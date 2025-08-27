Валюты / OXY
OXY: Occidental Petroleum Corporation
47.75 USD 2.26 (4.97%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OXY за сегодня изменился на 4.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.70, а максимальная — 47.88.
Следите за динамикой Occidental Petroleum Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости OXY
- Tracking Bruce Berkowitz's Fairholme Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:FAIRX)
- Why Occidental Petroleum and Other Oil Companies Rallied Today
- Рынок акций США закрылся падением, Dow Jones снизился на 0,27%
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Golden State's Policy Shift To Benefit California Resources (NYSE:CRC)
- Occidental Petroleum: Will Buffett's Endorsement Be Enough To Overshadow High Debt? (NYSE:OXY)
- Stock Market Today: Nasdaq-100 seeks 10th consecutive green day as Fed meeting begins
- 3 Magnificent S&P 500 Dividend Stocks Down as Much as 60% to Buy and Hold Forever
- Occidental Petroleum: Streamlined/ Efficient Operations Trigger Richer Cash Flow Story
- 3 Top Buffett Stocks to Buy and Hold for the Long Haul
- Occidental Petroleum: Ready For A Downturn, Positioned For A Rally (NYSE:OXY)
- This Buffett-Backed Dividend Stock Stands Above the Rest
- 4 Brilliant Ultra-Yield Pipeline Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- Tracking Prem Watsa’s Fairfax Financial Holdings Portfolio – Q2 2025 Update (FRFHF)
- Investors Heavily Search Occidental Petroleum Corporation (OXY): Here is What You Need to Know
- Analysis-Cuts to US oil jobs and spending threaten output growth
- Trump Family-Linked WLFI Falls Flat At Launch —Here's How It Fares Against Memecoins Themed After President And First Lady Melania
- Can Devon Energy Unlock Value Through Strategic Debt Reduction?
- DVN Outperforms Industry in a Month: How to Play the Stock Now?
- Raymond James raises Occidental Petroleum stock price target to $58
- OXY vs. FANG: Which Oil and Energy Stock Has More Upside Potential?
- Can Ongoing Debt Reduction Boost the Prospects of Occidental Stock?
- 1 Reason I'm Watching Occidental Petroleum Stock in 2025
- Can OXY Stock Gain From Low-Cost Operations and High-quality Assets?
Дневной диапазон
45.70 47.88
Годовой диапазон
34.78 56.49
- Предыдущее закрытие
- 45.49
- Open
- 45.78
- Bid
- 47.75
- Ask
- 48.05
- Low
- 45.70
- High
- 47.88
- Объем
- 23.693 K
- Дневное изменение
- 4.97%
- Месячное изменение
- 0.59%
- 6-месячное изменение
- -2.95%
- Годовое изменение
- -6.79%
