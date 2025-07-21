Währungen / VTV
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VTV: Vanguard Value ETF
185.72 USD 0.08 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VTV hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 185.00 bis zu einem Hoch von 186.14 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vanguard Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTV News
- Just 10 ETFs Dominate 31% Of The Entire Market — Is It Dangerous?
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Markets Up but Defensive ETFs Are Still a Wise Choice
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- Portfolio Review: 3 Stocks And 3 ETFs I'm Buying To Boost My Passive Income
- ETFs to Consider as Goldman Sachs Flags AI Risks
- September Effect and ETFs: What Lies Ahead for Investors?
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- Diversify With ETFs and Stay Ahead in Volatile Markets
- PVAL ETF: A Thumbs Up For This Actively Managed ETF (NYSEARCA:PVAL)
- COWZ: Deciding If Pacer's Popular Cash Cows ETF Is Right For You (BATS:COWZ)
- Stock Market Pro Expects Trouble If This Doesn't Happen
- ETFs in Focus as U.S. Economy Rebounds in Q2
- FNDX May Be A Good Way To De-Risk Your Overall Portfolio (NYSEARCA:FNDX)
- Should SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) Be on Your Investing Radar?
- Should SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) Be on Your Investing Radar?
- Should Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) Be on Your Investing Radar?
- Should Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) Be on Your Investing Radar?
- Should First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (FDL) Be on Your Investing Radar?
- Should Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) Be on Your Investing Radar?
- Should iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) Be on Your Investing Radar?
- Should Vanguard Value ETF (VTV) Be on Your Investing Radar?
Tagesspanne
185.00 186.14
Jahresspanne
150.43 186.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 185.80
- Eröffnung
- 186.01
- Bid
- 185.72
- Ask
- 186.02
- Tief
- 185.00
- Hoch
- 186.14
- Volumen
- 4.439 K
- Tagesänderung
- -0.04%
- Monatsänderung
- 1.95%
- 6-Monatsänderung
- 7.83%
- Jahresänderung
- 6.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K