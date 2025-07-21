통화 / VTV
VTV: Vanguard Value ETF
185.72 USD 0.08 (0.04%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VTV 환율이 오늘 -0.04%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 185.00이고 고가는 186.14이었습니다.
Vanguard Value ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
185.00 186.14
년간 변동
150.43 186.37
- 이전 종가
- 185.80
- 시가
- 186.01
- Bid
- 185.72
- Ask
- 186.02
- 저가
- 185.00
- 고가
- 186.14
- 볼륨
- 4.439 K
- 일일 변동
- -0.04%
- 월 변동
- 1.95%
- 6개월 변동
- 7.83%
- 년간 변동율
- 6.52%
