Echter Autor:

Rafael Jimenez Tocino

Der Indikator hilft bei Bestimmung des Anfangs und Ende eines Trends auf Basis der Steigung der "Streichholz"-Linien und der Farbe ihrer Köpfe.

Die Steigung dieser Linien zeigt die Entwicklung des Preistrends. Dies zeigt die Stärke des Trends, ob er sich fortsetzt, oder ob wir uns auf eine Änderung der Richtung vorbereiten müssen.

Jedes Streichholz repräsentiert eine Linie zwischen dem geglätteten Eröffnungspreis eines Balkens und dem geglätteten Schlusspreis des nächsten. Im Gegensatz zur Version des Autors, wird in diesem Indikator ist die Entfernung zwischen dem Eröffnungspreis und dem Schlusspreis nicht ein einzelner Balken, sondern die Anzahl der Balken einer Entfernung wie in den Eingabeparameter festgelegt:

input uint iPeriod= 10 ;

Dadurch wird der Indikator vielseitiger in der Verwendung. Die Mittelung der Zeitreihe dient der Reduktion des Rauschens. Diese Option passt für Intraday-Trading (Scalping, Swing) auf kleinen TimeFrames (M1/H1).

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 23.12.2015.

Abbildung 1. Der RJTX_Matches_Smoothed Indikator