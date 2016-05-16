und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RAVI_FX_Fisher - Indikator für den MetaTrader 5
Luis Guilherme Damiani
Ein nicht-normalisierter Oszillators mit der Fisher-Transformation. Trading-Signale treten beim Kreuzen des oberen und unteren Grenze bestimmt durch eiinen Eingabeparameter des Indikators:
//+-----------------------------------+ //| INDICATOR INPUT PARAMETERS | //+-----------------------------------+ input int MAfast=4; //Schnelle Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts input int MAslow=49; //Langsame Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_EMA; //Glättungsmethode input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice=PRICE_CLOSE; //Kalkulationspreis input double UpTrigger=+0.07; //obere Grenze input double DnTrigger=-0.07; //untere Grenze
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 15.10.2007.
Abb.1 Der RAVI_FX_Fisher Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1510
Der Indikator "Fast ZigZag" einschließlich der Anzeige von DiNapolis PreiszielenNDuet
Zwei gleitenden Durchschnitte mit unterschiedlichen Periodenlängen, um die Richtung des Trends definieren, mit Signalen für das Eröffnen neuer Positionen
Der Indikator, der auf der Grundlage der Bollinger Bänder die Trendumkehr bestimmtPositions Change Informer
Der Expert Advisor bemerkt Änderungen der Positionen (Eröffnung, Umkehr, Schließen, Auslösung von StopLoss und TakeProfit) und, abhängig von der Konfiguration, löst er ein Tonsignal, Alarm-Meldung aus oder er sendet eine Email.