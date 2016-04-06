Effektive Alogrithmen mit minimaler Verzögerung zur Mittelwertbildung: Zur Verwendung in Indikatoren und Expert Advisors

Einleitung

Bei mechanischen Handelssystemen, die auf der Grundlage von Indikatoren aufgebaut sind, die wiederum auf irgendwelchen Algorithmen zur Mittelwertbildung basieren, verwenden ihre Entwickler selten mehr als einen Mittelungsalgorithmus. In vielen Fällen, wenn ein EA-Algorithmus auf einfache Bewegungen und Indikatoren basiert, die im Indikatoren-Standardset des MetaTrader 4 Terminals enthalten sind, werden nur vier Standard-Algorithmen eingesetzt: einfache (simple), exponentielle (exponential), glatte (smoothed) und linear gewichtete (linear-weighted) Mittelwertbildung. Ein solcher Ansatz schränkt die Möglichkeiten eines Expert Advisors doch recht stark ein.

Ein und dasselbe Handelssystem kann durch die Verwendung unterschiedlicher Mittelungsalgorithmen erhebliche Unterschiede bei den Handelsergebnissen aufweisen. Und es ist unmöglich, im voraus zu sagen, welcher der verfügbaren Algorithmen die maximale Rentabilität eines Handelssystems zeigen wird. Es ist daher sinnvoll, einen Code mit der Möglichkeit zu schreiben, komplett unterschiedliche Mittelungsalgorithmen zu verwenden, die durch das Ändern der Werte von externen Variablen eines Expert Advisors gewählt werden können. Als Ergebnis eines solchen Ansatzes, ersetzen wir die Indikatoren, die von einem Expert Advisor verwendet werden, durch unsere eigenen mit einer flexibleren Einstellung hinsichtlich der Auswahl von Mittelungsalgorithmen. Somit kann ein solcher Ansatz in drei Stufen unterteilt werden:

1. Wir schreiben einen Code von einem Expert Advisor, der auf Standard-Bewegungen und Indikatoren basiert, die im Set der technischen Indikatoren im MetaTrader 4 Kundenterminal enthalten sind.

2. Wir schreiben individuelle Indikatoren gemäß der Beschreibungen der Standardindikatoren mit der Möglichkeit eines flexibleren Austausches der Glättungsalgorithmen.

3. Wir ersetzen Signale von technischen Indikatoren durch Signale von diesen individuellen Indikatoren durch Extrahieren der externen Parameter dieser Indikatoren in die externen Variablen des Expert Advisors.



In diesem Artikel möchte ich näher auf universellere Indikatoren eingehen, bei denen (wenn man das so sagen kann) die Agorithmen zur Mittelwertbildung ersetzt werden können. Der Artikel ist die Fortsetzung von "Effektive Algorithmen zur Mittelwertbildung mit minimaler Verzögerung: Einsatz in Indikatoren", daher wird empfohlen, den vorherigen Artikel sorgfältig zu studieren, bevor Sie diesen hier lesen.

Die universelle Funktion zur Mittelwertbildung

In meinem vorigen Artikel habe ich Ihnen fünf Funktionen der Mittelwertbildung vorgestellt. Ich möchte dieser Liste gerne eine weitere Funktion hinzufügen - MASeries() mit klassischen Algorithmen zur Mittelwertbildung:

double MASeries ( int number, int MA_Method, int MaxBar, int limit, int period, double series, int bar, int & reset )

Hinsichtlich ihrer Verwendung ist diese Funktion absolut analog zu den bisherigen fünf Funktionen. Der Code der Funktion ist diesem Artikel angehängt - MASeries.mqh.

Auf der Grundlage dieser sechs Funktionen können wir jetzt eine universelle Funktion zur Mittelwertbildung bauen, die ich SmoothXSeries() genannt und in der Datei SmoothXSeries.mqh platziert habe. Wie auch bei den bisherigen Funktionen, ist es der Befehl #include < >:

#include <SmoothXSeries.mqh>

Hinsichtlich der externen Variablen ist diese Funktion analog zu JJMASeries(), aber es gibt eine neue Variable zur Glättung des Algorithmusfinders - SmoothMode:

double SmoothXSeries ( int number, int SmoothMode, int din, int MaxBar, int limit, int Phase, int Length, double Series, int bar, int & reset )

Die Auswahl des erforderlichen Mittelungsalgorithmus erfolgt durch die Veränderung des SmoothMode Parameterwerts von Null bis Acht:

Normalerweise werden die Variablen din und Phase nur für diese Mittelungsalgorithmen angewendet, für die sie ursprünglich definiert wurden. Bevor diese Funktion in einem Indikator verwendet wird, sollten die Variablen dieser Funktion initialisiert werden und ihnen Speicher zugewiesen werden. Um dies zu tun, rufen Sie im Indikator Initialiserungsblock die Funktion SmoothXSeriesResize() auf. Verwenden Sie als Wert für ihre externe variable Größe die Anzahl der SmoothXSeries() Funktionsaufrufe im Indikator-Code.

SmoothXSeriesResize( 10 );

Jetzt, wo wir den universellen Algorithmus zur Mittelwertbildung, SmoothXSeries() haben, können wir damit beginnen, den Code der Indikatoren zu schreiben.

Die universelle Verschiebung

Jede Verschiebung entsteht durch die Glättung einer Preiszeitreihe. Im vorigen Artikel habe ich über die PriceSeries() Funktion zur Auswahl von Werten aus einem Kursverlauf einer Zeitreihe geschrieben. Die Aufgabe besteht darin, diese Werte der Kursverläufe durch die Funktion SmoothXSeries() zu verarbeiten und sie an einen Indikator-Puffer zu übergeben. Hier ist die Variante der Code-Implementierung:

#property copyright "Copyright © 2009, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Red extern int Smooth_Mode = 0 ; extern int Length = 11 ; extern int Phase = 100 ; extern int Shift = 0 ; extern int Input_Price_Customs = 0 ; double XMA[]; bool INIT; int StartBar; #include <SmoothXSeries.mqh> #include <PriceSeries.mqh> int init() { SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 0 , XMA); SetIndexEmptyValue ( 0 , 0.0 ); JJMASeriesAlert ( 0 , "Length" , Length); JJMASeriesAlert ( 1 , "Phase" , Phase); PriceSeriesAlert(Input_Price_Customs); if (SmoothXSeriesResize( 1 ) != 1 ) { INIT = false ; return ( 0 ); } if (Smooth_Mode > 0 && Smooth_Mode < 9 ) StartBar = Length; else StartBar = 30 ; SetIndexDrawBegin ( 0 , StartBar); IndicatorDigits ( Digits ); INIT = true ; return ( 0 ); } int start() { int Bars_ = Bars - 1 ; if (!INIT || Bars_ <= StartBar) return (- 1 ); double Price, xma; int reset, MaxBar, limit, bar, counted_bars = IndicatorCounted (); if (counted_bars < 0 ) return (- 1 ); if (counted_bars > 0 ) counted_bars--; limit = Bars_ - counted_bars; MaxBar = Bars_; for (bar = limit; bar >= 0 ; bar--) { Price = PriceSeries(Input_Price_Customs, bar); xma = SmoothXSeries( 0 , Smooth_Mode, 0 , MaxBar, limit, Phase, Length, Price, bar, reset); if (reset != 0 ) return (- 1 ); XMA[bar] = xma; } return ( 0 ); }

In diesem Indikator wird der Mittelungsalgorithmus gewählt, indem der Wert der Smooth_Mode Variablen geändert wird.

Die universelle Verschiebung mit der Nutzung einer doppelten Mittelwertbildung

Die Effizienz beim Arbeiten mit einer solchen Verschiebung kann erheblich verbessert werden, wenn wir mit Hilfe der SmoothXSeries() Funktion die zusätzliche Mittelwertbildung vom erhaltenen Indikator durchführen.



#property copyright "Copyright © 2009, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Lime extern int Smooth_Mode1 = 0 ; extern int Length1 = 9 ; extern int Phase1 = 100 ; extern int Smooth_Mode2 = 0 ; extern int Length2 = 5 ; extern int Phase2 = 100 ; extern int Shift = 0 ; extern int Input_Price_Customs = 0 ; double X2MA[]; bool INIT; int StartBar, StartBar1, StartBar2; #include <SmoothXSeries.mqh> #include <PriceSeries.mqh> int init() { SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 0 , X2MA); SetIndexEmptyValue ( 0 , 0.0 ); JJMASeriesAlert ( 0 , "Length1" , Length1); JJMASeriesAlert ( 1 , "Phase1" , Phase1); JJMASeriesAlert ( 0 , "Length2" , Length2); JJMASeriesAlert ( 1 , "Phase2" , Phase2); PriceSeriesAlert(Input_Price_Customs); if (SmoothXSeriesResize( 2 ) != 2 ) { INIT = false ; return ( 0 ); } if (Smooth_Mode1 > 0 && Smooth_Mode1 < 9 ) StartBar1 = Length1; else StartBar1 = 30 ; if (Smooth_Mode2 > 0 && Smooth_Mode2 < 9 ) StartBar2 = Length2; else StartBar2 = 30 ; StartBar = StartBar1 + StartBar2; SetIndexDrawBegin ( 0 , StartBar); IndicatorDigits ( Digits ); INIT = true ; return ( 0 ); } int start() { int Bars_ = Bars - 1 ; if (!INIT || Bars_ <= StartBar) return (- 1 ); double Price, x1ma, x2ma; int reset, MaxBar1, MaxBar2, limit, bar, counted_bars = IndicatorCounted (); if (counted_bars < 0 ) return (- 1 ); if (counted_bars > 0 ) counted_bars--; limit = Bars_ - counted_bars; MaxBar1 = Bars_; MaxBar2 = MaxBar1 - StartBar1; for (bar = limit; bar >= 0 ; bar--) { Price = PriceSeries(Input_Price_Customs, bar); x1ma = SmoothXSeries( 0 , Smooth_Mode1, 0 , MaxBar1, limit, Phase1, Length1, Price, bar, reset); if (reset != 0 ) return (- 1 ); x2ma = SmoothXSeries( 1 , Smooth_Mode2, 0 , MaxBar2, limit, Phase2, Length2, x1ma, bar, reset); if (reset != 0 ) return (- 1 ); X2MA[bar] = x2ma; } return ( 0 ); }

Natürlich weist der finale Indikator im Vergleich zum ursprünglichen eine kleine Verzögerung auf, aber die Anzahl von Fehlalarmen, die durch eine solche Verschiebung ausgelöst werden, wird viel niedriger sein, was für die Verzögerung entschädigt.

Dieser Indikator kann durch die Umwandlung in eine fortlaufende Reihe von Werten, die er in einem Quantum (eigenständig) abrufen kann, verbessert werden. Ein einfacher Algorithmus wird für diesen Zweck verwendet:

double Norma = Step * Point ; x2ma /= Norma; x2ma = NormalizeDouble (x2ma, 0 ); x2ma *= Norma;

Die Variable Step ist ein externer Parameter in ganzen Schritten des Indikators, der je nach Ermessen den Schritt der Wete der erhaltenen Verschiebung in Punkten definiert. Ich werde dessen Code nicht im Artikel anführen - Sie können ihn sehen, wenn Sie den Indikator X2DigMa.mq4 verwenden, der dem Artikel angefügt ist.

Praktische Empfehlungen für die Optimierung von Expert Advisors, die den X2DigMa.mq4 Indikator verwenden



Diese Verschiebung verfügt über eine große Anzahl von externen Variablen, was der Grund dafür ist, dass jeder Expert Advisor, der auf der Grundlage dieses Indikators arbeitet, recht gut an jeden Markt angepasst werden kann. Allerdings ist die formale Anpassung der EA-Paramter nicht der optimalste Weg hinsichtlich der Programmierung für den weiteren Betrieb. Richten wir unseren Blick auf die Details, wenn es um das Arbeiten mit externen Variablen einer solchen Verschiebung in einem Expert Advisor geht. Nehmen wir an, dass wir einen EA haben, in dem alle externen Variablen des X2DigMA.mq4 Indikators aus externen Variablen des Expert Advisors stammen.

extern int Smooth_Mode1 = 0 ; extern int Length1 = 9 ; extern int Phase1 = 100 ; extern int Smooth_Mode2 = 0 ; extern int Length2 = 5 ; extern int Phase2 = 100 ; extern int Step = 10 ; extern int Input_Price_Customs = 0 ;

Die Variable Smooth_Mode1 akzeptiert Werte von Null bis Acht, aber ich empfehle, den Wert dieser Variable nicht mit einem genetischen Algorithmus zu optimieren. Es ist besser, acht unabhängige Optimierungen für jeden einzelnen Wert dieser Variable durchzuführen. Der Wert der analogen Variable für eine wiederholte Glättung, Smooth_Mode2, sollte besser mit dem Wert Null fixiert werden. In einem solchen Fall wird der JAM Mittelungsalgorithmus als eine wiederholte Glättung verwendet werden. Dieser Algorithmus hat nur eine minimale Verzögerung und bringt in vielen Fällen die besten Ergebnisse bei der zusätzlichen Mittelwertbildung.

Die Parameter Phase1 und Phase2, die nur in der JMA Serie und T3 Serie zur Mittelwertbildung verwendet werden, sollten besser mit dem Wert 100 fixiert werden. Der Parameter Length2 kann jeden Wert annehmen, aber in vielen Situationen und in absolut verschiedenen EAs, sind die optimalsten Werte dafür jene aus der Zahlenreihe 3, 5, 7, 9, 11. Die Verwendung dieser Werte für den Parameter Length2 reicht als einzige Regel aus. Der Parameter Step hängt stark vom Markt ab, in dem der EA arbeitet sowie auch von der Chart-Periode; allerdings werden meistens die gleichen Werte verwendet. Die besten Werte für den Parameter Input_Price_Customs sind in der Regel Null und Neun. Im Rahmen unserer Analyse ist jetzt nur mehr ein Parameter übrig - Length1; sein Wert kann unterschiedlich sein.

Das universelle MACD Diagramm

Mit der von mir angebotenen Funktion SmoothXSeries() können Sie einen beliebigen Indikator für die klassische technische Analyse bauen. Zum Beispiel ein MACD Diagramm, das ein Diagramm von zwei Indikatoren ist. Der erste ist ein Chart, der die Differenz zwischen zwei Verschiebungen anzeigt; der zweite ist ein gleitender Mittelwert (Moving Average) dieser Differenz.

#property copyright "Copyright © 2009, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Magenta #property indicator_width1 2 extern int MACD_Mode = 0 ; extern int MACD_Phase = 100 ; extern int FastXMA = 12 ; extern int SlowXMA = 26 ; extern int Signal_Mode = 0 ; extern int Signal_Phase = 100 ; extern int SignalXMA = 9 ; extern int Input_Price_Customs = 0 ; double XMacdBuffer[]; double XSignalBuffer[]; bool INIT; int StartBar, StartBar1, StartBar2; #include <SmoothXSeries.mqh> #include <PriceSeries.mqh> int init() { SetIndexStyle ( 0 , DRAW_HISTOGRAM ); SetIndexStyle ( 1 , DRAW_LINE ); IndicatorDigits ( Digits + 1 ); SetIndexBuffer ( 0 , XMacdBuffer); SetIndexBuffer ( 1 , XSignalBuffer); IndicatorShortName ( StringConcatenate ( "XMACD(" , FastXMA, "," , SlowXMA, "," , SignalXMA, ")" )); SetIndexLabel ( 0 , "XMACD" ); SetIndexLabel ( 1 , "XSignal" ); JJMASeriesAlert ( 0 , "FastXMA" , FastXMA); JJMASeriesAlert ( 0 , "SlowXMA" , SlowXMA); JJMASeriesAlert ( 0 , "SignalXMA" , SignalXMA); JJMASeriesAlert ( 1 , "MACD_Phase" , MACD_Phase); JJMASeriesAlert ( 1 , "Signal_Phase" , Signal_Phase); PriceSeriesAlert(Input_Price_Customs); if (SmoothXSeriesResize( 3 ) != 3 ) { INIT = false ; return ( 0 ); } if (MACD_Mode > 0 && MACD_Mode < 9 ) StartBar1 = MathMax ( FastXMA, SlowXMA); else StartBar1 = 30 ; if (Signal_Mode > 0 && Signal_Mode < 9 ) StartBar2 = SignalXMA; else StartBar2 = 30 ; StartBar = StartBar1 + StartBar2; SetIndexDrawBegin ( 0 , StartBar1); SetIndexDrawBegin ( 1 , StartBar); INIT = true ; return ( 0 ); } int start() { int Bars_ = Bars - 1 ; if (!INIT || Bars_ <= StartBar) return (- 1 ); double Price, FastXMA_, SlowXMA_, XMACD, SignalXMA_; int reset, MaxBar1, MaxBar2, limit, bar, counted_bars = IndicatorCounted (); if (counted_bars < 0 ) return (- 1 ); if (counted_bars > 0 ) counted_bars--; limit = Bars_ - counted_bars; MaxBar1 = Bars_; MaxBar2 = MaxBar1 - StartBar1; for (bar = limit; bar >= 0 ; bar--) { Price = PriceSeries(Input_Price_Customs, bar); FastXMA_ = SmoothXSeries( 0 , MACD_Mode, 0 , MaxBar1, limit, MACD_Phase, FastXMA, Price, bar, reset); if (reset != 0 ) return (- 1 ); SlowXMA_ = SmoothXSeries( 1 , MACD_Mode, 0 , MaxBar1, limit, MACD_Phase, SlowXMA, Price, bar, reset); if (reset != 0 ) return (- 1 ); if (bar < MaxBar2) XMACD = FastXMA_ - SlowXMA_; SignalXMA_ = SmoothXSeries( 2 , Signal_Mode, 0 , MaxBar2, limit, Signal_Phase, SignalXMA, XMACD, bar, reset); if (reset != 0 ) return (- 1 ); XMacdBuffer[bar] = XMACD; XSignalBuffer[bar] = SignalXMA_; } return ( 0 ); }

Die Logik beim Arbeiten mit solch einem Indikator in einem Expert Advisor ist in vielerlei Hinsicht analog zu dem, was ich oben geschrieben habe, aber in diesem Fall sollte der Wert der Variable Signal_Mode einer genetischen Optimierung unterzogen werden.

Fazit

Durch die Verwendung der Funktion SmoothXSeries(), mit der Sie jeden Indikator für die technische Analyse bauen können, scheinen die Möglichkeiten höher zu sein als bei jenen ihrer klassischen analogen. Natürlich erfordert dies eine gewisse Erfahrung beim Schreiben von Indikatoren, aber das Endergebnis ist die Anstrengung auf jeden Fall wert.