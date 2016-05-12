und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BarsMaxMinSystem - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator wurde in dem Buch von Larry Williams "Long-term secrets to short-term trading" vorgestellt. Aber anstatt einen Trend durch Umkehrpunkte zu identifizieren, gibt es hier den Trend Moving Average auf der Nulllinie, um die Handelsrichtung zu definieren. Für eine bessere Übersicht wird dieser Indikator in einem separaten Fenster angezeigt und der Preis wird durch den Trend Moving Average normalisiert. Die Funktionsweise ist wie folgt:
- Der МА Trend wird berechnet, sowie der MA von Hoch-Kursen und der MA von Tief-Kursen (Die letzten Beiden mit einer Periode von 3)
- Es wird nur in Trendrichtung gehandelt
- Kaufen, bei MA (Tief-Kurse), schließen bei MA (Hoch-Kursen), verkaufen bei MA (Hoch-Kursen), schließen bei MA (Tief-Kursen)
Empfehlungen:
- Kauf bei MA (Tief-Kursen), aber nur, wenn der MA Trend (Auf der Nulllinie) blau ist (Aufwärtstrend).
- Verkaufen Sie eine Kaufposition, bei erreichen des MA (Hoch-Kurse)
- Öffnen einer Verkaufsposition bei MA (Hoch-Kurse), aber nur, wenn der MA Trnd (Auf der Nulllinie) orange ist. (Abwärtstrend)
- Schließen einer Verkaufsposition bei MA (Tief-Kurse)
