Der BaseVolatility Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Der Indikator zeichnet den Stufenkanal basierend auf der Volatilität.

Der Expert Advisor sendet Tradeanfragen mittels der OrderSendAsync() Funktion.

Der klassische CCI Indikator der den typischen Preis des gleitenden Durchschnitts als Datenquelle verwendet. Diese Version des Indikators verwendet die Durchschnittslinie des Volatility Step Channel Indikator.