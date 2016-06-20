CodeBaseKategorien
Indikatoren

Easy Trend Visualizer - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1178
(36)
Der echte Autor:

EarnForex

Der Easy Trend Visualizer Indikator ist ein einfacher Visualisierer von Trends. Das heißt, er macht genau das, was der Name schon sagt. Er zeigt, wo der Trend beginnt und endet und wo der Trend überhaupt nicht vorhanden ist. Er basiert auf den ADX Standardindikatoren (Average Direction Movement Index). Farbige Pfeile definieren den Zeiptunkt des Öffnens von Positionen, farbige Balken zeigen einen Trend an und graue horizontale Linien zeigen, dass keine Signale für einen Trade vorliegen. 

Abb.1 Der Easy Trend Visualizer Indikator

Abb.1 Der Easy Trend Visualizer Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1604

