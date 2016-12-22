CodeBaseKategorien
Indikatoren

KalmanFilter_StDev_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
996
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Der KalmanFilter_StDev Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Chartperiode des Indikators (timeframe)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei KalmanFilter_StDev.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.

Abb.1. Der KalmanFilter_StDev_HTF Indikator

Abb.1. Der KalmanFilter_StDev_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15247

