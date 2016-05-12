CodeBaseKategorien
Pivot Lines TimeZone - Indikator für den MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
2328
(35)
Der Indikator wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Autor ist Alejandro Galindo, veröffentlicht durch Scriptor, Hier der Link zu dem Quellcode - https://www.mql5.com/en/code/7343.

Wie er funktioniert:

Dieser Indikator zeichnet die Pivot-Levels die Pivot Sub-Levels und die Camarilla-Levels.

Die Levels können als Indikatorspeicher (Über die gesamte Historie) und/oder als horizontale Linien gezeichnet werden.


Das Zeichnen der Levels mit Hilfe des Indikatorsspeichers. 


Das Zeichnen der Levels mit horizontale Linien.

Parameter:

  • DayStartHour - Die Stunde des Tages für den Staat.
  • DayStartMinute - Die Minute für den Start.
  • PivotsBuffers - Zeichen der Pivot Level über den Indikatorspeicher.
  • MidpivotsBuffers - Zeichnen der Pivot-Sublevels mit dem Indikatorspeicher.
  • CamarillaBuffers - Zeichnen der Camarilla-Levels mit dem Indikatorspeicher.
  • PivotsLines - Zeichnen der Pivot-Levels als horizontale Linien.
  • MidpivotsLines - Zeichnen der Pivot-Sublevels als horizontale Linien.
  • CamarillaLines - Zeichnen der Camarilla-Levels als horizontale Linien.
  • ClrPivot - Farbe der horizontalen Pivot Linien.
  • ClrS - Farbe der S1, S2, S3 horizontalen Linien.
  • ClrR - Farbe der R1, R2, R3 horizontalen Linien.
  • ClrM - Farbe der M0, M1, M2, M3, M4, M5 horizontalen Linien.
  • ClrCamarilla - Farbe der Camarilla horizontalen Linien.
  • ClrTxt - Farbe des Textes für die Benennung der horizontalen Linien.
  • AttachSundToMond - Hinzufügen der Bars vom Sonntag zum Montag.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1114

