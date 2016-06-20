Der echte Autor:

TheXpert

Klassischer RSI mit farbigen Signal-Levels. Zu der Zeit, in der der RSI-Indikator in die überverkauft und überkaufte Zone kommt, wird die Farbe des Indikators korrespondierend zur Trendrichtung geändert. Ein steigender Trend färbt den Indikator grün, ein fallender rot.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 17.03.2009.

Abb.1 Der ColorRSI Indikator