货币 / VTV
VTV: Vanguard Value ETF
185.17 USD 0.81 (0.44%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VTV汇率已更改0.44%。当日，交易品种以低点184.10和高点186.37进行交易。
关注Vanguard Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VTV新闻
日范围
184.10 186.37
年范围
150.43 186.37
- 前一天收盘价
- 184.36
- 开盘价
- 184.79
- 卖价
- 185.17
- 买价
- 185.47
- 最低价
- 184.10
- 最高价
- 186.37
- 交易量
- 8.374 K
- 日变化
- 0.44%
- 月变化
- 1.65%
- 6个月变化
- 7.51%
- 年变化
- 6.21%
