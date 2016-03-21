CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

FATL - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Kravchuk | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1537
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
fatl.mq5 (6.17 KB) ansehen
fatl_.mq5 (5.42 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Urheber:

Vladimir Kravchuk, "New adaptive method of following the tendency and market cycles"

FATL (Fast Adaptive Trend Line) wird mit einem digitalen Filter für niedrige Frequenzen berechnet (FLF-1).

FLF-1 filter wird verwendet um die hochfrequenten Anteile von zyklischen Marktbewegungen mit sehr kurzen Volatilitätsperioden herauszufiltern, was auch als Hintergrundrauschen bezeichnet werden kann. Die Parameter des Filters (fc cutoff Frequenz und A Dämpfung des Lowpass-Bandes) werden mit der spektralen Bestimmung des EURUSD-Kurses berechnet.

FATL Filter

Die Lowpassfilter FLF-1 and FLF-2 besitzen eine Dämpfung von mindestens 40 dB und beeinflussen in keiner Weise die Amplitude und die Phase der eingehenden Kursreihen in dem Lowpass-Band. Die Eigenschaften dieser digitalen Filter bilden eine wesentliche bessere Unterdrückung des Hintergrundrauschen (Im Vergleich zu normalen gleitenden Durchschnitten) was wiederum zu einer erhebliche Reduzierung falscher Kauf- und Verkaufssignale führt.

In dem gesamten Spektrum der bekannten technischen Instrumente gibt es nichts vergleichbares. Es handelt sich hier nicht um einen gleitenden "Durchschnitt", sondern nur die hinzugefügten Linien bestimmen den kurzfristigen Trend. Bei dem FATL gibt es keine Phasenverschiebung, so wie es bei gleitenden Durchschnitten der Fall ist.

FATL

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/403

Donchian Channels Donchian Channels

Der Donchian Channels ist ein Volatilitäts-Indikator, der auf der Berechnung der aktuellen Kurs-Bandbreite unter Verwendung der letzten Höchst- und Tiefstkurse basiert

Support and Resistance Support and Resistance

Der "Support and Resistance" (Unterstützung und Widerstand) Indikator Zeig die Unterstützungs- und Widerstandslinien mit Hilfe der Fraktal Indikatoren von Bill Williams an

SATL SATL

Eine langsame adaptive Trendlinie wird hier verwendet um das Hintergrundrauschen im Markt bei längeren Schwingungsperioden zu unterdrücken.

RFTL RFTL

Reference Fast Trend Line (RFTL).