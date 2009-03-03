Эффективные алгоритмы усреднения с минимальным лагом и их использование в индикаторах и экспертах

Введение

В механических торговых системах, построенных на базе индикаторов, в основе которых лежат какие-либо алгоритмы усреднения, их создатели редко когда используют больше одного какого-нибудь алгоритма усреднения. Во многих случаях, если алгоритм эксперта построен на основе обычных мувингов и индикаторов, входящих в стандартный набор индикаторов терминала MetaTrader 4, дело ограничивается четырьмя стандартными алгоритмами: простым, экспоненциальным, сглаженным и линейно-взвешенным усреднениями. Такой подход сильно ограничивает возможности эксперта.

Одна и та же торговая система с использованием различных алгоритмов усреднения может показывать весьма внушительные отличия торговых показателей. Причём никогда нельзя сказать заранее, какие из имеющихся в наличии алгоритмов усреднения обеспечат максимальную прибыльность торговой системы. Так что гораздо разумнее будет строить код с возможностью использования в нём абсолютно различных алгоритмов усреднения, выбор которых можно осуществлять посредством изменения значений внешних переменных эксперта. В конечном итоге при таком подходе дело сводится к замене индикаторов, которые использует эксперт, на самостоятельно написанные с более гибкой настройкой выбора алгоритмов усреднения. Таким образом, данный подход можно разделить на три этапа:

1. Пишется рабочий код эксперта на основе стандартных мувингов и индикаторов, входящих в комплект технических индикаторов клиентского терминала MetaTrader 4.

2. Пишутся пользовательские индикаторы по описаниям стандартных индикаторов с возможностью использования более гибкой замены алгоритмов сглаживания.

3. Делается замена обращений к техническим индикаторам на обращения к этим пользовательским индикаторам с вытаскиванием внешних переменных этих индикаторов во внешние переменные эксперта.



В данной статье я бы хотел коснуться темы написания более универсальных индикаторов с возможностью (если можно так выразиться) горячей замены алгоритмов усреднения, которые используется в этих индикаторах. Статья является продолжением статьи "Эффективные алгоритмы усреднения с минимальным лагом и их использование в индикаторах", так что прежде, чем приступить к её изучению, читателю следует внимательно ознакомиться и с предыдущей статьeй этого цикла.

Универсальная функция усреднения

В своей предыдущей статье я ознакомил читателей с пятью функциями усреднения. Для большей полноты комплекта к этим функциям следовало бы добавить ещё и MASeries() с классическими алгоритмами усреднения, что я сейчас и сделаю:

double MASeries ( int number, int MA_Method, int MaxBar, int limit, int period, double series, int bar, int & reset )

Функция в плане её использования абсолютно аналогична предыдущим пяти функциям, так что в каких-либо подробных комментариях не нуждается. Программный код этой функции представлен файлом MASeries.mqh.

Теперь на базе этих шести функций можно построить универсальную функцию усреднения, которую я назвал SmoothXSeries() и разместил в файле SmoothXSeries.mqh. Как и предыдущие функции эта функция объявляется директивой #include < >:

#include <SmoothXSeries.mqh>

В плане внешних переменных эта функция аналогична функции JJMASeries(), но появляется новая переменная идентификатора алгоритма усреднения SmoothMode:

double SmoothXSeries ( int number, int SmoothMode, int din, int MaxBar, int limit, int Phase, int Length, double Series, int bar, int & reset )

Варьированием значения этого параметра SmoothMode от нуля до восьми и достигают выбора требуемого алгоритма усреднения:

Вполне естественно, что переменные din и Phase оказываются задействованными только для тех алгоритмов усреднения, для которых они были определены первоначально. Прежде, чем использовать эту функцию в коде индикатора, следует произвести инициализацию переменных этой функции и распределить память для них. Для этого в блоке инициализации индикатора необходимо сделать обращение к функции SmoothXSeriesResize(). В качестве значения её внешней переменной Size следует сделать количество обращений к функции SmoothXSeries() в коде индикатора

SmoothXSeriesResize( 10 );

Теперь, имея универсальный алгоритм усреднения SmoothXSeries(), можно приступать к построению кода индикаторов.

Универсальный мувинг

Любой мувинг(от англ. moving - скользящая) получается сглаживанием какой-нибудь ценовой таймсерии. В своей предыдущей статье я познакомил читателей с функцией PriceSeries() для выбора значений ценового ряда таймсерии. Вся задача построения мувинга сводится к обработке этих значений ценового ряда функцией SmoothXSeries() и передача их в индикаторный буфер. Вот вариант реализации кода:

#property copyright "Copyright © 2009, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Red extern int Smooth_Mode = 0 ; extern int Length = 11 ; extern int Phase = 100 ; extern int Shift = 0 ; extern int Input_Price_Customs = 0 ; double XMA[]; bool INIT; int StartBar; #include <SmoothXSeries.mqh> #include <PriceSeries.mqh> int init() { SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 0 , XMA); SetIndexEmptyValue ( 0 , 0.0 ); JJMASeriesAlert ( 0 , "Length" , Length); JJMASeriesAlert ( 1 , "Phase" , Phase); PriceSeriesAlert(Input_Price_Customs); if (SmoothXSeriesResize( 1 ) != 1 ) { INIT = false ; return ( 0 ); } if (Smooth_Mode > 0 && Smooth_Mode < 9 ) StartBar = Length; else StartBar = 30 ; SetIndexDrawBegin ( 0 , StartBar); IndicatorDigits ( Digits ); INIT = true ; return ( 0 ); } int start() { int Bars_ = Bars - 1 ; if (!INIT || Bars_ <= StartBar) return (- 1 ); double Price, xma; int reset, MaxBar, limit, bar, counted_bars = IndicatorCounted (); if (counted_bars < 0 ) return (- 1 ); if (counted_bars > 0 ) counted_bars--; limit = Bars_ - counted_bars; MaxBar = Bars_; for (bar = limit; bar >= 0 ; bar--) { Price = PriceSeries(Input_Price_Customs, bar); xma = SmoothXSeries( 0 , Smooth_Mode, 0 , MaxBar, limit, Phase, Length, Price, bar, reset); if (reset != 0 ) return (- 1 ); XMA[bar] = xma; } return ( 0 ); }

Универсальный мувинг с использованием двойного усреднения

В этом индикаторе выбор алгоритма усреднения осуществляется посредством изменения значения переменной Smooth_Mode.

Эффективность работы с таким мувингом можно значительно улучшить, если произвести дополнительное сглаживание полученного индикатора всё той же функцией SmoothXSeries()

#property copyright "Copyright © 2009, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Lime extern int Smooth_Mode1 = 0 ; extern int Length1 = 9 ; extern int Phase1 = 100 ; extern int Smooth_Mode2 = 0 ; extern int Length2 = 5 ; extern int Phase2 = 100 ; extern int Shift = 0 ; extern int Input_Price_Customs = 0 ; double X2MA[]; bool INIT; int StartBar, StartBar1, StartBar2; #include <SmoothXSeries.mqh> #include <PriceSeries.mqh> int init() { SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 0 , X2MA); SetIndexEmptyValue ( 0 , 0.0 ); JJMASeriesAlert ( 0 , "Length1" , Length1); JJMASeriesAlert ( 1 , "Phase1" , Phase1); JJMASeriesAlert ( 0 , "Length2" , Length2); JJMASeriesAlert ( 1 , "Phase2" , Phase2); PriceSeriesAlert(Input_Price_Customs); if (SmoothXSeriesResize( 2 ) != 2 ) { INIT = false ; return ( 0 ); } if (Smooth_Mode1 > 0 && Smooth_Mode1 < 9 ) StartBar1 = Length1; else StartBar1 = 30 ; if (Smooth_Mode2 > 0 && Smooth_Mode2 < 9 ) StartBar2 = Length2; else StartBar2 = 30 ; StartBar = StartBar1 + StartBar2; SetIndexDrawBegin ( 0 , StartBar); IndicatorDigits ( Digits ); INIT = true ; return ( 0 ); } int start() { int Bars_ = Bars - 1 ; if (!INIT || Bars_ <= StartBar) return (- 1 ); double Price, x1ma, x2ma; int reset, MaxBar1, MaxBar2, limit, bar, counted_bars = IndicatorCounted (); if (counted_bars < 0 ) return (- 1 ); if (counted_bars > 0 ) counted_bars--; limit = Bars_ - counted_bars; MaxBar1 = Bars_; MaxBar2 = MaxBar1 - StartBar1; for (bar = limit; bar >= 0 ; bar--) { Price = PriceSeries(Input_Price_Customs, bar); x1ma = SmoothXSeries( 0 , Smooth_Mode1, 0 , MaxBar1, limit, Phase1, Length1, Price, bar, reset); if (reset != 0 ) return (- 1 ); x2ma = SmoothXSeries( 1 , Smooth_Mode2, 0 , MaxBar2, limit, Phase2, Length2, x1ma, bar, reset); if (reset != 0 ) return (- 1 ); X2MA[bar] = x2ma; } return ( 0 ); }

Конечно, итоговый индикатор будет иметь некоторую задержку, по сравнению с оригиналом, но количество ложных сигналов, получаемых таким мувингом, будет существенно ниже, что с лихвой эту задержку скомпенсирует.

Получившийся индикатор можно значительно улучшить, если превратить непрерывный ряд значений, который он может принимать, в квантованный (дискретный). Это делается с помощью достаточно простого алгоритма:

double Norma = Step * Point ; x2ma /= Norma; x2ma = NormalizeDouble (x2ma, 0 ); x2ma *= Norma;

Переменная Step представляет собой целый внешний параметр индикатора, который определяет шаг дискретизации значений полученного мувинга в пунктах. Приводить весь код этого индикатора в тексте статьи нецелесообразно, читатель может самостоятельно ознакомиться с ним, используя прикреплённый к статье индикатор X2DigMa.mq4.

Практические рекомендации по оптимизации экспертов, использующих индикатор X2DigMa.mq4

Данный мувинг имеет достаточно большое количество внешних переменных, и поэтому любого эксперта, сделанного на основе этого индикатора, можно весьма недурно подогнать под какой угодно рынок. Однако формальная подгонка параметров эксперта - это далеко не самый оптимальный способ его программирования для дальнейшей работы. Следовало бы немного поподробнее остановиться на нюансах работы с внешними переменными такого мувинга в эксперте. Итак, допустим мы имеем эксперта, в котором все внешние переменные мувинга X2DigMA.mq4 сделаны внешними переменными эксперта.

extern int Smooth_Mode1 = 0 ; extern int Length1 = 9 ; extern int Phase1 = 100 ; extern int Smooth_Mode2 = 0 ; extern int Length2 = 5 ; extern int Phase2 = 100 ; extern int Step = 10 ; extern int Input_Price_Customs = 0 ;

Переменная Smooth_Mode1 принимает значение от нуля и до восьми, но оптимизировать значение этой переменной в тестере стратегий с использованием генетического алгоритма не стоит! Гораздо лучше будет сделать восемь независимых оптимизаций для каждого значения этой переменной. Значение аналогичной переменной для повторного сглаживания Smooth_Mode2 лучше зафиксировать равным нулю. В таком случае в качестве повторного сглаживания будет использоваться алгоритм JMA усреднения, который имеет самый минимальный лаг и в качестве дополнительного усреднения во многих ситуациях даёт самые лучшие результаты.

Параметры Phase1 и Phase2, которые используются только в JMA и T3 усреднениях, лучше тоже зафиксировать на значении равном ста(100). Параметр Length2 может принимать какие угодно значения, но во многих ситуациях и в абсолютно разных экспертах самыми оптимальными зачастую оказываются одни и те же значения из ряда 3, 5, 7, 9, 11. Перебора этих значений параметра Length2, как правило, более чем достаточно. Параметр Step сильно зависит от рынка, на котором работает эксперт и периода графика, но зачастую стабилизируется на одних и тех же значениях. Лучшими значениями параметра Input_Price_Customs оказываются ноль и девять. В итоге для досконального исследования остаётся всего один параметр Length1, значения которого могут быть какими угодно.

Универсальная MACD диаграмма

С помощью предложенной мной функции SmoothXSeries() можно построить любой индикатор классического, технического анализа, например диаграмму MACD, представляющую собой график двух индикаторов. Первый представляет диаграмму разности двух мувингов, а второй - скользящее среднее этой разности.

#property copyright "Copyright © 2009, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Magenta #property indicator_width1 2 extern int MACD_Mode = 0 ; extern int MACD_Phase = 100 ; extern int FastXMA = 12 ; extern int SlowXMA = 26 ; extern int Signal_Mode = 0 ; extern int Signal_Phase = 100 ; extern int SignalXMA = 9 ; extern int Input_Price_Customs = 0 ; double XMacdBuffer[]; double XSignalBuffer[]; bool INIT; int StartBar, StartBar1, StartBar2; #include <SmoothXSeries.mqh> #include <PriceSeries.mqh> int init() { SetIndexStyle ( 0 , DRAW_HISTOGRAM ); SetIndexStyle ( 1 , DRAW_LINE ); IndicatorDigits ( Digits + 1 ); SetIndexBuffer ( 0 , XMacdBuffer); SetIndexBuffer ( 1 , XSignalBuffer); IndicatorShortName ( StringConcatenate ( "XMACD(" , FastXMA, "," , SlowXMA, "," , SignalXMA, ")" )); SetIndexLabel ( 0 , "XMACD" ); SetIndexLabel ( 1 , "XSignal" ); JJMASeriesAlert ( 0 , "FastXMA" , FastXMA); JJMASeriesAlert ( 0 , "SlowXMA" , SlowXMA); JJMASeriesAlert ( 0 , "SignalXMA" , SignalXMA); JJMASeriesAlert ( 1 , "MACD_Phase" , MACD_Phase); JJMASeriesAlert ( 1 , "Signal_Phase" , Signal_Phase); PriceSeriesAlert(Input_Price_Customs); if (SmoothXSeriesResize( 3 ) != 3 ) { INIT = false ; return ( 0 ); } if (MACD_Mode > 0 && MACD_Mode < 9 ) StartBar1 = MathMax ( FastXMA, SlowXMA); else StartBar1 = 30 ; if (Signal_Mode > 0 && Signal_Mode < 9 ) StartBar2 = SignalXMA; else StartBar2 = 30 ; StartBar = StartBar1 + StartBar2; SetIndexDrawBegin ( 0 , StartBar1); SetIndexDrawBegin ( 1 , StartBar); INIT = true ; return ( 0 ); } int start() { int Bars_ = Bars - 1 ; if (!INIT || Bars_ <= StartBar) return (- 1 ); double Price, FastXMA_, SlowXMA_, XMACD, SignalXMA_; int reset, MaxBar1, MaxBar2, limit, bar, counted_bars = IndicatorCounted (); if (counted_bars < 0 ) return (- 1 ); if (counted_bars > 0 ) counted_bars--; limit = Bars_ - counted_bars; MaxBar1 = Bars_; MaxBar2 = MaxBar1 - StartBar1; for (bar = limit; bar >= 0 ; bar--) { Price = PriceSeries(Input_Price_Customs, bar); FastXMA_ = SmoothXSeries( 0 , MACD_Mode, 0 , MaxBar1, limit, MACD_Phase, FastXMA, Price, bar, reset); if (reset != 0 ) return (- 1 ); SlowXMA_ = SmoothXSeries( 1 , MACD_Mode, 0 , MaxBar1, limit, MACD_Phase, SlowXMA, Price, bar, reset); if (reset != 0 ) return (- 1 ); if (bar < MaxBar2) XMACD = FastXMA_ - SlowXMA_; SignalXMA_ = SmoothXSeries( 2 , Signal_Mode, 0 , MaxBar2, limit, Signal_Phase, SignalXMA, XMACD, bar, reset); if (reset != 0 ) return (- 1 ); XMacdBuffer[bar] = XMACD; XSignalBuffer[bar] = SignalXMA_; } return ( 0 ); }

Заключение

Логика работы с таким индикатором в эксперте во многом аналогична тому, что я писал выше, но только в данной ситуации значение переменной Signal_Mode гораздо логичнее будет подвергнуть генетической оптимизации.

С помощью обращения к функции SmoothXSeries() можно построить практически любой индикатор технического анализа, возможности которого зачастую оказываются выше, чем у его классического аналога. Конечно, всё это требует определённого опыта в написании индикаторов, но результат всё-таки стоит затраченного труда.