Urheber:

Richard Donchian

Richard Donchian ist eine legendäre Figur im Trading. Er wird oft als der Erfinder des Trendfolgesystems bezeichnet. Das sehr beliebte Turtle-Trading-System basiert auf seinen Arbeiten. Donchian Wurde im hohen Alter noch sehr erfolgreich. Trotzdem hat er nie aufgehört zu arbeiten und hat damit bewiesen dass man nie zu alt ist, um ein guter Trader zu sein.



Der Donchian Channels ist ein Volatilitäts-Indikator, der auf der Berechnung der aktuellen Kurs-Bandbreite unter Verwendung der letzten Höchst- und Tiefstkurse basiert Alles was nötig ist um diesen Kanal berechnen zu können ist, das höchste Maximum und das tiefste Minimum einer bestimmten Zeitspanne herauszufinden.



Richard Donchian selbst empfahl eine Periode von 20 zu verwenden um diesen Kanal zu berechnen In der damaligen Zeit wurde das Handeln immer mit dem Tagescharts durchgeführt und die Zahl 20 ist exakt die durchschnittliche Anzahl an Arbeitstagen in einem Monat. Aber der Wert 20 hat sich auch in Charts mit kleineren Timeframes für die Berechnung von Donchian Channels bewährt. Die Ergebnisse bei der Erstellung dieses Kanals mit den Perioden 18, 24 etc, sind auch sehr interessant. "The Turtles" verwendeten die Periode 55 (für den Einstieg in einen Markt).



Die meisten Handelssysteme, die den Donchian Channels benutzen, sind Breakout-Handelssysteme. Sie besitzen nur eine kleine prozentuale Anzahl von profitablen Trades, die aber die hohe Anzahl der Verlusttrades ausgleichen müssen.



Die Mittellinie des Kanals wird ebenso in dieser Version des Indikators dargestellt (Neben den oberen und unteren Begrenzungslinien).





