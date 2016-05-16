Wirklicher Autor:

Tartan

Zwei gleitenden Durchschnitte mit unterschiedlichen Periodenlängen, um die Richtung des Trends definieren, mit Signalen für das Eröffnen neuer Positionen. Beachten Sie, der Indikator wurde zunächst auf kleinen Zeitrahmen verwendet.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 15.10.2007.

Abb.1 Der NDuet Indikator