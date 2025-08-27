货币 / OXY
OXY: Occidental Petroleum Corporation
47.48 USD 0.27 (0.57%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日OXY汇率已更改-0.57%。当日，交易品种以低点46.95和高点47.66进行交易。
关注Occidental Petroleum Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OXY新闻
- Tracking Bruce Berkowitz's Fairholme Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:FAIRX)
- Why Occidental Petroleum and Other Oil Companies Rallied Today
- 美国股市收低；截至收盘道琼斯工业平均指数下跌0.27%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Golden State's Policy Shift To Benefit California Resources (NYSE:CRC)
- Occidental Petroleum: Will Buffett's Endorsement Be Enough To Overshadow High Debt? (NYSE:OXY)
- Stock Market Today: Nasdaq-100 seeks 10th consecutive green day as Fed meeting begins
- 3 Magnificent S&P 500 Dividend Stocks Down as Much as 60% to Buy and Hold Forever
- Occidental Petroleum: Streamlined/ Efficient Operations Trigger Richer Cash Flow Story
- 3 Top Buffett Stocks to Buy and Hold for the Long Haul
- Occidental Petroleum: Ready For A Downturn, Positioned For A Rally (NYSE:OXY)
- This Buffett-Backed Dividend Stock Stands Above the Rest
- 4 Brilliant Ultra-Yield Pipeline Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio – Q2 2025 Update (FRFHF)
- Investors Heavily Search Occidental Petroleum Corporation (OXY): Here is What You Need to Know
- Analysis-Cuts to US oil jobs and spending threaten output growth
- Trump Family-Linked WLFI Falls Flat At Launch —Here's How It Fares Against Memecoins Themed After President And First Lady Melania
- Can Devon Energy Unlock Value Through Strategic Debt Reduction?
- DVN Outperforms Industry in a Month: How to Play the Stock Now?
- Raymond James raises Occidental Petroleum stock price target to $58
- OXY vs. FANG: Which Oil and Energy Stock Has More Upside Potential?
- Can Ongoing Debt Reduction Boost the Prospects of Occidental Stock?
- 1 Reason I'm Watching Occidental Petroleum Stock in 2025
- Can OXY Stock Gain From Low-Cost Operations and High-quality Assets?
日范围
46.95 47.66
年范围
34.78 56.49
- 前一天收盘价
- 47.75
- 开盘价
- 47.34
- 卖价
- 47.48
- 买价
- 47.78
- 最低价
- 46.95
- 最高价
- 47.66
- 交易量
- 2.976 K
- 日变化
- -0.57%
- 月变化
- 0.02%
- 6个月变化
- -3.50%
- 年变化
- -7.32%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值