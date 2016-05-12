Dieser Expert Advisor wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich von MQL4 von einem unbekannten Autor, veröffentlicht von Scriptor, Hier der Link zu dem Quellcode - https://www.mql5.com/en/code/7599.

Wie er funktioniert:

Green line - Die Kursdifferenz zu einer der Linien von Bollindger Bands®.

Red line - Die Summe der Werte von den BearsPower und BullsPower Indikatoren multipliziert mit -1.

Der i_Trend Indikator (Das dritte Fenster) und die Indikatoren auf deren Basis er erzeugt wurde: Bollinger bands, BearsPower und BullsPower

Parameter: