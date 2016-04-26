Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Percentage Price Oscillator (PPO) - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: Tom Balfe
Autor: Tom Balfe
Der Percentage Price Oscillator wird berechnet als Differenz zwischen dem kurzen und dem langen EMA, das ermittelte Ergebnis wird durch den kurzen EMA geteilt.
- Er zeigt genauere Signale von Divergenzen zwischen Preisen und dem Wert des Oszillators.
- Er heben Extprempreise genauer hervor, er bewegt sich schneller.
Verwendet folgende Formel: (FastEMA-SlowEMA)/SlowEMA
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7968
MA Details
Zeige MA Details (Type, Periode & aktueller Wert) auf dem Chart.MTF Stochastic Standard
Indikator MTF Stochastic Standard. Zeigt 4 Stochastics in einem.
ZZ_All Quotings 0-0080
Ein Skript zum Laden der Historie aller verfügbarer Währungspaare, Metalle, Indezes, CFDs und zum Prüfen der Historie auf "Lücken".ZZ_CheckingFonts 0-0020 & ZZ_DeleteFonts 0-0010
Ein Skript für jene, die Programme in MQL4 entwickeln. Es erlaubt die Anzeige des Inhalts jeden beliebigen Fonts auf Ihrem Chart.