CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

NDuet - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
891
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
nduet.mq5 (11.05 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Wirklicher Autor:

Tartan

Zwei gleitenden Durchschnitte mit unterschiedlichen Periodenlängen, um die Richtung des Trends definieren, mit Signalen für das Eröffnen neuer Positionen. Beachten Sie, der Indikator wurde zunächst auf kleinen Zeitrahmen verwendet.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 15.10.2007.

Fig.1 Der NDuet Indikator

Abb.1 Der NDuet Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1507

Func Measure Trends Func Measure Trends

Funktion, um die Trend-Stärke zu messen

i-DRProjections_v1 i-DRProjections_v1

Der Indikator prognostiziert die Kursspanne des Tages

Quick ZigZag plus DiNapoli Quick ZigZag plus DiNapoli

Der Indikator "Fast ZigZag" einschließlich der Anzeige von DiNapolis Preiszielen

RAVI_FX_Fisher RAVI_FX_Fisher

Ein nicht-normalisierter Oszillators mit der Fisher-Transformation