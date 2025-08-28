Währungen / OXY
OXY: Occidental Petroleum Corporation
47.36 USD 0.14 (0.30%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OXY hat sich für heute um 0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.75 bis zu einem Hoch von 47.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Occidental Petroleum Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
OXY News
Tagesspanne
46.75 47.59
Jahresspanne
34.78 56.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.22
- Eröffnung
- 47.25
- Bid
- 47.36
- Ask
- 47.66
- Tief
- 46.75
- Hoch
- 47.59
- Volumen
- 10.856 K
- Tagesänderung
- 0.30%
- Monatsänderung
- -0.23%
- 6-Monatsänderung
- -3.74%
- Jahresänderung
- -7.55%
