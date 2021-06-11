Tipps von einem professionellen Programmierer (Teil II): Speichern und Austauschen von Parametern zwischen einem Expert Advisor, Skripten und externen Programmen

Inhalt



Einführung



In diesem Artikel werden wir Parameter besprechen, die nach einem Terminal-Neustart (Shutdown) wiederhergestellt werden können. Alle Beispiele sind echte funktionierende Codesegmente aus meinem Cayman-Projekt.





Wo die Parameter gespeichert werden





Parameter-Beispiele

Zeit des Balkens Null. Zum Beispiel bei der Erkennung eines Kerzenmusters ist es logisch, dieses einmalig, nach dem Auftauchen eines neuen Balkens auf einem bestimmten Zeitrahmen, auszuwerten.

Parameter der Handelsebene. Sie können z.B. eine Handelsebene ("trading level") auswählen und ein Skript verwenden, um die Zeit und die Größe eines Deals festzulegen, der im Falle eines Level-Ausbruchs geöffnet werden soll. Das Skript übergibt Parameter an den Expert Advisor. Der Expert Advisor erstellt einen Analyzer für die Ebenen. Der Analyzer "schaltet" sich erst nach dem Auftauchen eines neuen Balkens auf dem angegebenen Zeitrahmen ein.

Nutzereinstellungen. Dazu gehören Farbe, Handelsregeln, Zeichenmethoden und andere Parameter. Offensichtlich sollten solche Parameter einmalig installiert werden, z.B. in einer Datei mit allen Einstellungen.

Die globalen Variablen des Terminals

Grafische Objekte

Auftragskommentare

Textdateien

Speicher

Typ Geltungsbereich Laufzeit Die globalen Variablen des Terminals double Alle Charts 4 Wochen nach dem letzten Zugriff Grafische Objekte Jeder, Zeichenkette <= 63 Zeichen Aktueller Chart Laufzeit des Charts Auftragskommentare Zeichenketten <= 23 Zeichen Alle Charts Laufzeit des Terminals Textdateien Jeder, unbeschränkt Alle Charts Existenzdauer der Datei





Die globalen Variablen des Terminals



Die globalen Variablen des Terminals sind von jedem Chart aus verfügbar. Ihr Umfang kann eingeschränkt werden, indem zusätzliche Komponenten an den Variablennamen angehängt werden, z. B. ChartId, Symbol oder Zeitraum. Was nicht geändert werden kann, ist der Variablentyp. Sie können den Text nicht speichern.

Es gibt einen Lifehack: Integer-Werte packen/entpacken. Wie Sie wissen, nimmt double 8 Bytes (64 Bit) ein. Schauen Sie sich das folgende Beispiel an: Es zeigt, wie man mehrere Integer-Werte in einer Variablen speichern kann. Das Wichtigste dabei ist, die Bitgröße ihrer Maximalwerte zu bestimmen.

void OnStart () { int value10 = 10 ; int value20 = 300 ; bool value30 = true ; ulong packedValue = (value10 << 17 ) + (value20 << 1 ) + value30; string nameGVar = "temp" ; GlobalVariableSet (nameGVar, packedValue); packedValue = ( ulong ) GlobalVariableGet (nameGVar); int value11 = ( int )((packedValue >> 17 ) & 0xFF ); int value21 = ( int )((packedValue >> 1 ) & 0xFFFF ); bool value31 = ( bool )(packedValue & 0x1 ); if (value11 == value10 && value21 == value20 && value31 == value30) Print ( "OK" ); else PrintFormat ( "0x%X / 0x%X /0x%X / 0x%X" , packedValue, value11, value21, value31); }





Grafische Objekte



Können wir die Parameter von Skripts in grafischen Objekten speichern? Warum nicht. Setzen Sie die Objekteigenschaft OBJPROP_PRICE = 0 — in diesem Fall ist das Objekt visuell "ausgeblendet", ist aber von einem Programm zugänglich. Zur Sicherheit kann ein solches Objekt in einer Chart-Vorlage gespeichert werden. Die Logik des Parameterzugriffs ist wie folgt: wenn ein Objekt vorhanden ist, werden die Parameter extrahiert; wenn kein Objekt vorhanden ist, werden die Standardwerte gesetzt.



Auftragskommentare



Die maximale Länge der Kommentare für Handelsaufträge ist auf 23 Zeichen begrenzt. Was kann in einem Kommentar gespeichert werden? Zum Beispiel: SOP/H1/SS/C2/Br/Br/Br. Wobei (von links nach rechts)

SOP - Auftragsabsender (SOP - das Skript SendOrderByPlan)

H1 — Zeitrahmen der Ordererstellung (H1)

SS — Ordertyp (SS - Sell Stop)

C2 — Algorithmus zum Schließen der Order

Br — D1-Trend (Br - Bear, abwärts)

Br — H4-Trend (Br - Bear, abwärts)

Br — Trend im Zeitrahmen der Ordererstellung (Br - Bear, abwärts)

Warum brauchen wir das? Diese Daten können zum Beispiel für die Analyse von Geschäften verwendet werden. Ich verwende sie folgendermaßen: Wenn eine Pending Order ausgelöst wird, extrahiere ich den Wert des Schließalgorithmus und erstelle einen virtuellen Stop-Analyser AnalyserVirtSL, der dann unter bestimmten Bedingungen die Position schließt.





Textdateien



Dies ist vielleicht die zuverlässigste und universellste Art, Wiederherstellungsparameter zu speichern. Sie können einmalig Zugriffsklassen einrichten und diese dann immer und überall verwenden, wenn immer Sie sie benötigen.





Anwendungseinstellungen



Teil der Einstellungsdatei AppSettings.txt:



# --------------------------------------------------------------------------- # Expert Advisor und Skript-Einstellungen # Dateikodierung = UCS- 2 LE mit BOM (erforderlich!!!) // es ist Unicode # --------------------------------------------------------------------------- TimeEurWinter = 10 : 00 # Beginnzeit des europäischen Handels in der Winterzeit (Server-Zeit) TimeEurSummer = 09 : 00 # Beginnzeit des europäischen Handels in der Sommerzeit (Server-Zeit) ColorSessionEur = 224 , 255 , 255 # Farbe der europäischen Handelszeit ColorSessionUsd = 255 , 240 , 245 # Farbe der amerikanischen Handelszeit NumberColorDays = 10 # die Anzahl der hervorzuhebenden Tage (Handelszeiten)





Die Klasse AppSettings.mqh

#property copyright "Copyright 2020, Malik Arykov" #property link "malik.arykov@gmail.com" #property strict #include <Cayman/Params.mqh> #define APP_TIME_EUR_SUMMER "TimeEurSummer" #define APP_TIME_EUR_WINTER "TimeEurWinter" #define APP_TIME_TRADE_ASIA "TimeTradeAsia" #define APP_COLOR_SESSION_EUR "ColorSessionEur" #define APP_COLOR_SESSION_USD "ColorSessionUsd" #define APP_NUMBER_COLOR_DAYS "NumberColorDays" class AppSettings { private : Params *m_params; public : string TimeEurSummer; string TimeEurWinter; string TimeTradeAsia; color ColorSessionEur; color ColorSessionUsd; int NumberColorDays; string PeriodTrends; string TradePlan; bool IsValid; AppSettings(); ~AppSettings() { delete m_params; }; void Dump( string sender); }; AppSettings::AppSettings() { IsValid = true ; m_params = new Params(); m_params.Load(PATH_APP_SETTINGS); if (m_params.Total() == 0 ) { PrintFormat ( "%s / ERROR: Invalid file / %s" , __FUNCTION__ , PATH_APP_SETTINGS); IsValid = false ; return ; } TimeEurWinter = m_params.GetValue(APP_TIME_EUR_WINTER); TimeEurSummer = m_params.GetValue(APP_TIME_EUR_SUMMER); TimeTradeAsia = m_params.GetValue(APP_TIME_TRADE_ASIA); ColorSessionEur = StringToColor (m_params.GetValue(APP_COLOR_SESSION_EUR)); ColorSessionUsd = StringToColor (m_params.GetValue(APP_COLOR_SESSION_USD)); NumberColorDays = ( int ) StringToInteger (m_params.GetValue(APP_NUMBER_COLOR_DAYS)); } void AppSettings::Dump( string sender) { PrintFormat ( "sender=%s / %s" , sender, PATH_APP_SETTINGS); PrintFormat ( "%s = %s" , APP_TIME_EUR_WINTER, TimeEurWinter); PrintFormat ( "%s = %s" , APP_TIME_EUR_SUMMER, TimeEurSummer); PrintFormat ( "%s = %s" , APP_TIME_TRADE_ASIA, TimeTradeAsia); PrintFormat ( "%s = %s / %s" , APP_COLOR_SESSION_EUR, ColorToString (ColorSessionEur), ColorToString (ColorSessionEur, true )); PrintFormat ( "%s = %s / %s" , APP_COLOR_SESSION_USD, ColorToString (ColorSessionEur), ColorToString (ColorSessionEur, true )); PrintFormat ( "%s = %i" , APP_NUMBER_COLOR_DAYS, NumberColorDays); }





Charakteristika

Die Deklaration der Klasse AppSettings befindet sich in der Datei Uterminal.mqh, die über #include mit einem Expert Advisor und mit einem beliebigen Skript eingebunden wird.

extern AppSettings *gAppSettings;

Mit dieser Lösung können Sie:

gAppSettings einmal an beliebiger Stelle initialisieren

gAppSettings in jeder Klasseninstanz verwenden (anstatt es als Parameter zu übergeben)





Parameter für die Analyse



Der Cayman Expert Advisor verwaltet verschiedene Analyzer wie z.B. AnalyzerTrend, AnalyserLevel, AnalyserVirtSL. Jeder Analyzer ist mit einem bestimmten Zeitrahmen verknüpft. Das bedeutet, dass der Analyzer nur gestartet wird, wenn ein neuer Balken auf dem angegebenen Zeitrahmen auftaucht. Analyzer-Beispiele werden in der Textdatei gespeichert, mit den Zeilen Key = Value. Zum Beispiel speichert der Analyzer für H4-Handelsebenen seine Parameter in der Datei Files\Cayman\Params\128968168864101576\exp_05_Lev607A160E_H4.txt

Cayman — Projektname

Params — Unterverzeichnis mit den Parametern von Analyzer

128968168864101576 — Chart ID // IntergerToString(ChartID())

exp_05_Lev607A160E_H4.txt — der Name der Datei mit Analysatorparametern —

exp — Präfix



05 — Typ von Analyzer



Lev607A160E — der Name des Analyzers (Handelsebenen)



H4 — verfolgter Zeitrahmen.

Unten ist der Inhalt der Datei mit Kommentaren (die echte Datei hat keine Kommentare)

nameObj=Lev607A160E kindLevel= 1 riskValue= 1.00 riskUnit= 1 algClose= 2 ticketNew= 0 ticketOld= 0 profits= 0 losses= 0 symbol=EURUSD period= 16388 time0Bar= 1618603200 typeAnalyser= 5 colorAnalyser= 16711935 resultAnalyser=Lev607A160E, H4, 20 : 00 , RS

Es gibt eine Basisklasse Analyzer, die die Parameter eines beliebigen Analyzers speichern und wiederherstellen kann. Wenn ein Expert Advisor neu gestartet wird (z. B. nach einem Wechsel des Zeitrahmens), stellen die Parameter des Analyzers aus den entsprechenden Textdateien wieder her. Wenn der Zeitpunkt für einen neuen Balken noch nicht gekommen ist, wird die Analyse nicht neu gestartet. Die zum vorherigen Balken berechneten Analyzer-Ergebnisse (resultAnalyser, colorAnalyser) werden in den Kommentaren des Expert Advisors angezeigt.





Übergabe von Skriptparametern an einen Expert Advisor



Das Skript SetTradeLevel ermöglicht das Einstellen der Parameter einer Handelsebene. Ein Objekt (Gerade, Trendlinie oder Rechteck) wird im Chart ausgewählt. Das Skript SetTradeLevel findet das ausgewählte Objekt (Handelsebene) und setzt dessen Parameter.





Als Nächstes speichert das Skript die Parameter in der Datei Files\Cayman\Params\128968168864101576\exp_05_Lev607A160E_H4.txt und sendet den Befehl und den Pfad zur Datei über die Funktion SendCommand.



NCommand SendCommand() { Params * params = new Params(); string speriod = UConvert::PeriodToStr(_Period); params .Load(PREFIX_EXPERT, anaLevel, gNameLev, speriod); NCommand cmd = (gKindLevel == levUnknown) ? cmdDelete : ( params .Total() > 0 ) ? cmdUpdate : cmdCreate; params .Clear(); params .Add(PARAM_NAME_OBJ, gNameLev); params .Add(PARAM_TYPE_ANALYSER, IntegerToString(anaLevel)); params .Add(PARAM_PERIOD, IntegerToString(_Period)); params .Add(PARAM_KIND_LEVEL, IntegerToString(gKindLevel)); params .Add(PARAM_RISK_VALUE, DoubleToString(gRiskValue, 2 )); params .Add(PARAM_RISK_UNIT, IntegerToString(gRiskUnit)); params .Add(PARAM_ALG_CLOSE, IntegerToString(gAlgClose)); params .Add(PARAM_TICKET_OLD, IntegerToString(gTicketOld)); params .Add(PARAM_PROFITS, IntegerToString(gProfits)); params .Add(PARAM_LOSSES, IntegerToString(gLosses)); params .Save(); params .SendCommand(cmd); delete params ; return cmd; }





Die Funktion params.SendCommand(cmd) ist wie folgt:

void Params::SendCommand(NCommand cmd) { string nameObj = NAME_OBJECT_CMD; ObjectCreate ( 0 , nameObj, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 , nameObj, OBJPROP_TEXT , m_path); ObjectSetInteger ( 0 , nameObj, OBJPROP_ZORDER , cmd); ObjectSetInteger ( 0 , nameObj, OBJPROP_TIMEFRAMES , 0 ); }

Bei jedem Tick (OnTick) prüft der Expert Advisor über die Funktion CheckExpernalCommand() die Existenz des Objekts namens NAME_OBJECT_CMD. Wenn es existiert, werden der Befehl und der Pfad zur Datei mit den Analyzer-Parametern gelesen und das Objekt sofort gelöscht. Als Nächstes sucht der Expert Advisor anhand des Dateinamens nach einem laufenden Analyzer. Wenn cmd == cmdDelete, dann wird der Analyzer gelöscht. Wenn cmd == cmdUpdate, dann werden die Analyzerparameter aus der Datei aktualisiert. Wenn cmd == cmdNew, dann wird ein neuer Analyzer mit den Parametern aus der Datei erstellt.

Hier ist der vollständige Code der Klasse Params, die die Logik für die Arbeit mit Parameterdateien (Key=Value-Strings) kapselt.

#property copyright "Copyright 2020, Malik Arykov" #property link "malik.arykov@gmail.com" #include <Arrays/ArrayString.mqh> #include <Cayman/UConvert.mqh> #include <Cayman/UFile.mqh> class Params { private : string m_path; NCommand m_cmd; CArrayString *m_items; int Find( string key); public : Params(); ~Params() { delete m_items; }; void Clear() { m_items.Clear(); }; int Total() { return m_items.Total(); }; string Path() { return m_path; }; CArrayString *Items() { return m_items; }; void Add( string line) { m_items.Add(line); }; bool Add( string key, string value); string GetValue( string key); void Load( string prefix, int typeAnalyser, string nameObj, string speriod); void Load( string path); void Save(); void SendCommand(NCommand cmd); NCommand TakeCommand(); void Dump( string sender); }; Params::Params() { m_items = new CArrayString(); } bool Params::Add( string key, string value) { int j = Find(key); string line = key + "=" + value; if (j >= 0 ) { m_items.Update(j, line); return false ; } else { m_items.Add(line); return true ; } } string Params::GetValue( string key) { int j = Find(key); if (j < 0 ) return NULL ; string line = m_items.At(j); j = StringFind (line, "=" ); if (j < 0 ) { PrintFormat ( "%s / ERROR: Invalid string %s" , __FUNCTION__ , line); return NULL ; } return UConvert::Trim( StringSubstr (line, j + 1 )); } int Params::Find( string key) { int index = - 1 ; for ( int j = 0 ; j < m_items.Total(); j++) { if ( StringFind (m_items.At(j), key) == 0 ) { index = j; break ; } } return index; } void Params::Load( string prefix, int typeAnalyser, string nameObj, string speriod) { string nameFile = StringFormat ( "%s%02i_%s_%s.txt" , prefix, typeAnalyser, nameObj, speriod); m_path = StringFormat ( "%s%s/%s" , PATH_PARAMS, IntegerToString ( ChartID ()), nameFile); if ( FileIsExist (m_path)) Load(m_path); } void Params::Load( string path) { m_path = path; if (! FileIsExist (m_path)) return ; string text = UFile::LoadText(m_path); if (text == NULL ) return ; string line, lines[]; int numLines = StringSplit (text, DLM_LINE, lines); for ( int j = 0 ; j < numLines; j++) { line = lines[j]; int k = StringFind (line, "#" ); if (k == 0 ) continue ; if (k > 0 ) line = StringSubstr (line, 0 , k); if (line != "" ) m_items.Add(line); } } void Params::Save() { string text = "" ; for ( int j = 0 ; j < m_items.Total(); j++) { text += m_items.At(j) + "

" ; } UFile::SaveText(text, m_path, true ); } void Params::SendCommand(NCommand cmd) { string nameObj = NAME_OBJECT_CMD; ObjectCreate ( 0 , nameObj, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 , nameObj, OBJPROP_TEXT , m_path); ObjectSetInteger ( 0 , nameObj, OBJPROP_ZORDER , cmd); ObjectSetInteger ( 0 , nameObj, OBJPROP_TIMEFRAMES , 0 ); } NCommand Params::TakeCommand() { string nameObj = NAME_OBJECT_CMD; if ( ObjectFind ( 0 , nameObj) < 0 ) return cmdUnknown; m_path = ObjectGetString ( 0 , nameObj, OBJPROP_TEXT ); m_cmd = (NCommand) ObjectGetInteger ( 0 , nameObj, OBJPROP_ZORDER ); ObjectDelete ( 0 , nameObj); Load(m_path); return m_cmd; } void Params::Dump( string sender) { for ( int j = 0 ; j < m_items.Total(); j++) { PrintFormat ( "%s / %s" , sender, m_items.At(j)); } }

Für MQL5-Fans: Wenn Sie den Typ m_items auf CHashMap ändern, wird der Code der Funktionen Add, GetValue, Find deutlich reduziert. Aber die Klasse Params wird auch in MQL4 verwendet. Außerdem ist die Geschwindigkeit des Parameterzugriffs in diesem Fall nicht wichtig, da die Parameter einmal gelesen werden, um lokale Variablen zu initialisieren. Warum habe ich die Klasse für CHashMap nicht für MQL5 neu entwickelt? Wahrscheinlich, weil ich lange Zeit in einer Bank gearbeitet habe. Entwickler von Finanzsoftware haben einen sehr wichtigen Grundsatz: Wenn es funktioniert, rühre es nicht an! ;-)





Übergabe von Parametern an externe Programme



Die Datenaustauscheinheit zwischen verschiedenen Systemen ist de facto eine json-Datei. Zuvor war es eine xml-Datei. Die wesentlichen Vorteile von json-Dateien sind:

Einfache Erstellung (Generierung/Formatierung)

Hervorragende Unterstützung in allen Hochsprachen

Lesbarkeit

Zum Beispiel gibt es eine Klasse Bar mit folgenden Feldern: m_time, m_open, m_high, m_low, m_close, m_body. Dabei ist m_body die Farbe der Kerze: weiß, schwarz oder doji. Die Klasse Bar hat eine Methode ToJson(), die einen json-String erzeugt

string Bar::ToJson() { return "{" + "

\t\"symbol\":\"" + _Symbol + "\"," + "

\t\"period\":" + IntegerToString ( _Period ) + "," + "

\t\"digits\":" + IntegerToString ( _Digits ) + "," + "

\t\"timeBar\":\"" + TimeToStr(m_time) + "\"," + "

\t\"open\":" + DoubleToString (m_open, _Digits ) + "," + "

\t\"high\":" + DoubleToString (m_high, _Digits ) + "," + "

\t\"low\":" + DoubleToString (m_low, _Digits ) + "," + "

\t\"close\":" + DoubleToString (m_close, _Digits ) + "," + "

\t\"body\":" + IntegerToString (m_body) + "," + "

}" ; }

Wir könnten stattdessen StringFormat verwenden, aber das würde Probleme beim Umordnen oder Löschen von Werten verursachen. Die Formatierung "

\t" könnte gelöscht werden, da es eine ganze Reihe von Online-Json-Formatierungsdiensten gibt. Einer von ihnen ist JSON Parser. Sie stellen einmal den Erhalt eines gültigen json ein und verwenden die Funktion bar.ToJson(), wann immer Sie sie benötigen.

Ein externes Programm, zum Beispiel eine C#-Anwendung, kann eine json-Datei beliebiger Komplexität in ein Objekt umwandeln. Wie überträgt man eine json-Datei aus MQL? Es ist ganz einfach. Laden (speichern) Sie die json-Datei z. B. in das Terminalverzeichnis Files/Json. Ein externes Programm überwacht dieses Verzeichnis auf neue Dateien. Wenn es eine Datei gefunden hat, liest es diese ein, wandelt sie in ein Objekt um und löscht die Datei sofort oder verschiebt sie in das Archiv (für Statistiken).





Übernahme von Parametern von externen Programmen



Eine json-Bibliothek mit MQL-Programmen zu verbinden (oder das Rad neu erfinden), verursacht zusätzlichen Ärger. Eine bessere Lösung ist es, Textdateien mit Zeilen der Form Key=Value zu übergeben. Die Dateien können mit der Klasse Params (siehe oben) verarbeitet werden. Der Expert Advisor und der Indikator sind Kandidaten für den Empfang von Parametern aus externen Programmen oder Skripten. Sie müssen z. B. die Funktion CheckExternalCommand() in OnTick aufrufen, die das Vorhandensein von Dateien im Verzeichnis Files/ExtCmd überprüft. Wenn eine Datei gefunden wird, soll sie gelesen, verarbeitet (die Parameter akzeptiert) und die Datei gelöscht werden.

So, wir haben Methoden zum Empfangen und Übergeben von Parametern zwischen MQL und externen Programmen betrachtet. Denken Sie nun über Folgendes nach: Warum brauchen MQL-Programme DLLs? Solche Programme werden vom MQL-Markt nicht akzeptiert, und dafür gibt es nur einen Grund — die Sicherheit, da man von einer DLL aus auf alles zugreifen kann.





Übergabe von Parametern an ein Smartphone



Für weitere Operationen werde ich die Android-App WirePusher verwenden. Das ist ein wunderbarer Dienst (kostenlos und ohne Werbung). Ich weiß nicht, ob es so etwas auch für das iPhone gibt. Wenn es irgendwelche iPhone-Fans gibt, die diesen Artikel lesen, bitte in den Kommentaren teilen.

Um den Dienst zu nutzen:

Installieren Sie WirePusher auf Ihrem Smartphone

Starten Sie die Anwendung. Auf dem Hauptbildschirm sehen Sie Ihre Kennung.

Fügen Sie https://wirepusher.com to Terminal/Service/Settings/Experts/Allow WebRequest hinzu.

Dann starten Sie das Skript (vergessen Sie nicht, Ihre id anstelle der Sternchen in id = "********" einzutragen.

void OnStart () { string id = "**********" ; WirePusher( "Profit $1000" , "Deal" , "Closed" , id); } bool WirePusher( string message, string title, string type, string id) { char data[]; char result[]; string answer; string url = "https://wirepusher.com/send?id={id}&title={title}&message={message}&type={type}" ; StringReplace (url, "{id}" , id); StringReplace (url, "{type}" , type); StringReplace (url, "{title}" , title); StringReplace (url, "{message}" , message); ResetLastError (); int rcode = WebRequest ( "GET" , url, NULL , 3000 , data, result, answer); if (rcode != 200 ) { PrintFormat ( "%s / error=%i / url=%s / answer=%s / %s" , __FUNCTION__ , GetLastError (), url, answer, CharArrayToString (result)); return false ; } PrintFormat ( "%s / %s / %s" , __FUNCTION__ , title, message); return true ; }

Im Cayman EA wird die Funktion WirePusher im AnalyserTrade aufgerufen, wenn: Eine Pending-Order ausgelöst wird

Der Preis durchbricht eine Handelsebene

Eine Position geschlossen wird Jedem Nachrichtentyp kann bei WirePusher ein eigener Sound zugewiesen werden. Früher hatte ich einen "Ta-da"-Sound für Position, die mit Gewinn geschlossen wurden und einen "Bomben"-Sound für solche, die mit Verlust geschlossen wurden. Aber dann hatte ich genug von "Bomben".

Schlussfolgerung



Die zuverlässigste und bequemste Methode zum Speichern von Parametern ist die Verwendung von Textdateien. Außerdem werden Dateioperationen in jedem Betriebssystem (Anwendung) vollständig unterstützt/gepuffert.



