Wirklicher Autor:

Unknown

Der Indikator stellt eine relative Konvergenz/Divergenz der Gleitenden Durchschnitte eines Vermögenswerts dar, um das Hundertfache erhöht. Er basiert auf einem anderen Prinzip als der ADX. Als Basis für den Indikator schlägt Chande einen 13-wöchigen SMA vor. Alle drei Monate (3 Monate = 65 Arbeitstage) stellt er Stimmungen von Marktteilnehmern bezüglich der Preise dar. Der kurze gleitende Durchschnitt beträgt 10% von dem langen und ist auf sieben abgerundet.

Tushar Chande empfiehlt die folgenden Bezugslinien für den RAVI Indikator: plus-minus 0.3% oder plus-minus 0.1% (je nach dem Markt). Wenn der Indikator die obere Bezugslinie nach oben durchkreuzt, gilt es dass ein Aufwärtstrend begonnen hat. Wenn der Indikator die untere Bezugslinie nach unten durchkreuzt, bedeutet dass, das ein Abwärtstrend begonnen hat. Der Aufwärtstrend gilt als anhaltend, solange die RAVI Linie steigt. Der Abwärtstrend jeweils solange die RAVI Linie sinkt. Sobald der Indikator zur Nulllinie umkehrt, bedeutet das dass der Trend geendet, und der Kanal begonnen hat. Wenn aber der Indikator wieder umkehrt, ohne in den Abschnitt zwischen den Bezugslinien einzusteigen, gilt es dass der Trend fortgesetzt wird.

Der vorgestellte Indikator ist relativ einfach und fast identisch dem Price Oszillator und MACD. Seine Besonderheit besteht darin, dass er den Konvergenz-/Divergenzwert als Trendbezeichner verwendet, also die Divergenz und nicht die Kreuzung der Durchschnitte berücksichtigt.

Wenn wir die Methode betrachten, nach welcher АDХ gezeichnet wird, kann man sagen, dass der Indikator zwei Glättungen hat. RAVI hat eine Glättung. Dadurch wird der Indikator empfindlicher. Mit den angegebenen Werten wird er vor dem Beginn und Ende eines Trends früher als ein 18-tägiger ADX warnen.

Der Indikator verwendet Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 15.02.2008 in der Code Base veröffentlicht.

Abb.1. Der RAVI Indikator