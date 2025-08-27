КотировкиРазделы
Валюты / OXY
OXY: Occidental Petroleum Corporation

47.75 USD 2.26 (4.97%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OXY за сегодня изменился на 4.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.70, а максимальная — 47.88.

Следите за динамикой Occidental Petroleum Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
45.70 47.88
Годовой диапазон
34.78 56.49
Предыдущее закрытие
45.49
Open
45.78
Bid
47.75
Ask
48.05
Low
45.70
High
47.88
Объем
23.693 K
Дневное изменение
4.97%
Месячное изменение
0.59%
6-месячное изменение
-2.95%
Годовое изменение
-6.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.