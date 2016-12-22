und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
NRTR - Indikator für den MetaTrader 5
- 1329
Wirklicher Autor:
Ramdass
NRTR ist ein Trendindikator, der mithilfe von CLOSE-Preisen berechnet wird. Der Indikator ist immer von den vom Preis erreichten Extremwerten gleich entfernt. Für Aufwärtstrends liegt er unterhalb des Charts, für Abwärtstrends — oberhalb. Der Sinn solcher Darstellung besteht darin, kleine korrigierende Bewegungen gegen den Haupttrend auszusortieren. Eine stärkere Bewegung gegen den Haupttrend über der gesetzten Ebene (die Größe des gleitenden Filters) weist auf eine komplette Trendumkehr hin.
Für einen Aufwärtstrend:
NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)),
Für einen Abwärtstrend:
NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100)),
wobei: der erste Teil ist das höchste/niedrigste Extremwert, den der Preis seit der letzten Kreuzung der Preise und des Indikators erreicht hat; K ist die Größe des gleitenden Filters in Prozent, d.h. die Entfernung zwischen dem Indikator und den erreichten Extremwerten.
Wie jeder andere vereinfachter Ansatz, funktioniert dieser Indikator gut in Trend-Abschnitten, andernfalls kann er scheitern.
Mehr Informationen über Eigenschaften und Versionen dieses Indikators finden Sie im Artikel "Trend Indikator of dynamic price channel breakthrough" von Konstantin Kopyrkin (in Russisch).
Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und am 13.07.2006 in der CodeBase auf mql4.com veröffentlicht.
Abb.1. Der NRTR Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15243
