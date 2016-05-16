CodeBaseKategorien
Indikatoren

RAVI_FX_Fisher - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Wirklicher Autor:

Luis Guilherme Damiani

Beschreibung:

Ein nicht-normalisierter Oszillators mit der Fisher-Transformation. Trading-Signale treten beim Kreuzen des oberen und unteren Grenze bestimmt durch eiinen Eingabeparameter des Indikators:

//+-----------------------------------+
//|  INDICATOR INPUT PARAMETERS       |
//+-----------------------------------+
input int MAfast=4;  //Schnelle Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts 
input int MAslow=49; //Langsame Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_EMA; //Glättungsmethode
input ENUM_APPLIED_PRICE   MAPrice=PRICE_CLOSE; //Kalkulationspreis
input double UpTrigger=+0.07; //obere Grenze
input double DnTrigger=-0.07; //untere Grenze

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 15.10.2007.  

Bild:

Fig.1 Der RAVI_FX_Fisher Indikator

Abb.1 Der RAVI_FX_Fisher Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1510

Quick ZigZag plus DiNapoli Quick ZigZag plus DiNapoli

Der Indikator "Fast ZigZag" einschließlich der Anzeige von DiNapolis Preiszielen

NDuet NDuet

Zwei gleitenden Durchschnitte mit unterschiedlichen Periodenlängen, um die Richtung des Trends definieren, mit Signalen für das Eröffnen neuer Positionen

BollingerBands© BollingerBands©

Der Indikator, der auf der Grundlage der Bollinger Bänder die Trendumkehr bestimmt

Positions Change Informer Positions Change Informer

Der Expert Advisor bemerkt Änderungen der Positionen (Eröffnung, Umkehr, Schließen, Auslösung von StopLoss und TakeProfit) und, abhängig von der Konfiguration, löst er ein Tonsignal, Alarm-Meldung aus oder er sendet eine Email.