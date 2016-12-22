CodeBaseKategorien
Chaikin_Volatility_Stochastic - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Bei der Analyse des Verhaltens des Chaikin Volatility Index, fragte sich der Autor dieses Indikators, wie er sich verhalten wird, wenn man ihn modifiziert und den Stochastischen Prozess auf ihn anwendet. Die Ergebnisse finden Sie hier.

Natürlich, hat er nun wenig mit dem Original zu tun, ist aber der Meinung des Autors nach interessant, deswegen wollte der Autor ihn teilen.

Der Indikator verwendet Klassen der SmoothAlgorithms.mqh Bibliothek (kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und am 14.06.2016 in der Code Base auf mql4.com veröffentlicht.

Abb.1. Der Chaikin_Volatility_Stochastic Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15772

ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid ColorJFatl_Cloud_Digit_Grid

Ein Hybrid aus dem digitalen Filter FATL (Fast Adaptive Trend Line) und der analogen adaptiven Mittelung JMA — der ColorJFatl Indikator mit einem Farbhintergrund, Anzeige der aktuellsten Werte als Preisetiketts mit der Möglichkeit die Ebenen des Kanals auf die benötigte Stellenzahl abzurunden, und eine Preistabelle mit abgerundeten Werten

KalmanFilter_StDev_HTF KalmanFilter_StDev_HTF

Der KalmanFilter_StDev Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_DarvasBoxes_System Exp_DarvasBoxes_System

Ein Handelssystem, das auf Signalen des DarvasBoxes_System Indikators basiert.

ytg_Price_Peak_HTF ytg_Price_Peak_HTF

Der ytg_Price_Peak Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen.