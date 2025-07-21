KurseKategorien
VTV: Vanguard Value ETF

185.72 USD 0.08 (0.04%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VTV hat sich für heute um -0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 185.00 bis zu einem Hoch von 186.14 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vanguard Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
185.00 186.14
Jahresspanne
150.43 186.37
Vorheriger Schlusskurs
185.80
Eröffnung
186.01
Bid
185.72
Ask
186.02
Tief
185.00
Hoch
186.14
Volumen
4.439 K
Tagesänderung
-0.04%
Monatsänderung
1.95%
6-Monatsänderung
7.83%
Jahresänderung
6.52%
