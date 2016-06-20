und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
NonLagAMA - Indikator für den MetaTrader 5
Zu einem großen Teil ist NonLagAMA nur ein stark verarbeiteter Standard Moving Average Indikator, der eine Menge von Einstellungen gegenüber letzterem hat und die Farbe ändert, wenn sich die Trendrichtung ändert.
Indikator Eingabeparameter:
//+-----------------------------------+ //| INDIKATOR Eingabeparameter | //+-----------------------------------+ input uint Length0=12; // Tiefe der NonLagAMA Mittelung input double Deviation=0; // Abweichung input uint Filter=0; // Preisänderungswert input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Methode der Mittelung input uint Length1=12; // Glättungstiefe input int Phase1=15; // Glättungsparameter input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Preiskonstante input int Shift=0; // Horizontale Verschiebung des Indikators in Balken input int PriceShift=0; // vertikale Verschiebung des Indikators in Punkten
Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 19.01.2009.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der NonLagAMA Indikator
