Percentage Price Oscillator (PPO) - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: Tom Balfe

Der Percentage Price Oscillator wird berechnet als Differenz zwischen dem kurzen und dem langen EMA, das ermittelte Ergebnis wird durch den kurzen EMA geteilt.

  • Er zeigt genauere Signale von Divergenzen zwischen Preisen und dem Wert des Oszillators.
  • Er heben Extprempreise genauer hervor, er bewegt sich schneller.

Verwendet folgende Formel: (FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7968

