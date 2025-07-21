Валюты / VTV
VTV: Vanguard Value ETF
184.36 USD 0.23 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VTV за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 183.96, а максимальная — 185.17.
Следите за динамикой Vanguard Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VTV
Дневной диапазон
183.96 185.17
Годовой диапазон
150.43 186.24
- Предыдущее закрытие
- 184.59
- Open
- 184.91
- Bid
- 184.36
- Ask
- 184.66
- Low
- 183.96
- High
- 185.17
- Объем
- 3.804 K
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 1.21%
- 6-месячное изменение
- 7.04%
- Годовое изменение
- 5.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.