steigender Trend färbt den Indikator grün, ein fallender rot.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 17.03.2009.
Abb.1 Der ColorRSI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1650
Bollinger Band Breiten Berechnung mit Verwendung Neuronaler Netze
Dieser Expert Advisor arbeitet mit Neuronalen Netzwerk MethodenExp_Color3rdGenXMA
Handelssystem um einen Trendmarkt unter Verwendung des Color3rdGenXMA Moving Average zu handeln.