Ziel:



Um einen Indikator zu erstellen, die die Richtung eines früher entstandenen Trends bestimmt für die weiteren Entscheidungen des Algorithmus, erstellte ich eine Funktion, die die Trend-Stärke in Prozent misst, d.h. die Nähe dieses Trend zu einem idealen.

Unten dargestellt in der Abbildung ein aus meiner Sicht idealer Trend (auf der linken Seite ist der Abwärtstrend, auf der rechten Seite ein Aufwärtstrend). Daneben die Bedingungen eines idealen Trends:

Der Algorithmus:



Zuerst entschied ich eine Klassifizierung aufzustellen, d.h. für jede erfüllte Bedingung wird die Variable "ball" um eine Wertung erhöht. Nachdem diese Bewertungen durchgeführt wurde, wird die Wertungsvariable durch die Anzahl möglicher Wertungen dividiert und mit 100 multipliziert, um so eine Wertung in Form eines Prozentsatzes zu erhalten.

Tatsächlich die Funktion selbst ist in der Datei Func_Trend.mqh enthalten.

Eine andere Art der Analyse:



Dann kam mir die Idee, die Wertung anders zu berechnen. Zum Beispiel, die wichtigsten Bedingungen sollten eine höheren Bewertung erhalten. So entstand die Idee, die Bewertungen als Exponent der Zahl 2 zu verwenden und, je bedeutsamer die Bedingung, desto höher ist der Exponent.

Unten ist das für eine Vielzahl von Bedingungen für jeden Trend dargestellt. Die wichtigeren Bedingungen stehen am Beginn der Liste:

Die Bedingungen wurden der Funktion hinzugefügt und haben die Berechnung der Bewertungen geändert, aber die Rückgabe eines Prozentsatzes ist gleich geblieben. Es steht alles in der Datei Func_Trend_2.mqh.