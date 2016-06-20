Ein Handelssystem das den F2a_AO Signal Indikator verwendet. Die vom Indikator erhaltenen Signale werden einer weiteren Filterung unterzogen.

Die Richtung der geschlossenen Kerze eines höheren TimeFrames dient als Filter. Der Expert Advisor hat zwei Eingabeparameter für diese Kerze.

input ENUM_TIMEFRAMES Inp_Timeframe= PERIOD_D1 ; input uint TrendBar= 1 ;

Speichern Sie die compilierte F2a_AO.ex5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können von https://www.mql5.com/en/code/1578 herunter geladen werden.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Eine Folge von historischen Trades am Chart

Testergebnise für 2011 für USDCHF H12:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse