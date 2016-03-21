CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

JFATL - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1190
Rating:
(23)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colorjfatl.mq5 (8.57 KB) ansehen
jfatl.mq5 (7.7 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator ist eine Kombination aus dem digitalen Filter FATL und der analogen adaptive JMA-Glättung.

Der Durchschnitt wird wie folgt berechnet:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))

wobei:

  • FATL() - FATL Wert für den digitalen Filter;
  • JMA() - JMA Adaptiver glättungs Algorithmus;
  • PRICE[] - array mit Kursen;
  • bar - Der Index der aktuellen Bar.

Es wird eine zusätzliche JMA-Glättung verwendet, um zu verhindern, dass der Indikator bei jeder gelegentlichen Marktbewegung aktiviert wird.

ColorJFatl und JFatl Indikatoren verwenden die Klasse CJJMA Aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Die Verwendung der Klasse wird ausführlich in dem folgenden Artikel beschrieben: "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

ColorJFATL indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/430

LRMA LRMA

Moving average Indikator mit einer Glättung über lineare Regression.

NRTR Rosh v2 NRTR Rosh v2

Dieser Indikator zeigt den aktuellen Trend und die Unterstützungs- und Widerstandslinien.

J2JMA J2JMA

Gleitender Durchschnitt mit der doppelten adaptiven JMA Glättung einer Preisspanne.

Laguerre Laguerre

Trend strength indicator basierend auf dem Laguerre adaptive filter.