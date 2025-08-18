30 Dollar für jedes Tool – der neue Standard bei Stein Investments
30 Dollar für jedes Tool – der neue Standard bei Stein Investments

18 August 2025, 11:20
Alle Tools. Ein Preis. Mehr Möglichkeiten für dich.

Warum 30 $ der neue Standard ist – und wie du davon profitierst

Wir wissen: Der Einstieg in den professionellen Handel kann teuer, kompliziert und unübersichtlich sein. Deshalb haben wir unsere Preisstrategie komplett überarbeitet – damit du einfacher starten, günstiger testen und besser planen kannst.

Ab sofort gilt: Jedes Tool kostet 30 $ – mit fair abgestuften Laufzeiten je nach Funktionsumfang.

Das bedeutet für dich:

Volle Transparenz – ein Preis für alle Tools
Günstiger Einstieg – auch für komplexe Tools
Mehr Flexibilität – nutze Tools einzeln, ergänze sie später
MT4/MT5 flexibel wechselbar – durch Mietmodell kein Risiko
Kaufoption bleibt erhalten – für alle, die dauerhaft investieren wollen


So funktioniert die neue Preislogik

Wir unterscheiden unsere Tools anhand ihres Funktionsumfangs. Alle kosten 30 $, aber du bekommst unterschiedliche Mietlaufzeiten – je mehr ein Tool kann, desto kürzer die Mietzeit.

Tool-Gruppe Beschreibung Mietdauer
Einfache Tools Symbolbasierte Tools wie FX Dynamic, FX Levels, IX Power –
ideal für gezielte Analysen 		12 Monate
Mittelkomplexe Tools FX Power, FX Volume –
komplexe Währungslogik oder Datenverarbeitung inklusive 		6 Monate
AIO-Versionen mit allem drin Easy Insight AIO & Custom Alerts AIO –
enthalten alle Kernindikatoren 		3 Monate


Übersicht: Tools, Laufzeiten & Plattformen

Produkt Laufzeit Plattform & Link
Einfache Tools – 12 Monate für 30 USD
FX Dynamic 12 Monate MT4 / MT5
FX Levels 12 Monate MT4 / MT5
IX Power 12 Monate MT4 / MT5
Mittelkomplexe Tools – 6 Monate für 30 USD
FX Power 6 Monate MT4 / MT5
FX Volume 6 Monate MT4 / MT5
Custom Alerts 6 Monate MT4 / MT5
Easy Insight 6 Monate MT4 / MT5
Komplexe AIO-Versionen – 3 Monate für 30 USD
Custom Alerts AIO 3 Monate MT4 / MT5
Easy Insight AIO 3 Monate MT4 / MT5
Sonderfall: Easy Trade – 6 Monate für 30 USD
Easy Trade (Trade Manager) 6 Monate MT4 / MT5


Volllizenzen trotzdem möglich?

Ja, klar! Wer eine dauerhafte Lizenz erwerben möchte, kann dies jederzeit auf Anfrage tun. Außerdem bieten wir zu bestimmten Anlässen wie Black Friday oder Holiday Specials besondere Kaufoptionen an.

Als grober Richtwert: Die Volllizenz entspricht dem Wert einer 2-Jahres-Miete.

  • FX Power (6 Monate Miete): 2 Jahre = 4×30 $ = 120 $ Kaufpreis
  • FX Dynamic (12 Monate Miete): 2 Jahre = 2×30 $ = 60 $ Kaufpreis

Fragen oder Feedback zur Preisstrategie? Kontaktiere uns direkt per MQL5-Nachricht.

