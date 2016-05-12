CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

AroonSignal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1009
(16)
Dieser Signal-Indikator basiert auf den Aroon Indikatorwerten.

Abbildung 1 The AroonSignal Indicator

Abbildung 1. Der AroonSignal Indikator 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1065

Exp_AMkA Exp_AMkA

Dieser Expert Advisor basiert auf dem AMkA Indikator

Exp_AdaptiveCyberCycle Exp_AdaptiveCyberCycle

Der Expert Advisor Exp_AdaptiveCyberCycle wurde auf der Basis des adaptiven Cyber-Zyklus-Indikators (Adaptive Cyber Cycle indicator) entwickelt . In dem Moment, wo der Indikator die Signallinie kreuzt, wird ein Signal generiert.

Exp_AroonSignal Exp_AroonSignal

Dieser Expert Advisor basiert auf Signalen des AroonSignal Signal-Indikators

Exp_3Parabolic Exp_3Parabolic

Dieses Handelssystem basiert auf drei Parabolischen (Parabolics) mit drei unterschiedlichen Timeframes.