Conselhos de um programador profissional (Parte II): armazenamento e troca de parâmetros entre um EA, scripts e programas externos

Sumário



Introdução



Este artigo se concentrará nos parâmetros que podem ser restaurados após reiniciar (fechar) o terminal. Na verdade, todos os exemplos apresentados são partes funcionais do código do meu projeto Cayman.





Locais de armazenamento de parâmetros





Exemplos de parâmetros

Tempo de barra zero. Por exemplo, para detectar um padrão de vela, é lógico avaliá-lo uma vez depois que uma nova barra aparecer num determinado período.

Parâmetros do nível de negociação. Por exemplo, destacamos um nível de negociação, usamos um script para definirmos o tipo e tamanho da negociação em caso de rompimento. O script transmite os parâmetros para o Expert Advisor. O Expert Advisor cria um analisador de nível. O analisador "é habilitado" somente depois que uma nova barra aparece no período gráfico especificado.

Preferências do usuário. Por exemplo, cor, regras de negociação, métodos de plotagem, etc. É lógico defini-los uma vez, por exemplo, no arquivo de configurações.

Variáveis globais do terminal

Objetos gráficos

Comentários de ordens

Arquivos de texto

Locais de armazenamento Tipo Área de visibilidade Tempo de vida Variáveis globais do terminal double Todos os gráficos 4 semanas após o último acesso Objetos gráficos Qualquer. String <= 63 caracteres Gráfico atual Vida útil do gráfico Comentários de ordens Strings <= 23 caracteres Todos os gráficos Vida útil do terminal Arquivos de texto Qualquer. Sem restrições Todos os gráficos Tempo de vida do arquivo





Variáveis globais do terminal



As variáveis globais do terminal estão disponíveis em qualquer gráfico. O escopo pode ser limitado incluindo componentes como ChartId, Symbol, Period no nome da variável. No entanto, você não pode "argumentar" contra o tipo de variável. O texto não pode ser salvo.

No entanto, há um truque - compactar/descompactar valores inteiros. Como é sabido, o double ocupa 8 bytes (64 bits). Vou mostrar com um exemplo como armazenar vários valores inteiros numa variável. O mais importante é determinar a profundidade de bits de seus valores máximos.

void OnStart () { int value10 = 10 ; int value20 = 300 ; bool value30 = true ; ulong packedValue = (value10 << 17 ) + (value20 << 1 ) + value30; string nameGVar = "temp" ; GlobalVariableSet (nameGVar, packedValue); packedValue = ( ulong ) GlobalVariableGet (nameGVar); int value11 = ( int )((packedValue >> 17 ) & 0xFF ); int value21 = ( int )((packedValue >> 1 ) & 0xFFFF ); bool value31 = ( bool )(packedValue & 0x1 ); if (value11 == value10 && value21 == value20 && value31 == value30) Print ( "OK" ); else PrintFormat ( "0x%X / 0x%X /0x%X / 0x%X" , packedValue, value11, value21, value31); }





Objetos gráficos



Hmm, será que podemos armazenar parâmetros de script em objetos gráficos? Por que não? Definimos a propriedade do objeto OBJPROP_PRICE = 0, portanto, o objeto se tornará "invisível", mas acessível programaticamente. Para maior confiabilidade, podemos salvar tal objeto no modelo do gráfico. Lógica de acesso ao parâmetro: há um objeto - extraímos os parâmetros, não há objeto - definimos os valores padrão.



Comentários de ordens



O comprimento máximo do comentário da ordem é de 23 caracteres. O que pode ser armazenado lá? Por exemplo, SOP/H1/SS/C2/Br/Br/Br. Onde (da esquerda para a direita)

SOP — quem envia a ordem (SOP – script SendOrderByPlan)

H1 — período de formação da ordem (H1)

SS — tipo de ordem (SS – Sell Stop)

C2 — algoritmo de fechamento da ordem

Br — tendência em D1 (Br – Bear)

Br — tendência em H4 (Br – Bear)

Br — tendência no período de formação da ordem (Br – Bear)

Por que isso é necessário? Por exemplo, quando o histórico de trades é analisado ou quando uma ordem pendente é acionada, extraio o valor do algoritmo de fechamento e crio um analisador de stop virtual AnalyzerVirtSL que fechará o próprio trade sob certas condições.





Arquivos de texto



Esta é talvez a maneira mais confiável e versátil de armazenar parâmetros de recuperação. Uma vez que depuramos as classes de acesso, +podemos usá-las em qualquer lugar e sempre.





Configurações do aplicativo



Parte do arquivo de configurações do aplicativo AppSettings.txt

# ------------------------------------------------------------------- # Configurações de EA e script # Codificação de arquivo = UCS- 2 LE com BOM (obrigatório!!!) // isto é unicode # ------------------------------------------------------------------- TimeEurWinter = 10 : 00 # horário de inverno do início da sessão europeia (horário do servidor) TimeEurSummer = 09 : 00 # horário de verão do início da sessão europeia (horário do servidor) ColorSessionEur = 224 , 255 , 255 # cor da sessão europeia ColorSessionUsd = 255 , 240 , 245 # cor da sessão americana NumberColorDays = 10 # número de dias destacados (sessões)





Classe AppSettings.mqh

#property copyright "Copyright 2020, Malik Arykov" #property link "malik.arykov@gmail.com" #property strict #include <Cayman/Params.mqh> #define APP_TIME_EUR_SUMMER "TimeEurSummer" #define APP_TIME_EUR_WINTER "TimeEurWinter" #define APP_TIME_TRADE_ASIA "TimeTradeAsia" #define APP_COLOR_SESSION_EUR "ColorSessionEur" #define APP_COLOR_SESSION_USD "ColorSessionUsd" #define APP_NUMBER_COLOR_DAYS "NumberColorDays" class AppSettings { private : Params *m_params; public : string TimeEurSummer; string TimeEurWinter; string TimeTradeAsia; color ColorSessionEur; color ColorSessionUsd; int NumberColorDays; string PeriodTrends; string TradePlan; bool IsValid; AppSettings(); ~AppSettings() { delete m_params; }; void Dump( string sender); }; AppSettings::AppSettings() { IsValid = true ; m_params = new Params(); m_params.Load(PATH_APP_SETTINGS); if (m_params.Total() == 0 ) { PrintFormat ( "%s / ERROR: Arquivo inválido / %s" , __FUNCTION__ , PATH_APP_SETTINGS); IsValid = false ; return ; } TimeEurWinter = m_params.GetValue(APP_TIME_EUR_WINTER); TimeEurSummer = m_params.GetValue(APP_TIME_EUR_SUMMER); TimeTradeAsia = m_params.GetValue(APP_TIME_TRADE_ASIA); ColorSessionEur = StringToColor (m_params.GetValue(APP_COLOR_SESSION_EUR)); ColorSessionUsd = StringToColor (m_params.GetValue(APP_COLOR_SESSION_USD)); NumberColorDays = ( int ) StringToInteger (m_params.GetValue(APP_NUMBER_COLOR_DAYS)); } void AppSettings::Dump( string sender) { PrintFormat ( "sender=%s / %s" , sender, PATH_APP_SETTINGS); PrintFormat ( "%s = %s" , APP_TIME_EUR_WINTER, TimeEurWinter); PrintFormat ( "%s = %s" , APP_TIME_EUR_SUMMER, TimeEurSummer); PrintFormat ( "%s = %s" , APP_TIME_TRADE_ASIA, TimeTradeAsia); PrintFormat ( "%s = %s / %s" , APP_COLOR_SESSION_EUR, ColorToString (ColorSessionEur), ColorToString (ColorSessionEur, true )); PrintFormat ( "%s = %s / %s" , APP_COLOR_SESSION_USD, ColorToString (ColorSessionEur), ColorToString (ColorSessionEur, true )); PrintFormat ( "%s = %i" , APP_NUMBER_COLOR_DAYS, NumberColorDays); }





Características

Coloquei a declaração da classe AppSettings no arquivo Uterminal.mqh, que é anexado via #include ao Expert Advisor e a qualquer script.

extern AppSettings *gAppSettings;

Esta solução permite:

Inicializar gAppSettings uma vez em qualquer lugar

Usar gAppSettings numa instância de qualquer classe (em vez de passá-lo como parâmetro)





Parâmetros dos analisadores



O Expert Cayman gerencia vários analisadores, como AnalyzerTrend, AnalyserLevel, AnalyserVirtSL. Cada analisador está vinculado a um período gráfico específico. Isto quer dizer que a análise é iniciada apenas no momento em que uma nova barra aparece no período especificado. Os parâmetros do analisador são armazenados num arquivo de texto com as strings Key = Value. Por exemplo, o analisador de nível de negociação em H4 armazena seus parâmetros no arquivo Files\Cayman\Params\128968168864101576\exp_05_Lev607A160E_H4.txt

Cayman — nome do projeto

Params — subdiretório com parâmetros do analisador

128968168864101576 — ID do gráfico // IntergerToString(ChartID())

exp_05_Lev607A160E_H4.txt — nome do arquivo com parâmetros do analisador —

exp — prefixo



05 — tipo de analisador



Lev607A160E — nome do analisador (nível de negociação)



H4 — período rastreado.

Darei o conteúdo do arquivo com comentários (arquivo real — sem comentários)

nameObj=Lev607A160E kindLevel= 1 riskValue= 1.00 riskUnit = 1 algClose = 2 ticketNew= 0 ticketOld= 0 profits= 0 losses= 0 symbol=EURUSD period= 16388 time0Bar= 1618603200 typeAnalyser= 5 colorAnalyser= 16711935 resultAnalyser=Lev607A160E, H4, 20 : 00 , RS

Existe uma Analyser Analyser que pode salvar e restaurar os parâmetros de qualquer analisador. Quando o EA é reiniciado (por exemplo, ao alternar o período gráfico), os analisadores restauram seus parâmetros a partir dos devidos arquivos de texto. Além disso, se não chegar a hora de uma nova barra, a análise não é reiniciada. Os resultados do analisador (reseultAnalyser, colorAnalyser) calculados na barra anterior são exibidos nos comentários do Expert Advisor.





Transmissão parâmetros de script para um Expert Advisor



O script SetTradeLevel permite definir os parâmetros do nível de negociação. Um único objeto (linha reta, linha de tendência ou retângulo) é destacado no gráfico. O script SetTradeLevel encontra o objeto selecionado (nível de negociação) e define seus parâmetros.





Em seguida, o script salva os parâmetros no arquivo Files\Cayman\Params\128968168864101576\exp_05_Lev607A160E_H4.txt e envia o comando e o caminho para o arquivo através da função SendCommand

NCommand SendCommand() { Params * params = new Params(); string speriod = UConvert::PeriodToStr(_Period); params .Load(PREFIX_EXPERT, anaLevel, gNameLev, speriod); NCommand cmd = (gKindLevel == levUnknown) ? cmdDelete : ( params .Total() > 0 ) ? cmdUpdate : cmdCreate; params .Clear(); params .Add(PARAM_NAME_OBJ, gNameLev); params .Add(PARAM_TYPE_ANALYSER, IntegerToString(anaLevel)); params .Add(PARAM_PERIOD, IntegerToString(_Period)); params .Add(PARAM_KIND_LEVEL, IntegerToString(gKindLevel)); params .Add(PARAM_RISK_VALUE, DoubleToString(gRiskValue, 2 )); params .Add(PARAM_RISK_UNIT, IntegerToString(gRiskUnit)); params .Add(PARAM_ALG_CLOSE, IntegerToString(gAlgClose)); params .Add(PARAM_TICKET_OLD, IntegerToString(gTicketOld)); params .Add(PARAM_PROFITS, IntegerToString(gProfits)); params .Add(PARAM_LOSSES, IntegerToString(gLosses)); params .Save(); params .SendCommand(cmd); delete params ; return cmd; }





A função params.SendCommand(cmd) é

void Params::SendCommand(NCommand cmd) { string nameObj = NAME_OBJECT_CMD; ObjectCreate ( 0 , nameObj, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 , nameObj, OBJPROP_TEXT , m_path); ObjectSetInteger ( 0 , nameObj, OBJPROP_ZORDER , cmd); ObjectSetInteger ( 0 , nameObj, OBJPROP_TIMEFRAMES , 0 ); }

O EA cada tick (OnTick) por meio da função CheckExpernalComman() verifica a existência de um objeto denominado NAME_OBJECT_CMD. Se estiver presente, o comando e o caminho para o arquivo com os parâmetros do analisador são lidos e o objeto é imediatamente excluído. Em seguida, o Expert Advisor procura um analisador funcional pelo nome do arquivo. Se cmd == cmdDelete, o analisador é removido. Se cmd == cmdUpdate, são atualizados os parâmetros do analisador desde o arquivo. Se cmd == cmdNew, novo analisador é criado com parâmetros desde o arquivo.

Texto completo da classe Params, que encapsula a lógica para usar arquivos de parâmetros (strings Key=Value).

#property copyright "Copyright 2020, Malik Arykov" #property link "malik.arykov@gmail.com" #include <Arrays/ArrayString.mqh> #include <Cayman/UConvert.mqh> #include <Cayman/UFile.mqh> class Params { private : string m_path; NCommand m_cmd; CArrayString *m_items; int Find( string key); public : Params(); ~Params() { delete m_items; }; void Clear() { m_items.Clear(); }; int Total() { return m_items.Total(); }; string Path() { return m_path; }; CArrayString *Items() { return m_items; }; void Add( string line) { m_items.Add(line); }; bool Add( string key, string value); string GetValue( string key); void Load( string prefix, int typeAnalyser, string nameObj, string speriod); void Load( string path); void Save(); void SendCommand(NCommand cmd); NCommand TakeCommand(); void Dump( string sender); }; Params::Params() { m_items = new CArrayString(); } bool Params::Add( string key, string value) { int j = Find(key); string line = key + "=" + value; if (j >= 0 ) { m_items.Update(j, line); return false ; } else { m_items.Add(line); return true ; } } string Params::GetValue( string key) { int j = Find(key); if (j < 0 ) return NULL ; string line = m_items.At(j); j = StringFind (line, "=" ); if (j < 0 ) { PrintFormat ( "%s / ERROR: string inválida %s" , __FUNCTION__ , line); return NULL ; } return UConvert::Trim( StringSubstr (line, j + 1 )); } int Params::Find( string key) { int index = - 1 ; for ( int j = 0 ; j < m_items.Total(); j++) { if ( StringFind (m_items.At(j), key) == 0 ) { index = j; break ; } } return index; } void Params::Load( string prefix, int typeAnalyser, string nameObj, string speriod) { string nameFile = StringFormat ( "%s%02i_%s_%s.txt" , prefix, typeAnalyser, nameObj, speriod); m_path = StringFormat ( "%s%s/%s" , PATH_PARAMS, IntegerToString ( ChartID ()), nameFile); if ( FileIsExist (m_path)) Load(m_path); } void Params::Load( string path) { m_path = path; if (! FileIsExist (m_path)) return ; string text = UFile::LoadText(m_path); if (text == NULL ) return ; string line, lines[]; int numLines = StringSplit (text, DLM_LINE, lines); for ( int j = 0 ; j < numLines; j++) { line = lines[j]; int k = StringFind (line, "#" ); if (k == 0 ) continue ; if (k > 0 ) line = StringSubstr (line, 0 , k); if (line != "" ) m_items.Add(line); } } void Params::Save() { string text = "" ; for ( int j = 0 ; j < m_items.Total(); j++) { text += m_items.At(j) + "

" ; } UFile::SaveText(text, m_path, true ); } void Params::SendCommand(NCommand cmd) { string nameObj = NAME_OBJECT_CMD; ObjectCreate ( 0 , nameObj, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetString ( 0 , nameObj, OBJPROP_TEXT , m_path); ObjectSetInteger ( 0 , nameObj, OBJPROP_ZORDER , cmd); ObjectSetInteger ( 0 , nameObj, OBJPROP_TIMEFRAMES , 0 ); } NCommand Params::TakeCommand() { string nameObj = NAME_OBJECT_CMD; if ( ObjectFind ( 0 , nameObj) < 0 ) return cmdUnknown; m_path = ObjectGetString ( 0 , nameObj, OBJPROP_TEXT ); m_cmd = (NCommand) ObjectGetInteger ( 0 , nameObj, OBJPROP_ZORDER ); ObjectDelete ( 0 , nameObj); Load(m_path); return m_cmd; } void Params::Dump( string sender) { for ( int j = 0 ; j < m_items.Total(); j++) { PrintFormat ( "%s / %s" , sender, m_items.At(j)); } }

Para fãs de MQL5: ao alterar o tipo m_items para CHashMap, o código das funções Add, GetValue, Find será reduzido significativamente. Mas a classe Params também é usada em MQL4. Além disso, a velocidade de acesso aos parâmetros não é importante neste caso. Porque os parâmetros são lidos uma vez para inicializar as variáveis locais. Por que não refiz a classe para CHashMap para MQL5? Provavelmente por ter trabalhado muito tempo num banco. Os desenvolvedores de software financeiro têm uma frase: se funciona, não toque nele! ;-)





Transmissão de parâmetros para programas externos



A unidade de intercâmbio entre sistemas diferentes é um arquivo json. Costumava ser um arquivo xml. As principais vantagens dos arquivos json são:

Facilidade de criação (geração / formatação)

Excelente suporte em todos os idiomas de alto nível

Legibilidade

Por exemplo, existe uma classe Bar com os campos m_time, m_open, m_high, m_low, m_close, m_body. Onde m_body é a cor do candle: branco, preto ou doji. A classe Bar tem um método ToJson() que gera uma string json

string Bar::ToJson() { return "{" + "

\t\"symbol\":\"" + _Symbol + "\"," + "

\t\"period\":" + IntegerToString ( _Period ) + "," + "

\t\"digits\":" + IntegerToString ( _Digits ) + "," + "

\t\"timeBar\":\"" + TimeToStr(m_time) + "\"," + "

\t\"open\":" + DoubleToString (m_open, _Digits ) + "," + "

\t\"high\":" + DoubleToString (m_high, _Digits ) + "," + "

\t\"low\":" + DoubleToString (m_low, _Digits ) + "," + "

\t\"close\":" + DoubleToString (m_close, _Digits ) + "," + "

\t\"body\":" + IntegerToString (m_body) + "," + "

}" ; }

Isso pode ser feito por meio de StringFormat, mas haverá dificuldades com a reorganização ou exclusão de valores. É possível remover a formatação “

\t”, uma vez que existem muitos serviços de formatação json online. Um deles é JSON Parser. Basta depurar a obtenção de um json válido uma vez e usar a função bar.ToJson() sem hesitação.

Um programa externo, por exemplo em C#, pode converter qualquer arquivo json num objeto. Como transferir um arquivo json desde MQL? É muito simples. Solte (salve) o arquivo json, por exemplo, no diretório do terminal Files/Json. Um programa externo monitora este diretório em busca de novos arquivos. Após encontrar um arquivo, ele o lê, converte-o num objeto e imediatamente exclui o arquivo (para que ele não fique a fazer nada) ou o move para o arquivo (para estatísticas).





Recepção de parâmetros vindos de programas externos



É desnecessário anexar a biblioteca json (Deus me livre de fazer esse bicho de sete cabeças) aos programas MQL. É mais fácil transferir arquivos de texto com strings Key=Value. Para processar arquivos, você pode usar a classe Params (veja acima). O Expert Advisor e o indicador são candidatos a receber parâmetros de programas ou scripts externos. Por exemplo, no manipulador OnTick, precisamos chamar a função CheckExternalCommand(), que verificará a presença de arquivos no diretório Files/ExtCmd. Se um arquivo for encontrado, lê, processa (aceita os parâmetros) e exclui o arquivo.

Assim, já ficam estudadas as formas de receber e passar parâmetros entre MQL e programas externos. Agora pensemos por que DLLs são necessárias para programas MQL?. Além disso, o Mercado MQL não aceita esse tipo de programas. Há apenas um motivo, e é a segurança, já que se pode obter acesso total a partir de uma DLL.





Transmissão de parâmetros para um smartphone



Preste atenção ao aplicativo Android WirePusher. Tiro o chapéu para os desenvolvedores por esse serviço (gratuito e sem anúncios). Não sei se existe algo semelhante no iPhone. Para fãs do iPhone, sigam a discussão neste artigo.

Para usar o serviço, primeiro devemos:

Instalar o WirePusher no smartphone

Iniciar o aplicativo. Veremos nossa ID na tela inicial

Adicionar https://wirepusher.com a Terminal/Service/Settings/Expert Advisors/Allow WebRequest

Em seguida, executar o script, após substituir os asteriscos em id = "********" pelo ID

void OnStart () { string id = "**********" ; WirePusher( "Lucro $1000" , "Negócio" , "Fechado" , id); } bool WirePusher( string message, string title, string type, string id) { char data[]; char result[]; string answer; string url = "https://wirepusher.com/send?id={id}&title={title}&message={message}&type={type}" ; StringReplace (url, "{id}" , id); StringReplace (url, "{type}" , type); StringReplace (url, "{title}" , title); StringReplace (url, "{message}" , message); ResetLastError (); int rcode = WebRequest ( "GET" , url, NULL , 3000 , data, result, answer); if (rcode != 200 ) { PrintFormat ( "%s / error=%i / url=%s / answer=%s / %s" , __FUNCTION__ , GetLastError (), url, answer, CharArrayToString (result)); return false ; } PrintFormat ( "%s / %s / %s" , __FUNCTION__ , title, message); return true ; }

No EA do Cayman, a função WirePusher é chamada em AnalyzerTrade quando: Ativada uma ordem pendente

Quebra do nível de negociação

Fechado um trade No aplicativo WirePusher, podemos anexar som a cada tipo de notificação. Eu costumava definir o som "vai nessa" ao fechar um trade com lucro e "explosão" quando fechava com prejuízo. Depois me cansei de explosões ;-)

Conclusão



O local de armazenamento mais confiável e versátil para parâmetros são os arquivos de texto. Além disso, as operações de arquivo em qualquer sistema operacional (aplicativo) estão bem desenvolvidas (em cache).



