HistVolatility - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
944
(16)
Dieser Indikator berechnet die klassische historische Volatilität eines Finanzinstrumentes.

Er wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und in der Codebase mql4.com 23.09.2010 veröffentlicht.  

Abbildung 1 The HistVolatility Indicator

Abbildung 1. HistVolatility Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1061

