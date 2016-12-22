CodeBaseKategorien
PPO_Cloud - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:

Tom Balfe

Ein gewöhnlicher Oszillator, der nach der folgenden Formel berechnet wird:

PPO=(FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA

Der Indikator verwendet Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 08.03.2008 in der Code Base veröffentlicht.

Abb.1. Der PPO_Cloud Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16060

