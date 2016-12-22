und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
KalmanFilter_StDev_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 996
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der KalmanFilter_StDev Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (timeframe)
Der Indikator benötigt die Indikatordatei KalmanFilter_StDev.mq5. Kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indikators.
Abb.1. Der KalmanFilter_StDev_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15247
NRTR ist ein Trendindikator, der mithilfe von CLOSE-Preisen berechnet wird.Panel-joke or a game system
Ein Beispiel für die Verwendung der MasterWindows Bibliothek für die Erstellung eines Spielpanels.
Ein Hybrid aus dem digitalen Filter FATL (Fast Adaptive Trend Line) und der analogen adaptiven Mittelung JMA — der ColorJFatl Indikator mit einem Farbhintergrund, Anzeige der aktuellsten Werte als Preisetiketts mit der Möglichkeit die Ebenen des Kanals auf die benötigte Stellenzahl abzurunden, und eine Preistabelle mit abgerundeten WertenChaikin_Volatility_Stochastic
Bei der Analyse des Verhaltens des Chaikin Volatility Index, fragte sich der Autor dieses Indikators, wie er sich verhalten wird, wenn man ihn modifiziert und den Stochastischen Prozess auf ihn anwendet.