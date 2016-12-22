CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Expert Advisors

Exp_PPO_Cloud - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Experts\
Exp_PPO_Cloud.mq5 (9.09 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
PPO_Cloud.mq5 (8.31 KB) ansehen
Der Exp_PPO_Cloud EA basiert auf den vom PPO_Cloud Oszillator generierten Signalen. Ein Signal wird beim Schließen eines Balkens generiert, wenn sich die Hauptlinie und die Signallinie des Indikators kreuzen, und wenn sich die Farbe der Signalwolke ändert.

Dieser Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei PPO_Cloud.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Es ist zu beachten, dass die Datei TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern vorhergesehen ist, die einen nonzero Spread haben und es erlauben, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem Eröffnen einer Position zu setzen. Weitere Varianten dieser Bibliothek können Sie unter Trade Algorithms herunterladen.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart.

Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart.

Testergebnisse für 2015 auf USDCHF H4:

Abb. 2. Testergebnisse

Abb. 2. Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16066

PPO_Cloud_HTF PPO_Cloud_HTF

Der PPO_Cloud Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

i-CAiChannel_System_Digit_HTF i-CAiChannel_System_Digit_HTF

Der i-CAiChannel_System_Digit Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

RAVI (Range Action Verification Index) RAVI (Range Action Verification Index)

Der Indikator stellt eine relative Konvergenz/Divergenz der Gleitenden Durchschnitte eines Vermögenswerts dar, um das Hundertfache erhöht.

PPO_Sign PPO_Sign

Ein Semaphore-Signalindikator, basiert auf der relativen, geglätteten Preisänderungsrate.