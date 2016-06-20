Der echte Autor:

edwinodus

Zu einem großen Teil ist NonLagAMA nur ein stark verarbeiteter Standard Moving Average Indikator, der eine Menge von Einstellungen gegenüber letzterem hat und die Farbe ändert, wenn sich die Trendrichtung ändert.

Indikator Eingabeparameter:

input uint Length0= 12 ; input double Deviation= 0 ; input uint Filter= 0 ; input Smooth_Method MA_Method1= MODE_SMA ; input uint Length1= 12 ; input int Phase1= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 19.01.2009.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der NonLagAMA Indikator