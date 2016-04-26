Indikator MTF Stochastic Standard. Zeigt 4 Stochastics in einem.

Zeige MA Details (Type, Periode & aktueller Wert) auf dem Chart.

Ein Skript zum Laden der Historie aller verfügbarer Währungspaare, Metalle, Indezes, CFDs und zum Prüfen der Historie auf "Lücken".

Ein Skript für jene, die Programme in MQL4 entwickeln. Es erlaubt die Anzeige des Inhalts jeden beliebigen Fonts auf Ihrem Chart.