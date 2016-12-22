und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
PPO_Cloud - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Tom Balfe
Ein gewöhnlicher Oszillator, der nach der folgenden Formel berechnet wird:
PPO=(FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA
Der Indikator verwendet Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.
Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 08.03.2008 in der Code Base veröffentlicht.
Abb.1. Der PPO_Cloud Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16060
