Exp_AMkA - Experte für den MetaTrader 5
- 876
Dieser Expert Advisor Exp_AMkA basiert auf den Signalen des AMkA Indikator. Es wird ein Signal gebildet, wenn eine Bar schließt und es einen neuen farbigen Punkt gibt, der eine andere Farbe hat als der letzte farbige Punkt.
Platzieren Sie die Datei AMkA.ex5 in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Für den unten dargestellten Test wurden die Standard-Eingabeparameter verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden während des Tests nicht verwendet.
Abbildung 1. Beispiele für Transaktionen aus der Tabelle
Testergebnisse für 2011 mit NZDUSD H4:
Fig. 2. Charts mit Testergebnissen
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1064
