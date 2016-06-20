CodeBaseKategorien
CCIArrows - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Der echte Autor:

EarnForex

Ein Signal Indikator der den Durchbruch des technischen iCCI Indikators durch die Nulllinie feststellt und diese durch farbige Punkte anzeigt.

Abb.1 Der CCIArrows Indikator
Abb.1 Der CCIArrows Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1605

