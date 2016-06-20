und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
FigurelliSeries - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1005
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Rogerio Figurelli
Der Indikator ermöglicht die Definition der Trendrichtung. Der Indikator zeigt die Trendstärke in Form von Histogrammbalken im unteren Fenster an. Wenn Balken größer als die Nulllinie sind, spricht das für einen ansteigenden Trend im Markt. Wenn die Balken unter diesem Level sind, spricht das für einen absteigenden Trend.
Abb.1 Der FigurelliSeries Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1608
Handelsstrategie basierend auf dem ASCTrend Indikator als Hauptsignal, gefiltert durch den NRTR Indikator und/oder TrendStrength Indikator.CCIArrows
Ein Signal Indikator der den Durchbruch des technischen iCCI Indikators durch die Nulllinie feststellt und diese durch farbige Punkte anzeigt
Das Skript ist ein einfaches Beispiel für die Verwendung der FileFindFirst(), FileFindNext() und FileFindClose() FunktionenDemo_FileDelete
Das Skript demonstriert ein Beispiel für die Verwendung der FileDelete() Funktion