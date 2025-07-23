Dövizler / VTV
VTV: Vanguard Value ETF
185.72 USD 0.08 (0.04%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VTV fiyatı bugün -0.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 185.00 ve Yüksek fiyatı olarak 186.14 aralığında işlem gördü.
Vanguard Value ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VTV haberleri
Günlük aralık
185.00 186.14
Yıllık aralık
150.43 186.37
- Önceki kapanış
- 185.80
- Açılış
- 186.01
- Satış
- 185.72
- Alış
- 186.02
- Düşük
- 185.00
- Yüksek
- 186.14
- Hacim
- 4.439 K
- Günlük değişim
- -0.04%
- Aylık değişim
- 1.95%
- 6 aylık değişim
- 7.83%
- Yıllık değişim
- 6.52%
21 Eylül, Pazar