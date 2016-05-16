Wirklicher Autor:



Luis Guilherme Damiani

Beschreibung:

Ein nicht-normalisierter Oszillators mit der Fisher-Transformation. Trading-Signale treten beim Kreuzen des oberen und unteren Grenze bestimmt durch eiinen Eingabeparameter des Indikators:

input int MAfast= 4 ; input int MAslow= 49 ; input ENUM_MA_METHOD MAType= MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE MAPrice= PRICE_CLOSE ; input double UpTrigger=+ 0.07 ; input double DnTrigger=- 0.07 ;

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 15.10.2007.

Bild:

Abb.1 Der RAVI_FX_Fisher Indikator