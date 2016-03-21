Der Indikator ist eine Kombination aus dem digitalen Filter FATL und der analogen adaptive JMA-Glättung.

Der Durchschnitt wird wie folgt berechnet:

JFATL[bar] = JMA(FATL(PRICE[bar]))



wobei:

FATL() - FATL Wert für den digitalen Filter;

JMA() - JMA Adaptiver glättungs Algorithmus;

PRICE[] - array mit Kursen;

bar - Der Index der aktuellen Bar.

Es wird eine zusätzliche JMA-Glättung verwendet, um zu verhindern, dass der Indikator bei jeder gelegentlichen Marktbewegung aktiviert wird.

ColorJFatl und JFatl Indikatoren verwenden die Klasse CJJMA Aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Die Verwendung der Klasse wird ausführlich in dem folgenden Artikel beschrieben: "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".