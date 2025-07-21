Moedas / VTV
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VTV: Vanguard Value ETF
185.80 USD 0.63 (0.34%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VTV para hoje mudou para 0.34%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 185.00 e o mais alto foi 186.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Vanguard Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTV Notícias
- Just 10 ETFs Dominate 31% Of The Entire Market — Is It Dangerous?
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Markets Up but Defensive ETFs Are Still a Wise Choice
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- Portfolio Review: 3 Stocks And 3 ETFs I'm Buying To Boost My Passive Income
- ETFs to Consider as Goldman Sachs Flags AI Risks
- September Effect and ETFs: What Lies Ahead for Investors?
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- Diversify With ETFs and Stay Ahead in Volatile Markets
- PVAL ETF: A Thumbs Up For This Actively Managed ETF (NYSEARCA:PVAL)
- COWZ: Deciding If Pacer's Popular Cash Cows ETF Is Right For You (BATS:COWZ)
- Stock Market Pro Expects Trouble If This Doesn't Happen
- ETFs in Focus as U.S. Economy Rebounds in Q2
- FNDX May Be A Good Way To De-Risk Your Overall Portfolio (NYSEARCA:FNDX)
- Should SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) Be on Your Investing Radar?
- Should SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) Be on Your Investing Radar?
- Should Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) Be on Your Investing Radar?
- Should Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) Be on Your Investing Radar?
- Should First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (FDL) Be on Your Investing Radar?
- Should Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) Be on Your Investing Radar?
- Should iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) Be on Your Investing Radar?
- Should Vanguard Value ETF (VTV) Be on Your Investing Radar?
Faixa diária
185.00 186.28
Faixa anual
150.43 186.37
- Fechamento anterior
- 185.17
- Open
- 185.31
- Bid
- 185.80
- Ask
- 186.10
- Low
- 185.00
- High
- 186.28
- Volume
- 4.674 K
- Mudança diária
- 0.34%
- Mudança mensal
- 2.00%
- Mudança de 6 meses
- 7.87%
- Mudança anual
- 6.57%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh