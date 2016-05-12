Der Indikator wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Autor ist Alejandro Galindo, veröffentlicht durch Scriptor, Hier der Link zu dem Quellcode - https://www.mql5.com/en/code/7343.

Wie er funktioniert:

Dieser Indikator zeichnet die Pivot-Levels die Pivot Sub-Levels und die Camarilla-Levels.

Die Levels können als Indikatorspeicher (Über die gesamte Historie) und/oder als horizontale Linien gezeichnet werden.



Das Zeichnen der Levels mit Hilfe des Indikatorsspeichers.



Das Zeichnen der Levels mit horizontale Linien.



Parameter: