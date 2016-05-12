CodeBaseKategorien
Indikatoren

iWPR_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
887
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Larry Williams' the Percent Range indicator als ZigZag-Form. Dieser Indikator wird mit einer festen Timeframe verwendet und berechnet.

Abbildung 1 The iWPR_HTF indicator

Abbildung 1. Der iWPR_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1112

