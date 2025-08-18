30 Dollar für jedes Tool – der neue Standard bei Stein Investments

Alle Tools. Ein Preis. Mehr Möglichkeiten für dich.

Warum 30 $ der neue Standard ist – und wie du davon profitierst

Wir wissen: Der Einstieg in den professionellen Handel kann teuer, kompliziert und unübersichtlich sein. Deshalb haben wir unsere Preisstrategie komplett überarbeitet – damit du einfacher starten, günstiger testen und besser planen kannst.

Ab sofort gilt: Jedes Tool kostet 30 $ – mit fair abgestuften Laufzeiten je nach Funktionsumfang.

Das bedeutet für dich:

✅ Volle Transparenz – ein Preis für alle Tools

✅ Günstiger Einstieg – auch für komplexe Tools

✅ Mehr Flexibilität – nutze Tools einzeln, ergänze sie später

✅ MT4/MT5 flexibel wechselbar – durch Mietmodell kein Risiko

✅ Kaufoption bleibt erhalten – für alle, die dauerhaft investieren wollen





So funktioniert die neue Preislogik

Wir unterscheiden unsere Tools anhand ihres Funktionsumfangs. Alle kosten 30 $, aber du bekommst unterschiedliche Mietlaufzeiten – je mehr ein Tool kann, desto kürzer die Mietzeit.

Tool-Gruppe Beschreibung Mietdauer Einfache Tools Symbolbasierte Tools wie FX Dynamic, FX Levels, IX Power –

ideal für gezielte Analysen 12 Monate Mittelkomplexe Tools FX Power, FX Volume –

komplexe Währungslogik oder Datenverarbeitung inklusive 6 Monate AIO-Versionen mit allem drin Easy Insight AIO & Custom Alerts AIO –

enthalten alle Kernindikatoren 3 Monate





Übersicht: Tools, Laufzeiten & Plattformen

Produkt Laufzeit Plattform & Link Einfache Tools – 12 Monate für 30 USD FX Dynamic 12 Monate MT4 / MT5 FX Levels 12 Monate MT4 / MT5 IX Power 12 Monate MT4 / MT5 Mittelkomplexe Tools – 6 Monate für 30 USD FX Power 6 Monate MT4 / MT5 FX Volume 6 Monate MT4 / MT5 Custom Alerts 6 Monate MT4 / MT5 Easy Insight 6 Monate MT4 / MT5 Komplexe AIO-Versionen – 3 Monate für 30 USD Custom Alerts AIO 3 Monate MT4 / MT5 Easy Insight AIO 3 Monate MT4 / MT5 Sonderfall: Easy Trade – 6 Monate für 30 USD Easy Trade (Trade Manager) 6 Monate MT4 / MT5





Volllizenzen trotzdem möglich?

Ja, klar! Wer eine dauerhafte Lizenz erwerben möchte, kann dies jederzeit auf Anfrage tun. Außerdem bieten wir zu bestimmten Anlässen wie Black Friday oder Holiday Specials besondere Kaufoptionen an.

Als grober Richtwert: Die Volllizenz entspricht dem Wert einer 2-Jahres-Miete.

FX Power (6 Monate Miete): 2 Jahre = 4×30 $ = 120 $ Kaufpreis

FX Dynamic (12 Monate Miete): 2 Jahre = 2×30 $ = 60 $ Kaufpreis

Fragen oder Feedback zur Preisstrategie? Kontaktiere uns direkt per MQL5-Nachricht.