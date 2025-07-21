通貨 / VTV
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
VTV: Vanguard Value ETF
185.80 USD 0.63 (0.34%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VTVの今日の為替レートは、0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり185.00の安値と186.28の高値で取引されました。
Vanguard Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTV News
- Just 10 ETFs Dominate 31% Of The Entire Market — Is It Dangerous?
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Markets Up but Defensive ETFs Are Still a Wise Choice
- RPV: Large Cap Value ETF With High Volatility
- Portfolio Review: 3 Stocks And 3 ETFs I'm Buying To Boost My Passive Income
- ETFs to Consider as Goldman Sachs Flags AI Risks
- September Effect and ETFs: What Lies Ahead for Investors?
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Homebuilders Vs. Semiconductors
- Diversify With ETFs and Stay Ahead in Volatile Markets
- PVAL ETF: A Thumbs Up For This Actively Managed ETF (NYSEARCA:PVAL)
- COWZ: Deciding If Pacer's Popular Cash Cows ETF Is Right For You (BATS:COWZ)
- Stock Market Pro Expects Trouble If This Doesn't Happen
- ETFs in Focus as U.S. Economy Rebounds in Q2
- FNDX May Be A Good Way To De-Risk Your Overall Portfolio (NYSEARCA:FNDX)
- Should SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) Be on Your Investing Radar?
- Should SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) Be on Your Investing Radar?
- Should Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) Be on Your Investing Radar?
- Should Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) Be on Your Investing Radar?
- Should First Trust Morningstar Dividend Leaders ETF (FDL) Be on Your Investing Radar?
- Should Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) Be on Your Investing Radar?
- Should iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) Be on Your Investing Radar?
- Should Vanguard Value ETF (VTV) Be on Your Investing Radar?
1日のレンジ
185.00 186.28
1年のレンジ
150.43 186.37
- 以前の終値
- 185.17
- 始値
- 185.31
- 買値
- 185.80
- 買値
- 186.10
- 安値
- 185.00
- 高値
- 186.28
- 出来高
- 4.674 K
- 1日の変化
- 0.34%
- 1ヶ月の変化
- 2.00%
- 6ヶ月の変化
- 7.87%
- 1年の変化
- 6.57%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K