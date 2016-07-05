CodeBaseKategorien
CCI_On_StepChannel_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
652
(18)
Der CCI_On_StepChannel mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Der Indikator benötigt die CCI_On_StepChannel.mq5 Indikator Datei. Kopieren sie sie nach <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abbildung 1. Der CCI_On_StepChannel_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14735

CCI_On_StepChannel CCI_On_StepChannel

Der klassische CCI Indikator der den typischen Preis des gleitenden Durchschnitts als Datenquelle verwendet. Diese Version des Indikators verwendet die Durchschnittslinie des Volatility Step Channel Indikator.

OrderExample OrderExample

Der Expert Advisor sendet Tradeanfragen mittels der OrderSendAsync() Funktion.

RJTX_Matches_Smoothed RJTX_Matches_Smoothed

Der Indikator hilft bei Bestimmung des Anfangs und Ende eines Trends auf Basis der Steigung der "Streichholz"-Linien und der Farbe ihrer Köpfe. Jedes Streichholz repräsentiert eine Linie zwischen dem geglätteten Eröffnungspreis eines Balkens und dem geglätteten Schlusspreis des nächsten.

XEnvelopes XEnvelopes

Klassischer Envelopes Indikator der die Algorithmen der universellen Mittelung verwendet und den Kanal mit einem farbigen Hintergrund ausfüllt.