Ein Handelssystem, das auf Signalen des DarvasBoxes_System Indikators basiert. Ein Signal wird beim Schließen eines Balkens generiert, wenn ein Farbbalken auftritt, und der vorherige Balken entweder eine Gegenfarbe oder gar keine Farbe hat.

Der Expert Advisor benötigt die kompilierte Datei DarvasBoxes_System.ex5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Es ist zu beachten, dass die Datei TradeAlgorithms.mqh für die Verwendung von Expert Advisors bei Brokern vorhergesehen ist, die einen nonzero Spread haben und es erlauben, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem Eröffnen einer Position zu setzen. Weitere Varianten dieser Bibliothek können Sie unter Trade Algorithms herunterladen.

Bei den unten angeführten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisors verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.





Abb. 1. Beispiele von Trades auf dem Chart.

Testergebnisse für 2015 auf EURUSD H4:

Abb. 2. Testergebnisse