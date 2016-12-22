Wirklicher Autor:

Giaras

Bei der Analyse des Verhaltens des Chaikin Volatility Index, fragte sich der Autor dieses Indikators, wie er sich verhalten wird, wenn man ihn modifiziert und den Stochastischen Prozess auf ihn anwendet. Die Ergebnisse finden Sie hier.

Natürlich, hat er nun wenig mit dem Original zu tun, ist aber der Meinung des Autors nach interessant, deswegen wollte der Autor ihn teilen.

Der Indikator verwendet Klassen der SmoothAlgorithms.mqh Bibliothek (kopieren Sie diese in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und am 14.06.2016 in der Code Base auf mql4.com veröffentlicht.

Abb.1. Der Chaikin_Volatility_Stochastic Indikator