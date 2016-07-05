CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Volatility_Step_Channel_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
697
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Volatility_Step_Channel Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die Volatility_Step_Channel.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der Volatility_Step_Channel_HTF Indikator

Abbildung 1. Der Volatility_Step_Channel_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14732

Volatility_Step_Channel Volatility_Step_Channel

Der Indikator zeichnet den Stufenkanal basierend auf der Volatilität.

BaseVolatility_HTF BaseVolatility_HTF

Der BaseVolatility Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

OrderExample OrderExample

Der Expert Advisor sendet Tradeanfragen mittels der OrderSendAsync() Funktion.

CCI_On_StepChannel CCI_On_StepChannel

Der klassische CCI Indikator der den typischen Preis des gleitenden Durchschnitts als Datenquelle verwendet. Diese Version des Indikators verwendet die Durchschnittslinie des Volatility Step Channel Indikator.