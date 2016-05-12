und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Indikator wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich aus MQL4. Der Autor ist Alejandro Galindo, veröffentlicht durch Scriptor, Hier der Link zu dem Quellcode - https://www.mql5.com/en/code/7343.
Wie er funktioniert:
Dieser Indikator zeichnet die Pivot-Levels die Pivot Sub-Levels und die Camarilla-Levels.
Die Levels können als Indikatorspeicher (Über die gesamte Historie) und/oder als horizontale Linien gezeichnet werden.
Das Zeichnen der Levels mit Hilfe des Indikatorsspeichers.
Das Zeichnen der Levels mit horizontale Linien.
Parameter:
- DayStartHour - Die Stunde des Tages für den Staat.
- DayStartMinute - Die Minute für den Start.
- PivotsBuffers - Zeichen der Pivot Level über den Indikatorspeicher.
- MidpivotsBuffers - Zeichnen der Pivot-Sublevels mit dem Indikatorspeicher.
- CamarillaBuffers - Zeichnen der Camarilla-Levels mit dem Indikatorspeicher.
- PivotsLines - Zeichnen der Pivot-Levels als horizontale Linien.
- MidpivotsLines - Zeichnen der Pivot-Sublevels als horizontale Linien.
- CamarillaLines - Zeichnen der Camarilla-Levels als horizontale Linien.
- ClrPivot - Farbe der horizontalen Pivot Linien.
- ClrS - Farbe der S1, S2, S3 horizontalen Linien.
- ClrR - Farbe der R1, R2, R3 horizontalen Linien.
- ClrM - Farbe der M0, M1, M2, M3, M4, M5 horizontalen Linien.
- ClrCamarilla - Farbe der Camarilla horizontalen Linien.
- ClrTxt - Farbe des Textes für die Benennung der horizontalen Linien.
- AttachSundToMond - Hinzufügen der Bars vom Sonntag zum Montag.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1114
