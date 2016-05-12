und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
HistVolatility - Indikator für den MetaTrader 5
Dieser Indikator berechnet die klassische historische Volatilität eines Finanzinstrumentes.
Er wurde ursprünglich in MQL4 implementiert und in der Codebase mql4.com 23.09.2010 veröffentlicht.
Abbildung 1. HistVolatility Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1061
