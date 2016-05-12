und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Dieser Expert Advisor wurde neu geschrieben und stammt ursprünglich von MQL4 von einem unbekannten Autor, veröffentlicht von Scriptor, Hier der Link zu dem Quellcode - https://www.mql5.com/en/code/7599.
Wie er funktioniert:
Green line - Die Kursdifferenz zu einer der Linien von Bollindger Bands®.
Red line - Die Summe der Werte von den BearsPower und BullsPower Indikatoren multipliziert mit -1.
Der i_Trend Indikator (Das dritte Fenster) und die Indikatoren auf deren Basis er erzeugt wurde: Bollinger bands, BearsPower und BullsPower
Parameter:
- Price - Der Kurs-Typ, der für die Berechnung der Differenz zum Bollinger-Band verwendet wird.
- BBPeriod - Periode der Bollinger Bands.
- BBShift - Verschiebung der Bollinger Bands.
- BBDeviation - Abweichung der Bollinger Bands.
- BBPrice - Kurs der Bollinger Bands.
- BBLine - Die verwendete Linie der Bollinger Bands.
- BullsBearsPeriod - Die Periode von Bulls Bears Power.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1115
