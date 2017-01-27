Automatische Ermittlung von Extremwerten basierend auf einem angegebenen Kursrückgang

Einleitung

Viele beliebte Handelsstrategien basieren auf der Verwendung verschiedener grafischer Muster: "Kopf und Schulter", "Doppelte Spitze/Doppelter Boden" u.a. In einigen Strategien wird die Divergenz zwischen den Extremwerten auf den Charts analysiert. Bei der Automatisierung solcher Handelssysteme besteht die Notwendigkeit, Hochs und Tiefs auf den Charts zu ermittlen und anschließend effektiv zu verarbeiten und zu interpretieren. Die bestehenden Tools ermöglichen es nicht immer, Extremwerte anhand angegebenen Kriterien zu ermitteln. In diesem Artikel sind effektive Algorithmen und Lösungen für die Ermittlung und Verarbeitung von Extremwerten auf Preischarts je nach Kursrückgang vorgestellt.



1. Bestehende Tools für die Ermittlung von Extremwerten

Fraktale gehören zu beliebten Werkzeuge für die Ermittlung von Extremwerten. Sie erlauben es, Minima und Maxima des Preises für eine Reihe aus 5 Balken zu ermitteln (Abb. 1). Die Extrema werden sowohl bei starken als auch bei schwachen Preisbewegungen ermittelt. Bei der richtigen ausgewählten Timeframe können Fraktale relativ gute Ergebnisse liefern, ihre Leistung hängt aber zu sehr von Marktbedingungen ab.







Abb. 1. Die Ergebnisse der Verwendung von Fraktalen: Extremwerte mit einer relative Größe von 140 bis 420 Pips in einem Trend (a); wenn es keine Preisbewegung zu verzeichnen ist, beträgt die relative Größe der Extremwerte höchstens 50 Pips (b)

Im zweiten Fall kann die relative Größe der Extrema (die Änderung des Preises von einem Extremum zu dem anderen) nur wenige Pips betragen. Solche unbedeutenden Hochs und Tiefs werden in den meisten Fällen beim manuellen Trading nicht berücksichtigt. Die Änderung der Timeframe erlaubt es nicht, unbedeutende Extremwerte auszufiltern — bei einer langen Stagnation werden sie sowieso erkannt.



Es kann auch eine andere Schwierigkeit entstehen: es werden nicht alle Extremwerte ermittelt. Wenn es innerhalb eines kurzen Zeitraums große Preisschwankungen gab, mit vielen Hochs und Tiefs, werden diese nicht erkannt. Fraktale lassen nur zwei Extremwerte auf einem Intervall ermitteln, die durch 5 Balken der aktuellen Timeframe definiert werden. Aus dem oben gesagten folgt, dass Fraktale für die automatische Ermittlung aller oder der meisten wichtigen Extremwerte beim automatischen Handel nicht empfehlenswert sind.

Die im Artikel "Thomas DeMarks Beitrag zur technischen Analyse" dargestellten Werkzeuge haben die gleichen Nachteile wie Fraktale. Wenn man ein großes Fenster für die Ermittlung von Extremwerten auswählt, dann können viele von ihnen übersprungen werden. Und wenn das Fester relativ klein ist, werden auch unbedeutende Extremwerte ermittelt. Auf jeden Fall muss man bei der Verarbeitung der Ergebnisse die Parameter entweder manuell optimieren und unbedeutende Minima und Maxima aussortieren oder einen Algorithmus dafür entwickeln.



Bei der Automatisierung der Ermittlung von Extremwerten sieht die Idee der Verwendung irgendeiner Mittellinie, zum Beispiel eines gleitenden Durchschnitts, sehr attraktiv aus. Die Extrema werden innerhalb einer gegebenen Anzahl von Balken ermittelt unter der Bedingung, dass sich der Preis von der Mittellinie um eine angegebene Anzahl von Punkten wegbewegt. Dieses Tool erlaubt es, unbedeutende Tiefs und Hochs auszusortieren, und ist deswegen besser als Fraktale. Es löst aber nicht das Problem, bei dem Maxima und Minima sehr nah zueinander liegen (Abb.2, a).







Abb. 2. Die Verwendung der gleitenden Durchschnitte bei der Ermittlung der Extremwerte: 2 Extrema werden wie eins ermittelt (а), Auslassung eines Extremwertes unmittelbar neben dem gleitenden Durchschnitt (b)

Man kann versuchen, gleitende Durchschnitte und Fraktale gleichzeitig zu verwenden. Der gleitende Durchschnitt wird für die Filterung unbedeutender Extremwerten und Fraktale für deren anschließenden Ermittlung im angegebenen Intervall verwendet. Leider beseitigt auch ein solches Schema nicht alle Probleme. Ohnehin muss man das Fenster optimal aussuchen. Egal auf welche Weise wir Maxima und Minima ermitteln, wird eine ständige Anpassung der Parameter des Fensters für die Ermittlung benötigt. Wenn die Parameter nicht optimalen ausgewählt wurden, kann aus zwei zu nah zueinander liegenden Hochs nur eins ermittelt werden (Abb.2, a).



Schauen wir uns noch eine Schwierigkeit an, die für diese Ermittlungsmethode von Extremwerten kennzeichnend ist. In einer Marktsituation mit starken Preisschwankungen kann der gleitende Durchschnitt je nach der Periode nicht auf ein solches Signal reagieren. In einer solchen Situation (Abb.2, b) wird ein Tief, das zwischen zwei Hochs und neben einem gleitenden Durchschnitt liegt, nicht ermittelt. Solche Situationen treten ziemlich selten auf, sie lassen aber einen über die richtige Auswahl des Fensters des gleitenden Durchschnitts nachdenken.

Die oben beschriebenen Methoden zur Ermittlung von Extremwerten weisen Nachteile auf und erfordern zusätzliche Lösungen. Schauen wir uns die Schwierigkeiten, die bei der Ermittlung von Extremwerten auftreten, sowie Algorithmen, anhand denen man diese Probleme lösen kann, genauer an.

2. Probleme und Mehrdeutigkeiten bei der Ermittlung von Extremwerten

Die Extremwerte können in bestehenden Strategien explizit und implizit verwendet werden. Dabei ist die Aufgabe, Extrema zu ermitteln, manchmal sehr subjektiv: auf einem und demselben Chart können zwei Menschen ganz verschiedene Tiefs und Hochs sehen. Betrachten wir eines der bekannten grafischen Modelle "Doppelte Spitze".

Abb. 3. Das grafische Modell "Doppelte Spitze"

Auf den zwei Charts (Abb. 3) ist ein und dasselbe Modell dargestellt. Aber je nach dem, wie groß die Spannweite zwischen den Extremwerten ist, können wir das Modell erkennen oder nicht. Auf dem ersten Chart ist nach dem ersten Hoch ein Tief zu sehen, darauf folgt das zweite Hoch. Gäbe es kein Tief zwischen den zwei Hochs, hätten wir das grafische Modell "Doppelte Spitze" nicht erkennen können. Das Modell wäre als ein einfacher Extremum erkannt worden. Eine ähnliche Situation entsteht, wenn ein Tief nicht deutlich sichtbar ist. In diesem Fall ist es eine Sache der subjektiven Einschätzung, ob die "Doppelte Spitze" erkannt oder nicht erkannt wird. In diesem Fall finden wir dieses Modell auf dem ersten Chart schneller als auf dem zweiten, dabei ist der Unterschied zwischen den Charts gleich der Differenz zwischen den benachbarten Extrema.



Betrachten wir auch ein anderes Beispiel: in einigen Strategien wird ein Trend als Aufwärtstrend erkannt, wenn nachfolgende Extrema (sowohl Hochs als auch Tiefs) über den vorherigen liegen. Ein Abwärtstrend wird auf die gleiche Weise ermittelt. In diesem Beispiel (Abb. 4) kann man die Trendrichtung bestimmen, und in diesem Fall werden die Extremwerte ausdrücklich verwendet.





Abb. 4. Entgegengesetzte Preisbewegungen auf einem und demselben Chart: ein Aufwärttrend (a), ein Abwärtstrend (b)

Das heißt, dass man auf einem und demselben Chart sowohl einen Aufwärtstrends als auch einen Abwärtstrend ermitteln kann. Im ersten Fall (Abb. 4, а) weisen die ermittelten Extremwerte 1,2,3,4 auf einen Aufwärtstrend deutlich hin. Wenn wir die Punkte 2,5,6,3 als Extrema auf demselben Chart bestimmen (Abb. 4, b), können wir daraus schließen, dass es ein Abwärtstrend vorliegt. Wenn man ganz andere Extrema verwendet, kann man eine der zwei Varianten bekommen. Daraus schließen wir, dass gerade die Spannweite des Rückgangs die Stellen der Extrema beeinflussen wird.

Bei der Ermittlung von Extremwerten tritt auch ein weiteres Problem auf. Für eine effektive Ermittlung und Trennung von zwei oder mehreren Hochs muss es zwischen ihnen ein Tief geben. Diese Behauptung gilt sowohl für das erste Beispiel als auch für das zweite, wo das Ganze noch spannender wird. Ein Trend kann laut der oben angeführten Strategie erst nach der Ermittlung der Extremwerte auf den Charts (Abb.5,6), bestimmt werden.

Abb. 5. Ermittlung von Hochs und Tiefs bei einer langfristigen Investierung

Abb. 6. Ermittlung unbedeutender Hochs und Tiefs

Wenn die Tiefs, die Hochs trennen, und die Hochs, die Tiefs trennen, nicht ermittelt werden, kann die Strategie nicht nach gesetzten Kriterien arbeiten, obwohl sich ein Aufwärtstrend auf dem Chart visuell bestimmen lässt. Schauen wir uns ein typisches Beispiel an. Bei einer aufsteigenden Kursbewegung wird zunächst ein Hoch und dann ein noch höheres Hoch gebildet. Wenn es dazwischen gar kein oder ein undeutliches Tief gibt, wird nur das höhere Hoch als Extremum bestimmt. Wenn die Extrema hinsichtlich einer Mittellinie, z.B. des gleitenden Durchschnitts, festgelegt werden, bleibt die Aufgabe bestehen, zwei benachbarte Hochs oder Tiefs voneinander zu trennen. In diesem Fall ist es notwendig, einen Extremwert für die Trennung von zwei Hochs zu verwenden.

Zusammenfassend kann man sagen, dass für alle Strategien, die Extrema implizit oder explizit verwenden, die folgende Annahme gilt: der Preis bewegt sich von einem Hoch zu einem Tief und von einem Tief zu einem Hoch, wie bei der Bewegung von der Vergangenheit zur Zukunft und umgekehrt. Wenn man diese Annahme nicht verwendet, werden zwei Hochs auf einem Preischart je nach der subjektiven Einschätzung:



entweder ermittelt,

oder es wird nur das höhere Hoch ermittelt,

oder keiner der Extrema wird ermittelt.

Das Gleiche gilt auch für die Tiefs. Aufgrund dieser Annahme kann man einen Algorithmus für eine eindeutige Ermittlung von Extremwerten mit einer ausgewählten Spannweite des Rückgangs entwickeln.

Das dritte Problem ist auch mit dem Kursrückgang verbunden und läuft auf die Ermittlung des ersten Extremwertes hinaus. Für jede Trading Strategie sind die aktuellsten Extremwerte wichtiger als die älteren. Und wie wir bereits festgestellt haben, hängen von der Ermittlung eines Extremwertes die Positionen der benachbarten Tiefs und Hochs ab. Wenn man ein Extremum mit einem Abstand von der aktuellen Zeit auswählt, werden die Ergebnisse stärker von historischen Daten als von den aktuellsten Kursschwankungen abhängig sein. Dieses Problem besteht bei der Verwendung des ZigZag Indikators. Die Stelle der letzten Extremwerten ist wenig abhängig von den letzten Kursschwankungen.

Eine andere Situation entsteht, wenn die Ermittlung von Extremwerten vom Ende des Charts beginnt. In diesem Fall wird zunächst das erste (das nächstliegende) Hoch oder Tief vom Ende ermittelt, danach werden alle anderen Extrema ermittelt. Je nach der Strategie und nach der Spannweite des Rückgangs können 3 Varianten verwendet werden:

das nächste Hoch ermitteln,

das nächste Tief ermitteln,

den nächsten Extremwert ermitteln (entweder Hoch oder Tief).

Schauen wir uns die Variante, bei der der nächste Extremwert gefunden wird, genauer an. Nachdem die Spannweite des Rückgangs gewählt wurde, kann das erste nächste Extremum ermittelt werden. Die Ermittlung erfolgt aber mit einer Verzögerung, die sich negativ auf die Strategie auswirken kann. Denn um ein Extremum zu "erkennen", müssen wir die durch die Spannweite des Rückgangs gesetzte Preisänderung feststellen. Für die Änderung des Preises braucht man Zeit, dies verursacht die Verzögerung. Als Extremwert kann man auch den letzten bekannten Preis verwenden, es ist aber kaum wahrscheinlich, dass gerade dieser Punkt später zu einem Hoch oder Tief wird. Aus diesem Grund lohnt es sich, das erste Extremum mithilfe eines zusätzlichen Koeffizienten zu ermitteln. Es ist sinnvoll, seinen Wert als Bruch von der Spannweite des Rückgangs darzustellen, der für die Ermittlung anderer Extrema verwendet wird. Nehmen wir zum Beispiel den Wert 0.5. Der gewählte Wert des zusätzlichen Koeffizienten wird die minimale Preisänderung vom aktuellen Wert bis zum Wert des minimalen Preises für das nächste Tief (maximalen Wert des Preises für das nächste Hoch) bestimmen. Wenn die Spannweite zwischen dem aktuellen Preis und dem Extremwert für das nächste Hoch oder Tief kleiner als der angegebene Wert ist, wird dieses Extremum nicht ermittelt. In diesem Fall gibt es eine gewisse Sicherheit, dass das erste ermittelte Extremum später wirklich zu einem Hoch oder zu einem Tief wird. Gleichzeitig wird man mit der Aufgabe konfrontiert, Extrema möglichst früh zu erkennen, zu analysieren und wenn nötig Trades zu eröffnen. Betrachten wir ein Beispiel, in welchem die Spannweite an einer von Ebene 140 Pips gesetzt wurde. Für die Ermittlung des ersten Extremwertes wird ein zusätzlicher Koeffizient verwendet. Im ersten Fall beläuft sich sein Wert auf 0.9 (Abb. 7, a), im zweiten – auf 0.7 (Abb. 7, b). Dann wird der Wert des zusätzlichen Koeffizienten den minimalen Kursrückgang in Pips bestimmen, der das erste Extremum zu ermitteln hilft. Für den ersten Fall beträgt der Rückgang 126 Pips, für den zweiten — 98 Pips. In beiden Fällen wird einer und der selbe Chart betrachtet. Die senkrechte Linie markiert den aktuellen Zeitpunkt, für welchen die Berechnung durchgeführt wurde, mit Punkten werden die Extremwerte in diesem Bereich dargestellt.

Abb. 7. Der Einfluss des zusätzlichen Koeffizienten auf die Ermittlung der Extrema: wenn der Koeffizient 0.9 (126 Pips) beträgt, wird das erste Extremum bei einem Rückgang von 205 Pips (a)ermittelt, wenn 0,7 (98 Pips), wird das erste Extremum bereits bei einem Rückgang von 120 Pips ermittelt, die zwei weiteren Extrema werden entsprechend der angegebenen Spannweite ermittelt (b) Der ausgewählte Wert des zusätzlichen Koeffizienten lies das erste Tief nur bei einem Rückgang von 205 Pips ermitteln, während der minimale Preisrückgang 126 Pips beträgt. Für den zweiten Fall, bei dem der zusätzliche Koeffizient 0,7 (98 Pips) beträgt, wurde das erste Tief bei einem Rückgang von 120 Pips hinsichtlich des aktuellen Preises ermittelt. Die zwei darauf folgenden Extremwerte wurden entsprechend der angegebenen Spannweite von 140 Pips ermittelt. Demnach ist der Kursunterschied zwischen dem ersten Tief und dem auf ihm folgenden Hoch etwas größer als 140 Pips. Das zweite Tief wird auch durch einen Preisrückgang von über 140 Pips festgelegt, aber in Bezug auf das ermittelte Hoch. Wie wir sehen, beeinflusst der Wert des zusätzlichen Koeffizienten erheblich die Stelle des ersten ermittelten Extremums und kann auch seinen Typ beeinflussen. Für verschiedene Werte (im Bereich von 0 bis 1) wird als erstes entweder ein Hoch oder ein Tief auf einem und demselben Chart ermittelt. Die zwei ersten Extremwerte, die für den zweiten Fall festgestellt wurden (Abb. 7, b) wurden im ersten Fall gar nicht ermittelt. Es ist auch anzumerken: Wenn der Koeffizient einen noch niedrigeren Wert hat, wird das erste Extremum etwas schneller ermittelt. Für den zweiten Fall (Abb. 7, b) mit einem zusätzlichen Koeffizienten von 0.4, hätte das erste Extremum 5 Balken früher ermittelt werden können (5 Minuten früher nach der Zeitskala des aktuellen Zeitrahmens).

3. Algorithmische Lösungen für die Ermittlung von Extremwerten und deren Implementierung

3.1 Algorithmen für die Ermittlung von Extremwerten je nach der Spannweite des Rückgangs Fangen wir mit der Auswahl eines Kursrückgangs für die Zeichnung von Extrema an. Offensichtlich werden sich die Balkengröße und die Parameter der Extrema je nach Zeitrahmen stark voneinander unterscheiden. Darüber hinaus hängen Hochs und Tiefs mit dem Vorhandensein eines Trends, mit der Tageszeit und anderen Faktoren zusammen. Unter Verwendung vorhandener Indikatoren, z.B. Fraktale und ähnlicher Werkzeuge, können wir Extrenwerte auf jeder Timeframe ermitteln sowohl bei einem Trend als auch ohne. Wenn bei der Ermittlung von Hochs und Tiefs ein gleitender Durchschnitt verwendet wird, kann der Wert der Extrema gegenüber dem gleitenden Durchschnitt 2 Punkte oder auch 100 Punkte betragen. Sind Extrema von 2 Punkten für uns beim Intraday-Handel wichtig? Eher nein. Bei einer langfristigen Investierung ziehen wir nicht einmal Extremwerte von weniger als 20 Punkten in Betracht, unabhängig von der Timeframe. Gerade deswegen ist es notwendig, den Begriff der Spannweite des Rückgangs einzuführen. Darunter verstehen wir einen minimalen Wert der Extrema. Als Ausgangspunkt kann der gleitende Durchschnitt verwendet werden, anhand dessen man den Abstand bis zum Extremum ermitteln und seinen Wert unten beschränken kann. Aber in diesem Fall wird die Periode des gleitenden Durchschnitts wesentlich die Stellen der ermittelten Hochs und Tiefs beeinflussen. Es wird schwierig sein, irgendeine Periode als Standard auszuwählen. Aus diesem Grund werden wir uns in der Zukunft von der Annahme leiten lassen, dass sich der Preis von einem Hoch zu einem Tief und von einem Tief zu einem Hoch bewegt; als Spannweite des Rückgangs bezeichnen wir die minimale Preisänderung zwischen zwei benachbarten Extrema, einem Tief und einem Hoch, in Punkten. Wenn einer der Extremwerte bereits ermittelt wurde, dann muss der Abstand bis zum nächsten Extremum nicht kleiner als der durch die Spannweite des Rückgangs gesetzte Abstand sein. Wenn wir dieses Kriterium verwenden, können wir Extrema unabhängig von Timeframe und Trend ermitteln. Ein solches Tool passt sowohl für den Intraday-Handel, als auch für die langfristige Investierung. Schauen wir uns seinen Algorithmus näher an. Zunächst einmal erkennen wir Extrema visuell, dabei verwenden wir einen und denselben Chart, im ersten Fall beträgt aber die Spannweite des Rückgangs 60 Pips (Abb. 8), und im zweiten Fall — 30 Pips (Abb. 9). Nehmen wir an, dass das erste Extremum bereits ermittelt wurde (Punkt 1), und wir ermitteln nun die vorherigen. Abb. 8. Verwendung der Spannweite eines Rückgangs von 60 Pips

Abb. 9. Verwendung der Spannweite eines Rückgangs von 30 Pips Die Extremwerte werden vom Ende des Charts (vom Punkt 1) ermittelt. Im ersten Fall wurden 4 Extremwerte im angegebenen Fenster festgestellt, im zweiten Fall - 10. Bei der Erhöhung der Spannweite des Rückgangs auf dem gegebenen Chart-Abschnitt werden gar keine Extrema erkannt. Bezugnehmend auf die Marktvolatilität und die ausgewählte Timeframe muss man realistisch an die Auswahl eines Fensters für die Ermittlung der Extrema herangehen. Mit dem "Fenster" meinen wir die Anzahl der Balken, auf welchen die Ermittlung erfolgt.

Wir fassen alles oben Beschriebene zusammen und schlagen einen iterativen Algorithmus für die Ermittlung von Extremwerten vor. Warum gerade den iterativen? Denn auf das erste Hoch muss ein Tief folgen, und dann ein zweites Hoch usw. Wenn das zweite Tief nicht ermittelt wurde (die Grafik will nicht nach oben gehen), wird die Stelle des Tiefs neu definiert, und in der Zeitreihe wird weiter und weiter verschoben. Auf die gleiche Weise kann man auch die Stelle des ersten Hochs und jedes anderen Extremums korrigieren. Man muss auch die Varianten aussortieren, in welchen ein Balken gleichzeitig als ein Hoch und als ein Tief erkannt wird. Natürlich erfordert dieser Ansatz zahlreiche Berechnungen. Es ist praktisch, ihn für die Ermittlung mehrerer Extrema zu verwenden. Je weniger Extrema, desto schneller läuft das Programm. Die Geschwindigkeit der Berechnungen hängt auch mit dem Fenster für die Ermittlung zusammen. Aber dieser Ansatz lohnt sich, denn so kann man Hochs und Tiefs bei maximaler Auswirkung der aktuellsten Kursschwankungen eindeutig ermitteln. Wenn man viele Extrema ermitteln muss, würde ich den ZigZag Indikator empfehlen. 3.2 Programmumsetzung des Indikators Der unten angeführte Code des iterativen Algorithmus verwendet zwecks der höchsten Schnelligkeit eine kleine Anzahl von Iterationen. Diese Vereinfachung führt zu keinem wesentlichen Qualitätsverlust bei der Ermittlung von Extrema. Zu den grundlegenden Eingabeparametern gehören das Fenster für die Ermittlung und die Spannweite des Rückgangs. input int bars= 500 ;

input double delta_points= 160 ;

input double first_extrem= 0.9 ;

input double reload_time= 5 ; Das Programm beinhaltet 3 eingebettete Schleifen, die für die Ermittlung von vier Extremwerten benötigt werden. In diesem Teil des Programms werden nur das erste Tief und die mit ihm verbundenen Extremwerte ermittelt. Die Ermittlung des ersten Hochs und der mit ihm verbundenen Extremwerten wird ähnlich umgesetzt. double High [], Low [];

datetime Time [];



ArraySetAsSeries ( Low , true );

int copied1= CopyLow ( Symbol (), 0 , 0 ,bars+ 2 , Low );

ArraySetAsSeries ( High , true );

int copied2= CopyHigh ( Symbol (), 0 , 0 ,bars+ 2 , High );

ArraySetAsSeries ( Time , true );

int copied3= CopyTime ( Symbol (), 0 , 0 ,bars+ 2 , Time );



double delta=delta_points* Point ();



int j,k,l;

int j2,k2,l2;

double j1,k1,l1;

int min[ 6 ];

int max[ 6 ];



int mag1=bars;

int mag2=bars;

int mag3=bars;

int mag4=bars;



j1= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID )+( 1 -first_extrem)*delta_points* Point ();





j2= 0 ;



for (j= 0 ;j<= 15 ;j++)

{

min[ 1 ]=minimum(j2,bars,j1);





j2=min[ 1 ]+ 1 ;

j1= Low [min[ 1 ]]+delta;





k1= Low [min[ 1 ]];





k2=min[ 1 ];



for (k= 0 ;k<= 12 ;k++)

{

max[ 1 ]=maximum(k2,bars,k1);



k1= High [max[ 1 ]]-delta;





k2=max[ 1 ]+ 1 ;



l1= High [max[ 1 ]];



l2=max[ 1 ];

for (l= 0 ;l<= 10 ;l++)

{

min[ 2 ]=minimum(l2,bars,l1);



l1= Low [min[ 2 ]]+delta;





l2=min[ 2 ]+ 1 ;

max[ 2 ]=maximum(min[ 2 ],bars, Low [min[ 2 ]]);





if (max[ 1 ]>min[ 1 ] && min[ 1 ]> 0 && min[ 2 ]>max[ 1 ] && min[ 2 ]<max[ 2 ] && max[ 2 ]<mag4)



{

mag1=min[ 1 ];

mag2=max[ 1 ];

mag3=min[ 2 ];

mag4=max[ 2 ];

}

}

}

}

min[ 1 ]=mag1;

max[ 1 ]=mag2;

min[ 2 ]=mag3;

max[ 2 ]=mag4; Die Aufgabe, den nächsten Balken zu ermitteln, der minimale Preis für welchen kleiner als der angegebene Wert ist (oder der maximale Preis für welchen größer als der angegebene Wert ist), ist relativ einfach und wird in einer separaten Funktion umgesetzt. int minimum( int a, int b, double price0)



{

double High [], Low [];

ArraySetAsSeries ( Low , true );

int copied4= CopyLow ( Symbol (), 0 , 0 ,bars+ 2 , Low );



int i,e;

e=bars;

double pr=price0-delta_points* Point ();

for (i=a;i<=b;i++)

{

if ( Low [i]<pr && Low [i]< Low [i+ 1 ])

{

e=i;

break ;

}

}



return (e);

}

int maximum( int a, int b, double price1)



{

double High [], Low [];

ArraySetAsSeries ( High , true );

int copied5= CopyHigh ( Symbol (), 0 , 0 ,bars+ 2 , High );



int i,e;

e=bars;

double pr1=price1+delta_points* Point ();

for (i=a;i<=b;i++)

{

if ( High [i]>pr1 && High [i]> High [i+ 1 ])

{

e=i;

break ;

}

}

return (e);

} Die Aufgabe der Ermittlung von Extremwerten ist gelöst, aber nur in erster Näherung. Es ist zu berücksichtigen, dass das nach diesem Algorithmus ermittelte Hoch zwischen zwei Tiefs nicht das höchste in diesem Intervall sein kann. Da die Ermittlung vom Ende des Charts begann, müssen die Stellen der Hochs und Tiefs für das erste, zweite, dritte und weitere Extrema auch vom Ende korrigiert werden. Die Überprüfung und die Korrektur der Stellen von Hochs und Tiefs befinden sich in separaten Funktionen. Die Implementierung der Korrektur der Extrema sieht wie folgt aus: min[1]=check_min(min[1],max[1]);

max[1]=check_max(max[1],min[2]);

min[2]=check_min(min[2],max[2]);



int check_min(int a,int b)



{

double High[],Low[];

ArraySetAsSeries(Low,true);

int copied6=CopyLow(Symbol(),0,0,bars+1,Low);

int i,c;

c=a;

for(i=a+1;i<b;i++)

{

if(Low[i]<Low[a] && Low[i]<Low[c])

c=i;

}

return(c);

}

int check_max( int a, int b)



{

double High [], Low [];

ArraySetAsSeries ( High , true );

int copied7= CopyHigh ( Symbol (), 0 , 0 ,bars+ 1 , High );

int i,d;

d=a;

for (i=(a+ 1 );i<b;i++)

{

if ( High [i]> High [a] && High [i]> High [d])

d=i;

}

return (d);

} check_max(a,b)[],[];);copied7=(),,bars+);i,d;d=a;(i=(a+);i [a] &&[i]>[d])d=i;(d); Wenn vier Extrema ermittelt wurden, reicht es, die Stellen nur der ersten drei zu prüfen. Denn für die Prüfung und Korrektur arbeitet die Funktion in einem Bereich, der für das aktuelle Extremum durch seine eigene Stelle und durch die Stelle des darauf folgenden Extremums definiert wird. Nach dem die Stellen geprüft wurden, kann man sicher sein, dass die ermittelten Extrema den gesetzten Kriterien entsprechen. Danach wird das erste Hoch vom Ende des Charts ermittelt, anschließend werden die Stellen des ersten Tiefs und des ersten Hochs verglichen. Als Ergebnis der durchgeführten Berechnungen erhalten wir die Stelle des ersten Extremums vom Ende des Charts und weiterer mit ihm verbundenen Extrema. Ich gehe noch einmal auf die Ermittlung des ersten Extremums ein. Es wurde bereits vorgeschlagen, einen zusätzlichen Koeffizienten für seine Ermittlung einzuführen — einen Bruch von der Spannweite des Rückgangs, zum Beispiel 0.7. Dabei erlauben hohe Werte (0.8…0.9), das erste Extremum mit hoher Genauigkeit, aber mit Verzögerung zu ermitteln, und die kleineren Werte (0.1…0.25) reduzieren zwar die Verzögerung, die Genauigkeit geht aber verloren. Demzufolge muss der Wert des zusätzlichen Koeffizienten entsprechend der Strategie ausgewählt werden. Die ermittelten Hochs und Tiefs werden mit Pfeilen markiert. Die Pfeile markieren Koordinaten der Extrema (eine Koordinate zeigt die Stelle in der Zeitreihe an, die andere — den Wert des maximalen/minimalen Preises für das ermittelte Hoch/Tief). Da dabei zahlreiche Berechnungen durchgeführt werden, ist ein Eingabeparameter im Programm vorgesehen, der das Intervall setzt, mithilfe dessen die Werte des Indikators neu berechnet werden. Wenn es keine Hochs oder Tiefs im ausgewählten Fester ermittelt wurden, gibt der Indikator die entsprechende Meldung aus. Die Implementierung der grafischen Darstellung der Extrema sieht wie folgt aus: if(min[1]<Max[1])

{

ObjectDelete(0,"id_1");

ObjectDelete(0,"id_2");

ObjectDelete(0,"id_3");

ObjectDelete(0,"id_4");

ObjectDelete(0,"id_5");

ObjectDelete(0,"id_6");



ObjectCreate(0,"id_1",OBJ_ARROW_UP,0,Time[min[1]],Low[min[1]]);

ObjectSetInteger(0,"id_1",OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_TOP);





ObjectCreate(0,"id_2",OBJ_ARROW_DOWN,0,Time[max[1]],High[max[1]]);

ObjectSetInteger(0,"id_2",OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_BOTTOM);





ObjectCreate(0,"id_3",OBJ_ARROW_UP,0,Time[min[2]],Low[min[2]]);

ObjectSetInteger(0,"id_3",OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_TOP);



}



if (min[ 1 ]>Max[ 1 ])

{

ObjectDelete ( 0 , "id_1" );

ObjectDelete ( 0 , "id_2" );

ObjectDelete ( 0 , "id_3" );

ObjectDelete ( 0 , "id_4" );

ObjectDelete ( 0 , "id_5" );

ObjectDelete ( 0 , "id_6" );



ObjectCreate ( 0 , "id_4" , OBJ_ARROW_DOWN , 0 , Time [Max[ 1 ]], High [Max[ 1 ]]);

ObjectSetInteger ( 0 , "id_4" , OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_BOTTOM );





ObjectCreate ( 0 , "id_5" , OBJ_ARROW_UP , 0 , Time [Min[ 1 ]], Low [Min[ 1 ]]);

ObjectSetInteger ( 0 , "id_5" , OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_TOP );





ObjectCreate ( 0 , "id_6" , OBJ_ARROW_DOWN , 0 , Time [Max[ 2 ]], High [Max[ 2 ]]);

ObjectSetInteger ( 0 , "id_6" , OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_BOTTOM );



}



if (min[ 1 ]==Max[ 1 ]) Alert ( "Im angegebenen Fester von " ,bars, " Balken wurden keine Extrema ermittelt" );

(min[]>Max[])););););););[Max[]],[Max[]]););[Min[]],[Min[]]););[Max[]],[Max[]]););(min[]==Max[]),bars,); Während der Deinitalisierung des Indikators werden die Objekte, die Hochs und Tiefs markieren, gelöscht. Anhand der vorgestellten Algorithmen wurde ein benutzerdefinierter Indikator entwickelt, der Extrema ermittelt und diese auf dem Chart markiert (Abb. 10).

Abb. 10. Die Ergebnisse des Indikators: Spannweite des Rückgangs 120 Pips (a), Spannweite 160 Pips (b) Die Ergebnisse hängen mit der Spannweite des Rückgangs zusammen. Beim Wert 120 Pips und weniger (Abb. 10, a) liegen die Extrema relativ nah beieinander, und die Fenstergröße ist nicht so wichtig. Beim Wert 160 Pips und mehr (Abb. 10, b) liegen die Extrema relativ weit voneinander. Das muss man bei der Auswahl des Fensters für die Ermittlung berücksichtigen. Bei der Stagnation auf dem Markt erlaubt ein optimal ausgewähltes Fenster nicht nur Hochs und Tiefs bei einer geringen Bewegung automatisch zu erkennen, sondern auch Extrema auszufiltern (auszulassen), die durch große Zeitintervalle voneinander getrennt sind. 3.3 Expert Advisor, der die Strategie der Divergenz zwischen dem MACD-Histogramm und Kursen umsetzt



Die vorgestellten Algorithmen können für die Umsetzung verschiedener Strategien verwendet werden. Die Ergebnisse des Indikators scale_factor sind für das Arbeiten mit solchen grafischen Mustern wie "Kopf und Schulter", "Doppelte Spitze", "Doppelter Boden" u.a. gut geeignet. Man kann diese auch in den Strategien einsetzen, die die Divergenz zwischen Hochs und Tiefs für Preischarts und Indikatoren verwenden. Zum Beispiel: ein Expert Advisor, der auf der Strategie der Divergenz zwischen dem Preischart und dem MACD-Histogramm basiert. Diese Strategie wurde im Buch von Alexander Elder "Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management" ausführlich beschrieben.

Laut dieser Strategie: wenn der Kurs beim Steigen ein neues Hoch bildet, das oberhalb des vorherigen Hochs liegt, und das durch das MACD-Histogramm gebildete Hoch unter dem vorherigen liegt, – ist das ein Sell-Signal.

Wenn der Kurs fällt, und dabei ein neues Tief gebildet wird, das unterhalb des nächsten Tiefs liegt, aber das vom MACD-Histogramm gebildete Tief sich oberhalb des vorherigen Tiefs des Histogramms findet, wird ein Signal erzeugt, das auf eine Trendwende hinweist sowie auf die Notwendigkeit zu kaufen.

Der Expert Advisor, der den oben beschriebenen Algorithmus umsetzt, ermittelt Hochs und Tiefs eindeutig entsprechend der angegebenen Spannweite des Rückgangs, und berücksichtigt in erster Linie die letzten Änderungen im Preischart.