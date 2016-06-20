CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

NonLagAMA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
863
(26)
Der echte Autor:

edwinodus

Zu einem großen Teil ist NonLagAMA nur ein stark verarbeiteter Standard Moving Average Indikator, der eine Menge von Einstellungen gegenüber letzterem hat und die Farbe ändert, wenn sich die Trendrichtung ändert.

Indikator Eingabeparameter:

//+-----------------------------------+
//| INDIKATOR Eingabeparameter        |
//+-----------------------------------+
input uint Length0=12;                    // Tiefe der NonLagAMA Mittelung
input double Deviation=0;                 // Abweichung
input uint Filter=0;                      // Preisänderungswert
input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA;  // Methode der Mittelung
input uint Length1=12;                    // Glättungstiefe
input int Phase1=15;                      // Glättungsparameter
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;     // Preiskonstante
input int Shift=0;                        // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken
input int PriceShift=0;                   // vertikale Verschiebung des Indikators in Punkten

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 19.01.2009.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1 Der NonLagAMA Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1655

