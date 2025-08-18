30 Dollar für jedes Tool – der neue Standard bei Stein Investments

Alle Tools. Ein Preis. Mehr Möglichkeiten für dich.
Warum 30 $ der neue Standard ist – und wie du davon profitierst
Wir wissen: Der Einstieg in den professionellen Handel kann teuer, kompliziert und unübersichtlich sein. Deshalb haben wir unsere Preisstrategie komplett überarbeitet – damit du einfacher starten, günstiger testen und besser planen kannst.
Ab sofort gilt: Jedes Tool kostet 30 $ – mit fair abgestuften Laufzeiten je nach Funktionsumfang.
Das bedeutet für dich:
✅ Volle Transparenz – ein Preis für alle Tools
✅ Günstiger Einstieg – auch für komplexe Tools
✅ Mehr Flexibilität – nutze Tools einzeln, ergänze sie später
✅ MT4/MT5 flexibel wechselbar – durch Mietmodell kein Risiko
✅ Kaufoption bleibt erhalten – für alle, die dauerhaft investieren wollen
So funktioniert die neue Preislogik
Wir unterscheiden unsere Tools anhand ihres Funktionsumfangs. Alle kosten 30 $, aber du bekommst unterschiedliche Mietlaufzeiten – je mehr ein Tool kann, desto kürzer die Mietzeit.
|Tool-Gruppe
|Beschreibung
|Mietdauer
|Einfache Tools
|Symbolbasierte Tools wie FX Dynamic, FX Levels, IX Power –
ideal für gezielte Analysen
|12 Monate
|Mittelkomplexe Tools
|FX Power, FX Volume –
komplexe Währungslogik oder Datenverarbeitung inklusive
|6 Monate
|AIO-Versionen mit allem drin
|Easy Insight AIO & Custom Alerts AIO –
enthalten alle Kernindikatoren
|3 Monate
Übersicht: Tools, Laufzeiten & Plattformen
|Produkt
|Laufzeit
|Plattform & Link
|
Einfache Tools – 12 Monate für 30 USD
|FX Dynamic
|12 Monate
|MT4 / MT5
|FX Levels
|12 Monate
|MT4 / MT5
|IX Power
|12 Monate
|MT4 / MT5
|
Mittelkomplexe Tools – 6 Monate für 30 USD
|FX Power
|6 Monate
|MT4 / MT5
|FX Volume
|6 Monate
|MT4 / MT5
|Custom Alerts
|6 Monate
|MT4 / MT5
|Easy Insight
|6 Monate
|MT4 / MT5
|
Komplexe AIO-Versionen – 3 Monate für 30 USD
|Custom Alerts AIO
|3 Monate
|MT4 / MT5
|Easy Insight AIO
|3 Monate
|MT4 / MT5
|
Sonderfall: Easy Trade – 6 Monate für 30 USD
|Easy Trade (Trade Manager)
|6 Monate
|MT4 / MT5
Volllizenzen trotzdem möglich?
Ja, klar! Wer eine dauerhafte Lizenz erwerben möchte, kann dies jederzeit auf Anfrage tun. Außerdem bieten wir zu bestimmten Anlässen wie Black Friday oder Holiday Specials besondere Kaufoptionen an.
Als grober Richtwert: Die Volllizenz entspricht dem Wert einer 2-Jahres-Miete.
- FX Power (6 Monate Miete): 2 Jahre = 4×30 $ = 120 $ Kaufpreis
- FX Dynamic (12 Monate Miete): 2 Jahre = 2×30 $ = 60 $ Kaufpreis
Fragen oder Feedback zur Preisstrategie? Kontaktiere uns direkt per MQL5-Nachricht.