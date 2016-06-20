CodeBaseKategorien
Indikatoren

FigurelliSeries - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
1005
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der echte Autor:

Rogerio Figurelli

Der Indikator ermöglicht die Definition der Trendrichtung. Der Indikator zeigt die Trendstärke in Form von Histogrammbalken im unteren Fenster an. Wenn Balken größer als die Nulllinie sind, spricht das für einen ansteigenden Trend im Markt. Wenn die Balken unter diesem Level sind, spricht das für einen absteigenden Trend.

Abb.1 Der FigurelliSeries Indikator

Abb.1 Der FigurelliSeries Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1608

