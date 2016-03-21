Urheber:

Vladimir Kravchuk, "New adaptive method of following the tendency and market cycles"



FATL (Fast Adaptive Trend Line) wird mit einem digitalen Filter für niedrige Frequenzen berechnet (FLF-1).



FLF-1 filter wird verwendet um die hochfrequenten Anteile von zyklischen Marktbewegungen mit sehr kurzen Volatilitätsperioden herauszufiltern, was auch als Hintergrundrauschen bezeichnet werden kann. Die Parameter des Filters (fc cutoff Frequenz und A Dämpfung des Lowpass-Bandes) werden mit der spektralen Bestimmung des EURUSD-Kurses berechnet.





Die Lowpassfilter FLF-1 and FLF-2 besitzen eine Dämpfung von mindestens 40 dB und beeinflussen in keiner Weise die Amplitude und die Phase der eingehenden Kursreihen in dem Lowpass-Band. Die Eigenschaften dieser digitalen Filter bilden eine wesentliche bessere Unterdrückung des Hintergrundrauschen (Im Vergleich zu normalen gleitenden Durchschnitten) was wiederum zu einer erhebliche Reduzierung falscher Kauf- und Verkaufssignale führt.

In dem gesamten Spektrum der bekannten technischen Instrumente gibt es nichts vergleichbares. Es handelt sich hier nicht um einen gleitenden "Durchschnitt", sondern nur die hinzugefügten Linien bestimmen den kurzfristigen Trend. Bei dem FATL gibt es keine Phasenverschiebung, so wie es bei gleitenden Durchschnitten der Fall ist.



